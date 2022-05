Das Aktionsticket gilt für die Monate Juni, Juli und August. Foto: Soeren Stache

Am 9-Euro-Ticket zeigt sich, wie die Poli­tik in der Ampel­ko­ali­ti­on funk­tio­niert. Ins­be­son­de­re zwi­schen der FDP und den Grü­nen gibt es in der Ver­kehrs­po­li­tik nur weni­ge Schnitt­men­gen. Für die Libe­ra­len ist der Indi­vi­du­al­ver­kehr ein Inbe­griff von Frei­heit, sie sträu­ben sich gegen ein Tem­po­li­mit und dräng­ten auf eine tem­po­rä­re Sprit­preis­brem­se. Die Grü­nen wol­len dage­gen den öffent­li­chen Ver­kehr för­dern und haben das 9-Euro-Ticket her­vor­ge­bracht. Letzt­lich konn­ten bei­de Par­tei­en ihre Ideen durchsetzen.

Alles deu­tet dar­auf hin, dass das Akti­on­sti­cket ange­nom­men wird. Die Züge wer­den voll und die Stim­mung wird ver­mut­lich oft gereizt sein. Ob das Wer­bung für die Bahn ist, bleibt abzu­war­ten. Das aber muss der Anspruch an das Ticket sein – ins­be­son­de­re Pend­lern soll­te damit das Umstei­gen vom Auto auf die Bahn schmack­haft gemacht wer­den. Denn es braucht drin­gend eine Ver­kehrs­wen­de. Eini­ges deu­tet aller­dings auf ein tem­po­rä­res Son­der­an­ge­bot hin. Der Ver­band der Ver­kehrs­un­ter­neh­men dringt näm­lich auf eine bal­di­ge Fahr­preis­er­hö­hung, soll­te der Bund nicht die gestie­ge­nen Sprit­kos­ten ausgleichen.