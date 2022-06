Die Bundeswehr will sich vom Milliardenprogramm auch neue Transporthubschrauber leisten. Foto: AFP/Tomohiro Ohsumi

»Laut den Ver­ein­ten Natio­nen sind erst­mals mehr als 100 Mil­lio­nen Men­schen welt­weit auf der Flucht. Um die Ursa­chen dafür – also Aus­beu­tung, Kli­ma­ka­ta­stro­phe, Krie­ge, Hun­ger, Bil­dungs­elend und vie­le wei­te­re Unmensch­lich­kei­ten – zu besei­ti­gen, hat der Deut­sche Bun­des­tag mit gro­ßer Mehr­heit ein Son­der­pro­gramm in Höhe von 100 Mil­li­ar­den Euro beschlossen.«

Die­se Mel­dung gibt es lei­der nicht. Tat­säch­lich beschloss der Deut­sche Bun­des­tag am Frei­tag mit gro­ßer Mehr­heit ein 100-Mil­li­ar­den-Pro­gramm zur Auf­rüs­tung der Bun­des­wehr. Der Beschluss hat in vie­ler­lei Hin­sicht stra­te­gi­sche Bedeutung.

»Ein­zi­ges Ziel der deut­schen Wie­der­be­waff­nung ist es, zur Erhal­tung des Frie­dens bei­zu­tra­gen. Wir wer­den die­ses Ziel erreicht haben, wenn die gemein­sa­me poten­zi­el­le Abwehr­kraft der Ver­bün­de­ten zu jedem Zeit­punkt ein zu gro­ßes Risi­ko für jeden mög­li­chen Angrei­fer bedeu­tet.« In einer sol­chen mili­tä­ri­schen Stär­ke, die ledig­lich für unse­re Ver­tei­di­gung aus­reicht, kön­ne »nie­mand eine Bedro­hung erbli­cken«. So sprach der Kanz­ler – als er noch Kon­rad Ade­nau­er hieß, von der CDU gestellt wur­de und 1956 die ers­te Ein­heit der Bun­des­wehr in Ander­nach bei Bonn besuchte.

Der aktu­el­le Kanz­ler heißt Olaf Scholz, ist SPD-Mit­glied und beton­te die­ser Tage: »Was für die Siche­rung des Frie­dens in Euro­pa gebraucht wird, das wird getan. Deutsch­land wird dazu sei­nen soli­da­ri­schen Bei­trag leis­ten.« Ange­sichts der durch den rus­si­schen Angriff auf die Ukrai­ne aus­ge­lös­ten »Zei­ten­wen­de« brau­che die Bun­des­wehr »neue, star­ke Fähig­kei­ten«. Wir müss­ten »deut­lich mehr inves­tie­ren in die Sicher­heit unse­res Lan­des, um auf die­se Wei­se unse­re Frei­heit und unse­re Demo­kra­tie zu schüt­zen«. Die­ses »deut­lich mehr« müs­sen die von Infla­ti­on und wach­sen­der sozia­ler Ungleich­heit betrof­fe­nen Steu­er­zah­ler auf­brin­gen, das müs­se aber erreich­bar sein »für ein Land unse­rer Grö­ße und Bedeu­tung«. Bald wer­de Deutsch­land in Euro­pa »über die größ­te kon­ven­tio­nel­le Armee im Rah­men der Nato ver­fü­gen«, sag­te der Sozi­al­de­mo­krat mit sicht­li­chem Stolz.

Zwi­schen den Äuße­run­gen von Ade­nau­er und Scholz lie­gen 66 Jah­re deut­scher, euro­päi­scher und glo­ba­ler Ent­wick­lung. Ergeb­nis: Aber­mals sind Keu­len wich­ti­ger als Ver­nunft. Mensch­li­che Exis­tenz wird nicht mit­ein­an­der, son­dern gegen­ein­an­der defi­niert. Von einst müh­sam aus­ge­han­del­ten Abrüs­tungs- und Rüs­tungs­kon­troll­ver­trä­gen, geschlos­sen zur Ent­schär­fung des Kal­ten Krie­ges, ist so gut wie nichts mehr übrig. Der Bau eines gemein­sa­men Hau­ses namens Euro­pa ende­te mit Grund­riss­zeich­nun­gen. Mehr Men­schen- und Bür­ger­rech­te sind eine Illu­si­on. Die Zusam­men­ar­beit der Natio­nen nach den von der KSZE in Hel­sin­ki beschlos­se­nen Regeln ist allen­falls ein The­ma für die Geschichts­bü­cher. Diplo­ma­tie hat sich erschöpft, die Uno ist ein Schat­ten ihrer selbst, die OSZE, erst zum Beob­ach­ter­zir­kel für Wah­len und Waf­fen­still­stän­de degra­diert, ist seit Kriegs­be­ginn zur Untä­tig­keit ver­ur­teilt. Es gibt welt­weit kei­ne Foren mehr, auf denen man grenz­über­schrei­ten­de Ver­nunft dis­ku­tie­ren und erneu­ern könn­te. Selbst der Aus­tausch von Schü­lern, Künst­lern oder Wis­sen­schaft­lern kam zum Erlie­gen. Statt­des­sen wach­sen die Gefah­ren unkal­ku­lier­ba­rer zwi­schen­staat­li­cher Eska­la­ti­on. Wäh­rend im über­wun­den geglaub­ten Kal­ten Krieg noch Mecha­nis­men zur Risi­ko­be­wer­tung und infor­mel­le Wege der Prä­ven­ti­on exis­tier­ten, gibt es aktu­ell nicht ein­mal mehr dar­in geüb­ten Politiker.

100 Mil­li­ar­den Euro – welch gigan­ti­sche Mög­lich­kei­ten zur Aus- und Auf­rüs­tung eröff­nen sich damit für die gera­de ein­mal 180 000 Sol­da­tin­nen und Sol­da­ten zäh­len­de Armee! Von neu­en Kampf­stie­feln bis zum Ein­satz Künst­li­cher Intel­li­genz ist alles drin. Längst ist nicht mehr davon die Rede, dass die Bun­des­wehr – im Inter­es­se der Hei­mat- und Bünd­nis­ver­tei­di­gung – ihre bis­lang nur auf dem Papier exis­tie­ren­de Voll­aus­stat­tung errei­chen soll, dass sie Muni­ti­ons­de­pots füllt und aus­rei­chend Ersatz­tei­le vorhält.

Sicht­bar und daher stets als Abschre­ckungs­in­stru­ment her­ge­zeigt, wer­den Waf­fen und Gerät, die »von der Stan­ge« zu haben sind. Die F-35-Flug­zeu­ge vom US-Kon­zern Lock­heed Mar­tin gehö­ren dazu. Die Ste­alth-Bom­ber wer­den die »Tor­na­dos« erset­zen, die die Bun­des­wehr im Rah­men der soge­nann­ten Nuklea­ren Abschre­ckung zum Trans­port US-ame­ri­ka­ni­scher Atom­bom­ben vor­hält. Ins­ge­samt soll die Luft­waf­fe mit 40 Mil­li­ar­den Euro bedacht wer­den. Davon kauft man neben den F-35 neue »Euro­figh­ter« für die elek­tro­ni­sche Kampf­füh­rung und schwe­re Trans­port­hub­schrau­ber. Die beschlos­se­ne Bewaff­nung der Heron-Droh­nen ist längst im nor­ma­len Etat vor­ge­se­hen. Weni­ger sicht­bar sind die Wün­sche zur Moder­ni­sie­rung der Luft­ver­tei­di­gung und nach welt­raum­ba­sier­ten Auf­klä­rungs- und Führungsmitteln.

Das Heer will von den ihm zuge­wie­se­nen 16 Mil­li­ar­den aller­lei Groß­ge­rät bestel­len. Oben auf der Ein­kaufs­lis­te steht die Nach­rüs­tung der pan­nen­an­fäl­li­gen »Puma«-Schützenpanzer. Zudem sol­len »schwe­re Waf­fen­trä­ger« für die Infan­te­rie und neue Trans­port­pan­zer beschafft wer­den. Außer­dem will man end­lich mit dem gemein­sam mit Frank­reich geplan­ten neu­en euro­päi­schen Kampf­pan­zer vorankommen.

Die Mari­ne kon­zen­triert sich bei ihren Pla­nun­gen auf neue K-130-Kor­vet­ten und wei­te­re 126er Fre­gat­ten. U-Boo­te der Klas­se 212 CD sind lan­ge geplant. Womög­lich wer­den es nun ein paar mehr. Die Bre­mer Lürs­sen Werft, die bei­den Kie­ler Werf­ten Ger­man Naval Yards und Thys­sen­krupp Mari­ne Sys­tems wol­len die lau­fen­de Pro­duk­ti­on fort­schrei­ben. War­um beschei­den, wenn‘s gera­de läuft? Ein­be­zo­gen sind die nie­der­län­di­sche Werft Damen Ship­y­ards sowie nor­we­gi­sche Unter­neh­men. Dazu wünscht man sich soli­de See­fern­auf­klä­rer, ein moder­nes Sys­tem zur Unter­was­ser­or­tung, neue Rake­ten sowie soge­nann­te Mehrzweckkampfboote.

Gut 21 Mil­li­ar­den Euro will die Bun­des­wehr­füh­rung für die »Füh­rungs­fä­hig­keit« der gesam­ten Trup­pe, also für High­tech-Funk­ge­rä­te, für Daten­net­ze in den Kampf­ein­hei­ten und den Aus­bau des Bun­des­wehr-Satel­li­ten­sys­tems aus­ge­ben. Für For­schung und Ent­wick­lung wird fast eine hal­be Mil­li­ar­de aufgeboten.

Das alles, was jetzt öffent­lich debat­tiert wird, sind Wün­sche auf dem tech­no­lo­gi­schen Stand von ges­tern. Die Mili­tärs wol­len rasch den immer wie­der beklag­ten Nach­hol­be­darf befrie­di­gen und die Indus­trie holt alles aus den Schub­lä­den, was sie bereits ent­wi­ckelt hat und womit sich rasch viel Pro­fit machen lässt. Angeb­lich zielt das von Rot-Grün-Gelb beschlos­se­ne 100-Mil­li­ar­den-Mili­tär-Pro­gramm auf Zukunfts­in­ves­ti­tio­nen und Per­ma­nenz. Es geht um die Aus­stat­tung der Trup­pe für die nächs­ten zehn oder fünf­zehn Jah­re und eine Vor­be­rei­tung auf das, was dann in den kom­men­den ein, zwei Deka­den folgt.

Wie das alles mit der fra­gi­len Per­so­nal­pla­nung für die Trup­pe har­mo­niert, wie wel­che alt­her­ge­brach­ten Struk­tu­ren zu ändern sind, wie sich die Bun­des­wehr in die zwei­fel­los kom­men­de neue Nato-Stra­te­gie ein­passt, wie man sich zu der vor allem von Frank­reich betrie­ben Euro­päi­sie­rung der Sicher­heits­po­li­tik ver­hält – all das ist offen. Sicher ist: In den nächs­ten Jah­ren wird man jeweils zwei Pro­zent des Brut­to­in­lands­pro­dukts zur Ver­fü­gung stel­len. In einem Jahr mehr, im ande­ren Jahr weni­ger, je nach­dem wie die Beschaf­fung lau­fe, sagt Finanz­mi­nis­ter Chris­ti­an Lind­ner (FDP). Dabei haben er und sei­ne Fach­kol­le­gen noch gar nicht ein­ge­rech­net, was – der Logik fol­gend – par­al­lel zum Auf­rüs­tungs­pro­gramm finan­ziert wer­den muss. Da geht es um Inne­re und Cyber­si­cher­heit, um mehr Kata­stro­phen­schutz, die gehei­men Diens­te wer­den mehr denn je die Hand aufhalten …

Kein Zwei­fel, wenn es ums Geld­ver­bren­nen geht, haben deut­sche Rüs­tungs­po­li­ti­ker in Regie­rung und Par­la­ment viel Erfah­rung. Jen­seits der poli­ti­schen Hal­tung zu dem Auf­rüs­tungs­pro­gramm müss­te jeder­mann klar sein, dass man 100 Mil­li­ar­den Euro nicht »ein­fach so« aus­ge­ben kann. Es braucht eine grund­sätz­lich neue staat­li­che Beschaf­fungs­me­tho­dik, mehr Fach­leu­te, weni­ger Büro­kra­tie, mehr par­la­men­ta­ri­sche Kon­trol­le. Davon ist man weit ent­fernt. Die poli­ti­schen Ent­schei­der wer­den einem bis­lang nicht gekann­ten Druck der natio­na­len wie inter­na­tio­na­len Wirt­schaft aus­ge­setzt sein, denn nahe­zu alle euro­päi­schen Staa­ten haben gera­de durch die neu­en Bedro­hun­gen sowie die Abga­ben von Waf­fen und Gerät an die Ukrai­ne einen gigan­ti­schen Rüs­tungs­be­darf. Die min­des­tens seit 2007 pro­pa­gier­te Idee eines EU-Rüs­tungs­mark­tes lief wegen natio­na­ler Ego­is­men bis­lang stets ins Lee­re. Doch nun locken Groß­se­ri­en, und Neu­ver­schul­dung ist für vie­le Staa­ten – sie­he Deutsch­land, das die­se Anlei­hen bei künf­ti­gen Genera­tio­nen sogar ins Grund­ge­setz schreibt – kein Tabu mehr. Da könn­te also gemein­schaft­lich »was gehen«.

Sicher ist, selbst bei größt­mög­li­chen Anstren­gun­gen kann Deutsch­land pro Jahr maxi­mal ein Vier­tel der 100 Mil­li­ar­den in den Wirt­schafts­kreis­lauf pum­pen. Denn so schnell wie gefor­dert, lässt sich die Rüs­tungs­in­dus­trie nicht »hoch­fah­ren«. Doch wenn sie erst ein­mal läuft, dann gibt es kein Hal­ten mehr. Sol­che Punk­te spiel­ten auch in der abschlie­ßen­den Bun­des­tags­de­bat­te am Frei­tag kei­ne Rol­le. War­um frag­te nie­mand, wel­che poli­ti­schen Annah­men und Plan­spie­le dem Auf­rüs­tungs­pro­gramm zugrun­de lie­gen? Gilt das Pri­mat der Poli­tik ab sofort nur noch wochenweise?

Die Lage in Euro­pa hat sich nicht zuletzt durch den nun schon seit ein­hun­dert Tagen toben­den Angriffs­kriegs der Atom­macht Russ­lands auf die Ukrai­ne extrem ver­än­dert. Die Nato ist so mäch­tig wie nie. Wel­che Rol­le wird Russ­land nach einem Ende der Kämp­fe im Nach­bar­land Ukrai­ne noch spie­len? Wird sich erneut ein Eiser­ner Vor­hang durch die Welt zie­hen – auf der einen Sei­te Chi­na, auf der ande­ren die USA als Füh­rungs­macht? Deutsch­land stärkt zwar gera­de sei­nen Bei­trag zur nuklea­ren Abschre­ckung, doch in wel­cher Bezie­hung steht das zu Washing­tons Bemü­hun­gen, Pekings Expan­si­ons­kraft ein­zu­he­gen? Wie stellt sich die EU die­ser neu­en glo­ba­len Situa­ti­on, wel­che Rol­le über­nimmt Deutsch­land? Seit zwei Jah­ren über­fäl­lig ist eine deut­sche Ant­wort auf die gezielt an Deutsch­land adres­sier­te nukle­ar­stra­te­gi­sche Offer­te des fran­zö­si­schen Präsidenten.

Wer in grund­sätz­li­cher Absicht das 2016 beschlos­se­ne »Weiß­buch zur Sicher­heits­po­li­tik und der Zukunft der Bun­des­wehr« zura­te zieht, mag eini­ges über die Lang­fris­tig­keit von Poli­tik erah­nen, doch auch erken­nen, wie rasch sich deren sicher geglaub­te Grund­la­gen ändern kön­nen. Nach Putin, nach der Nato, nach der deut­schen Regie­rung hat sich die­se Woche auch das deut­sche Par­la­ment für eine ein­di­men­sio­na­le Poli­tik der Macht ent­schie­den. Für­wahr eine Zei­ten­wen­de – in die Vergangenheit.