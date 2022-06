Nicht nur in Deutschland, sondern fast überall in der Eurozone treiben die Spritpreise die Inflation nach oben. Doch der Tankrabatt stößt bei Experten auf wenig bis gar keine Gegenliebe. Foto: dpa/Melissa Erichsen

Wenn die­sen Mitt­woch der Tan­kra­batt in Kraft tritt, wer­den die Men­schen an den Tank­stel­len ver­mut­lich noch nicht viel davon spü­ren. Zum einen wird dies dar­an lie­gen, dass die Tank­stel­len noch Kraft­stoff vor­rä­tig haben, den sie selbst mit dem höhe­ren Steu­er­satz ein­ge­kauft haben. Zum ande­ren ist frag­lich, ob die Kon­zer­ne die Sen­kung der Mine­ral­öl­steu­er um 29,55 Cent je Liter bei Ben­zin und um 14,04 Cent bei Die­sel über­haupt wei­ter­ge­ben werden.

»Damit der Tan­kra­batt auch auf der Tank­quit­tung ankommt, darf das Bun­des­kar­tell­amt nicht län­ger nur von der Sei­ten­li­nie zuse­hen, son­dern muss end­lich in das Pro­fit-Spiel der Mine­ral­öl­rie­sen ein­grei­fen«, for­dert des­halb der finanz­po­li­ti­sche Spre­cher der Lin­ken im Bun­des­tag, Chris­ti­an Gör­ke. Neben Ita­li­en und Grie­chen­land hät­ten auch Groß­bri­tan­ni­en und Ungarn eine Über­ge­winn­steu­er ein­ge­führt, mit der die Extra­pro­fi­te der Kon­zer­ne wegen der gestie­ge­nen Ener­gie­prei­se in Fol­ge des Ukrai­ne-Krie­ges besteu­ert wer­den sollen.

Denn nicht nur in Deutsch­land steigt die Infla­ti­ons­ra­te auf his­to­ri­sche Höchst­stän­de. Im Euro­raum stie­gen die Prei­se im Mai im Ver­gleich zum Vor­jah­res­mo­nat um vor­aus­sicht­lich 8,1 Pro­zent, wie das EU-Sta­tis­tik­amt Euro­stat am Diens­tag bekannt­gab. Wie in Deutsch­land ist auch in der gesam­ten Euro­zo­ne Ener­gie der Preis­trei­ber Num­mer eins. Gas, Sprit und Co. ver­teu­er­ten sich in den 19 Mit­glieds­staa­ten der Euro­zo­ne im Schnitt um 39,2 Pro­zent. Rech­net man die Ener­gie­prei­se her­aus, beläuft sich die Infla­ti­on auf 4,6 Pro­zent. Auch Lebens­mit­tel wur­den deut­lich teu­rer. Unver­ar­bei­te­te Lebens­mit­tel wie Milch, fri­sches Obst und Gemü­se ver­teu­er­ten sich auf 9,1 Pro­zent. Bei Lebens­mit­teln ein­schließ­lich Alko­hol und Tabak belief sich die Infla­ti­ons­ra­te auf 7,5 Prozent.

Aller­dings wei­chen die Zah­len von Euro­stat von denen des Sta­tis­ti­schen Bun­des­am­tes ab. Die EU-Behör­de schätzt die Infla­ti­ons­ra­te in Deutsch­land deut­lich höher ein als die hie­si­gen Sta­tis­ti­ker. Taxier­ten die­se die Infla­ti­ons­ra­te für Deutsch­land im Mai am Mon­tag auf vor­aus­sicht­lich 7,9 Pro­zent, so geht die EU-Behör­de von 8,7 Pro­zent aus. Die höhe­re Euro­stat-Zahl erklärt sich mit einer har­mo­ni­sier­ten Berech­nungs­me­tho­de für die 19 Län­der der Währungsunion.

Nichts­des­to­trotz zei­gen die Euro­stat-Zah­len, dass eini­ge Euro-Län­der unter einer noch deut­lich höhe­ren Infla­ti­ons­ra­te lei­den als Deutsch­land. In den Nie­der­lan­den liegt sie etwa bei 10,2, in Grie­chen­land bei 10,7 Pro­zent. Spit­zen­rei­ter sind die bal­ti­schen Staa­ten mit 16,4 Pro­zent in Lett­land, 18,5 Pro­zent in Litau­en und 20,1 Pro­zent in Est­land. Am nied­rigs­ten ist sie noch in in Mal­ta und Frank­reich mit 5,6 bezie­hungs­wei­se 5,8 Pro­zent. Noch deut­lich unter­schied­li­cher als die all­ge­mei­nen Infla­ti­ons­ra­ten sind die Teue­rungs­ra­ten bei Ener­gie. Sie vari­ier­ten im April zwi­schen 16,5 Pro­zent in Slo­we­ni­en im Vor­jah­res­mo­nats­ver­gleich und 83,1 Pro­zent in den Nie­der­lan­den. Deutsch­land liegt dies­be­züg­lich mit 34,5 Pro­zent ziem­lich in der Mit­te und rela­tiv nah am Eurozonen-Durchschnitt.

Doch auch hier­zu­lan­de wird die Infla­ti­on, die der­zeit so hoch wie seit 50 Jah­ren nicht mehr ist, für immer mehr Men­schen zu einem Pro­blem. »Wir erle­ben eine höchst unso­zia­le Infla­ti­on, da gera­de Men­schen mit gerin­gen Ein­kom­men beson­ders stark durch höhe­re Prei­se für Ener­gie und Lebens­mit­tel belas­tet wer­den«, warn­te der Prä­si­dent des Deut­schen Insti­tuts für Wirt­schafts­for­schung, Mar­cel Fratz­scher, am Mon­tag. Die Poli­tik müs­se deut­lich mehr tun, um die sozia­len Här­ten der Infla­ti­on abzufedern.

Es wird immer wahr­schein­li­cher, dass die Bun­des­re­gie­rung auch noch mal nach­legt. Nach­dem Bun­des­ar­beits­mi­nis­ter Huber­tus Heil (SPD) jüngst ein sozia­les Kli­ma­geld als Aus­gleich für die Preis­stei­ge­rung for­der­te, mel­de­te sich nun auch Kanz­ler Olaf Scholz zu Wort. »Die Pro­ble­me sind real und spür­bar«, sag­te der SPD-Poli­ti­ker. Vie­les wer­de teu­rer, vom Ben­zin über die Aus­ga­ben für das täg­li­che Leben. »Wenn es die Lage erfor­dert, wer­den wir wei­te­re Ent­schei­dun­gen zur ganz kon­kre­ten Ent­las­tung tref­fen«, ver­sprach Scholz.

Dabei kom­men die bis­he­ri­gen Maß­nah­men bei Öko­nom Fratz­scher nicht gut an: »Das Ent­las­tungs­pa­ket der Bun­des­re­gie­rung war bis­her nicht ziel­ge­nau genug und teil­wei­se sogar kon­tra­pro­duk­tiv.« Vie­le bedürf­ti­ge Men­schen, allen vor­an Rent­ne­rin­nen und Rent­ner, erhiel­ten kaum Unter­stüt­zung. Und den Tan­kra­batt hält Fratz­scher für eine »Umver­tei­lung von Arm zu Reich«, die den Kli­ma­schutz konterkariere.

Dabei ist er nicht der ein­zi­ge Öko­nom, der den Tan­kra­batt kri­ti­siert. Auch das arbeit­ge­ber­na­he Insti­tut der deut­schen Wirt­schaft (IW) hält nichts davon: »Ein Tan­kra­batt ist weder ver­tei­lungs­po­li­tisch effek­tiv, da er unab­hän­gig von der Bedürf­tig­keit ent­las­tet, noch ist er unter­neh­mens- bezie­hungs­wei­se bran­chen­po­li­tisch treff­si­cher«, kri­ti­sier­te IW-Chef Micha­el Hüt­her gegen­über der »Augs­bur­ger All­ge­mei­nen« vom Diens­tag. Hüt­her moniert aller­dings auch all­ge­mein, dass ein Ein­griff in die Kräf­te des Mark­tes wie der Tan­kra­batt ein ord­nungs­po­li­ti­scher Feh­ler sei.