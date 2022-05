Ermittler internationaler Forensik-Teams sind in der Ukraine vor Ort. Foto: dpa-Bildfunk

Der Inter­na­tio­na­le Straf­ge­richts­hof in Den Haag sam­melt wei­ter Bewei­se zu Kriegs­ver­bre­chen rus­si­scher Mili­tärs in der Ukrai­ne. In bereits 15 000 Fäl­len wird von den dor­ti­gen Behör­den ermit­telt. Eine bedrü­cken­de und auch pro­pa­gan­dis­tisch wirk­sa­me Zahl. Meh­re­re gefan­ge­ne rus­si­sche Sol­da­ten, die Zivi­lis­ten getö­tet haben, sind bereits zu hohen Stra­fen ver­ur­teilt worden.

Krieg ist Bar­ba­rei und die Regeln des Völ­ker­rechts, die dem Schre­cken bei der gewalt­sa­men Durch­set­zung poli­ti­scher Zie­le Gren­zen set­zen sol­len, wer­den von den Mäch­ti­gen für sie straf­los gebro­chen. Dass nicht allein Kom­bat­tan­ten Opfer wer­den, liegt in der Natur der Sache: Die idea­lis­ti­schen Gen­fer Kon­ven­tio­nen sind nicht der Aus­gangs­punkt beim blu­ti­gen Hand­werk, die chir­ur­gi­sche Kriegs­füh­rung war stets eine Lüge. Ein Grund, sich mit Akten der Unmensch­lich­keit inmit­ten des Infer­nos abzu­fin­den, ist das nicht. Zur Wur­zel des Pro­blems wird Den Haag aber nicht vor­drin­gen: Russ­lands Miss­ach­tung des Gewalt­ver­bots nach der UN-Char­ta steht in einer lan­gen Tra­di­ti­on, die auch der Wes­ten teilt. Es fehlt an einer inter­na­tio­na­len Ord­nung, bei der Recht vor Macht geht.