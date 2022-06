Englands Harry Kane (l.) holte gegen Nico Schlotterbeck einen Elfmeter heraus und verwandelte selbst zum 1:1. Foto: imago/Jan Huebner

Es ist ja nicht so, dass sich Han­si Flick in dem Pres­se­saal der Münch­ner Are­na nicht gut aus­ken­nen wür­de. Schließ­lich hat der Fuß­ball­leh­rer aus dem beschau­li­chen Bam­men­tal bei Hei­del­berg in sei­ner Funk­ti­on als Chef­trai­ner des FC Bay­ern hier schon oft genug gespro­chen. Den­noch blick­te sich der Bun­des­trai­ner nach dem Klas­si­ker in der Nati­ons League zwi­schen Deutsch­land und Eng­land erst­mal ein biss­chen um, ehe er sich auf einen Stuhl setz­te. Zu die­sem Zeit­punkt hat­te er schon aus­rei­chend Abstand zu einem auf­re­gen­den Abend gewon­nen, der mit Bei­fall für ihn beim Erschei­nen auf dem Rasen anfing – und nach dem 1:1 mit Applaus für sei­ne Spie­ler bei ihrer Ehren­run­de auf dem Rasen ende­te. Jene der 66 289 Augen­zeu­gen, die noch nicht sofort zu den über­füll­ten U-Bah­nen der Sta­ti­on Frött­ma­ning gehetzt waren, füg­ten sich mit ihrer posi­ti­ven Grund­stim­mung per­fekt in den Flick-Duk­tus. Denn der Bun­des­trai­ner hat­te vor der Rück­rei­se ins Basis­camp nach Her­zo­gen­au­rach mal gar nichts zu meckern.

»Wir haben genau so Fuß­ball gespielt, wie wir uns das vor­stel­len, die Art und Wei­se war für die Fans ein­fach toll.« Man habe schließ­lich gegen eine ganz gro­ße Fuß­ball­na­ti­on gespielt, »die Pre­mier League ist die bes­te Liga der Welt – ich bin stolz auf die Mann­schaft.« Der 57-Jäh­ri­ge klang fast schon über­schwäng­lich. Flick fühl­te er sich bestä­tigt, dass sein Ensem­ble bereits wie­der eine so »hohe Qua­li­tät und Leis­tungs­dich­te« ver­eint, dass es kei­nen Top­geg­ner mehr fürch­ten muss. Dem Bun­des­trai­ner hat­te der Gesamt­auf­tritt gefal­len, die Kör­per­spra­che, der Ein­satz, die Spiel­an­la­ge: »Wir haben da gut gezockt, teil­wei­se.« Das Risi­ko für Flicks Zocker steckt in den Resul­ta­ten: Kei­ner der drei Här­te­tests gegen die Hoch­ka­rä­ter Nie­der­lan­de, Ita­li­en und nun Eng­land (jeweils 1:1) wur­de bis­lang gewon­nen. Beim Weg zurück in die Welt­spit­ze feh­len min­des­tens noch die Effi­zi­enz und Konsequenz.

Über einen aber­mals spät ver­spiel­ten Sieg ärger­te sich das baye­ri­sche Sprach­rohr Tho­mas Mül­ler. Der bei Welt- und Euro­pa­meis­ter­schaf­ten mit allen Höhen und Tie­fen ver­trau­te Rou­ti­nier fand, dass man in der Nati­ons League nach einem »Freund­schafts­spiel ver­packt im Tur­nier­mo­dus« über den gemach­ten Schritt auf jeden Fall zufrie­den sein kön­ne, »wenn wir das Ergeb­nis aus­klam­mern«. Die fei­ne Iro­nie war nicht zu über­hö­ren. Und so muss zur Auf­ar­bei­tung gehö­ren, war­um es am Ende immer irgend­wo hakt.

Dies­mal war es Nico Schlot­ter­beck, der gegen den aus­ge­buff­ten eng­li­schen Mit­tel­stür­mer Har­ry Kane den Kör­per­kon­takt nicht ver­mied: Der Tor­jä­ger von Tot­ten­ham fiel schnell, der Video­as­sis­tent schal­te­te sich ein und Kane selbst stell­te zwei Minu­ten vor Ende der regu­lä­ren Spiel­zeit per Elf­me­ter mit sei­nem 50. Län­der­spiel­tref­fer auf 1:1 (88.). Damit war die fein her­aus­ge­spiel­te Füh­rung von Jonas Hof­mann aus der 51. Minu­te dahin. »Wich­ti­ger Punkt aus­wärts gegen eine star­ke Mann­schaft«, teil­te der 28-Jäh­ri­ge spä­ter via Twit­ter mit. Zu die­sem Zeit­punkt hat­te sich auch Han­si Flick wie­der beru­higt, der eine lan­ge Dis­kus­si­on mit dem spa­ni­schen Unpar­tei­ischen Car­los del Cer­ro Gran­de gesucht hat­te. »Ich glau­be, dass Nico Schlot­ter­beck Har­ry Kane gar nicht sieht. Es ist so, der Schieds­rich­ter hat gepfiffen.«

Fakt ist auch, dass der Noch-Frei­bur­ger und Bald-Dort­mun­der Schlot­ter­beck trotz aller Befä­hi­gung für den Spiel­auf­bau im Abwehr­ver­hal­ten noch ler­nen muss, denn bereits gegen Isra­el hat­te der 22-jäh­ri­ge New­co­mer kurz vor Schluss einen Straf­stoß ver­ur­sacht. Flick aber urteil­te mil­de: »Wenn er Feh­ler macht, was pas­sie­ren kann, macht er ein­fach wei­ter. Das brau­chen wir!«

Von sei­nen sie­ben neu­en Kräf­ten punk­te­ten vor allem der agi­le Links­ver­tei­di­ger David Raum, die fre­che All­zweck­waf­fe Hof­mann und der sagen­haf­te Edel­tech­ni­ker Jamal Musia­la. Die Bega­bung des mit Ova­tio­nen bedach­ten 19-Jäh­ri­gen wirk­te beein­dru­ckend. Neben dem Jüngs­ten glänz­te auch der Ältes­te: Kapi­tän Manu­el Neu­er lie­fer­te eine Welt­klas­se-Vor­stel­lung ab. Flick stell­te erneut her­aus, dass es sich bei dem 36-Jäh­ri­gen immer noch um »den bes­ten Tor­hü­ter der Welt« han­delt. Neu­er ist Teil von Flicks Ach­se, die über Abwehr­chef Anto­nio Rüdi­ger, Orga­ni­sa­tor Joshua Kim­mich bis zu Alles­ma­cher Mül­ler reicht. Der Chef­trai­ner will den Kon­kur­renz­kampf zwar nicht aus­set­zen, weil sich »im Fuß­ball und im Leben kann vie­les schnell ändern« kann, aber im Grun­de hat er sei­nen fes­ten Kreis für die WM in Katar jetzt zusammen.

Weil er aber »nicht so weit nach vor­ne« schaue, gilt der Fokus vor der Som­mer­pau­se zunächst den bei­den Par­tien in der Nati­ons League am Sonn­abend in Buda­pest gegen Ungarn und am Diens­tag in Mön­chen­glad­bach aber­mals gegen Ita­li­en. Der Bun­des­trai­ner wird sei­nen Akteu­ren nun in Her­zo­gen­au­rach zusätz­lich einen frei­en Don­ners­tag gön­nen, damit alle mal durch­pus­ten kön­nen – dann geht es am Frei­tag in die Donau­me­tro­po­le Buda­pest, wo Sie­gen ange­sagt ist, wie Flicks Lieb­lings­schü­ler Mül­ler mahn­te: »Kon­stanz und Ergeb­nis­se müs­sen sich dazu­ge­sel­len, um eine Spit­zen­mann­schaft zu sein.« Erst dann wür­de der 32-jäh­ri­ge Ober­bay­er von einem »run­den Abend« sprechen.