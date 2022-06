In der Fußballszene gibt es auch Gruppen gewaltbereiter rechter Hooligans. Foto: dpa/Caroline Seidel

Micha­el Buback, Sohn des 1977 von der RAF ermor­de­ten Gene­ral­bun­des­an­walts, will seit 45 Jah­ren wis­sen, wer sei­nen Vater getö­tet hat. Dass der Mord nie auf­ge­klärt wur­de, meint er, kön­ne dar­an lie­gen, dass eine »schüt­zen­de Hand« über den Tätern schwe­be. Dafür, dass Vere­na Becker die Todes­schüt­zin war, spre­chen vie­le Indi­zi­en. Den­noch wur­de die Frau auf Druck von Buback erst 2010 über­haupt in der Cau­sa ange­klagt – als Mit­tä­te­rin, nicht etwa wegen Mor­des. Alles, was sie hät­te belas­ten kön­nen, wur­de – erin­nert sich der Anwalt der Fami­lie – von der Bun­des­an­walt­schaft »reflex­ar­tig zurück­ge­wie­sen«. Ihre Ver­neh­mungs­ak­ten sind immer noch unter Ver­schluss. Stil­le Was­ser sind tief. Und tie­fe Staa­ten sind still. Beson­ders, wenn es um »schüt­zen­de Hän­de« geht.

Wie bei Frau Becker wur­den auch beim NSU kilo­wei­se Akten geschred­dert. Aller­dings gibt es einen Namen, der von größ­tem Inter­es­se wäre, wenn man das NSU-Netz­werk auf­de­cken will: Ralf Marsch­ner, ver­wur­zelt in der Zwi­ckau­er Rechts­rock-, Fuß­ball- und Gewalt­sze­ne, hat­te sich, nach­dem er 1991 an einem Brand­an­schlag auf ein Flücht­lings­heim betei­ligt war, end­gül­tig qua­li­fi­ziert, als V-Mann »Pri­mus« fürs Bun­des­amt für Ver­fas­sungs­schutz zu arbei­ten. Heu­te lebt er in der Schweiz und ist von den Behör­den angeb­lich nicht nach Deutsch­land zu lot­sen. Das ist auch des­halb ver­wun­der­lich, weil in Fuß­ball­krei­sen immer wie­der zu hören war, dass Marsch­ner zuwei­len ganz frei­wil­lig nach Deutsch­land kommt. Zum Bei­spiel, wenn sein Lieb­lings­ver­ein in Grenz­nä­he spielt.

Dass der Mann ein Strip­pen­zie­her im NSU-Umfeld war, ist lan­ge bekannt. Wie Medi­en­re­cher­chen nun erga­ben, könn­ten die aber so inten­siv gewe­sen sein, dass es einen zwei­ten Fall Vere­na Becker gibt, der Man­tel des Schwei­gens also doch noch mal gelüf­tet wer­den soll­te. Marsch­ner hat­te jeden­falls Kon­takt zu rech­ten Nürn­ber­ger Hoo­li­gans, die eben­falls im Ver­dacht ste­hen, zum NSU-Unter­stüt­zer­kreis zu gehö­ren. In Nürn­berg mor­de­te der NSU genau­so wie in Dort­mund, wo die bei­den Uwes in der Nähe des Wohn­or­tes eines BVB-Hoo­li­gans foto­gra­fiert wur­den. Inso­fern gäbe es Über­ra­schen­de­res, als wenn her­aus­kä­me, dass das NSU-Unter­stüt­zer­um­feld auch an ande­ren Tat­or­ten aus poli­tik-affi­nen Hools bestand, die sich nach ihrem Bedeu­tungs­ver­lust in den Kur­ven ver­stärkt der Poli­tik ver­schrie­ben haben. Her­aus­kom­men wird das aller­dings nie, denn es gibt schließ­lich die »Ämter«, die sich vor Gerich­ten und Unter­su­chungs­aus­schüs­sen auf Geheim­hal­tungs­pflich­ten beru­fen kön­nen. Es sind die glei­chen Ämter, die an die­ser Stel­le argu­men­tie­ren wür­den, dass sie sich mit unap­pe­tit­li­chen Zeit­ge­nos­sen ein­las­sen müs­sen, um mehr über unap­pe­tit­li­che Sze­nen zu erfahren.

In der rech­ten Sze­ne ist das Geläch­ter groß, wenn sie das hören. Das Amt erfah­re von den eige­nen Leu­ten nichts, was die nicht eh wis­sen könn­ten, wenn sie sich etwas cle­ve­rer anstel­len wür­den, hieß es dort schon kurz nach Auf­flie­gen des NSU. Das Staats­geld, mit dem größ­ten­teils wert­lo­se Infor­ma­tio­nen bezahlt wur­den, neh­me man indes ger­ne und ohne Quit­tung ent­ge­gen, um den eige­nen Appa­rat aufzubauen.

Dass Bea­te Zschäpe auf Antrag der glei­chen Bun­des­an­walt­schaft, die Becker nicht wegen Mor­des ankla­gen woll­te, lebens­lang mit anschlie­ßen­der Sicher­heits­ver­wah­rung bekam, mag man­chem gerecht vor­kom­men. Ich fin­de es erstaun­lich, für wie vie­le Men­schen das Weg­sper­ren einer Sym­bol­fi­gur einen Schluss­strich mar­kiert. Zumin­dest so lan­ge, bis mein Ver­dacht wider­legt ist, dass unter dem Schutz der Behör­den Leu­te frei her­um­lau­fen, die bei den NSU-Mor­den eine grö­ße­re Rol­le spiel­ten als Zschäpe. Ger­ne las­se ich mich vom Gegen­teil über­zeu­gen. Lie­ber Ver­fas­sungs­schutz, erzähl doch ein­fach mal, was du weißt. Ich ent­kor­ke eine gute Fla­sche, und du bringst Marsch­ners Ralf mit. Sei­ne Num­mer hast du ja.