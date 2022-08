Laut und bunt: Die Fankurve von Banik Ostrava beim Spiel gegen Teplice. Foto: Udo Lorenz

Eine kleine Reise auf den Spuren der Sommergewitterkönigin führte uns vom schlesischen Teil Polens ins tschechische Ostrava. Zum gesitteten Stadionbesuch gehören hier eine Wurst und ein gradliniges Bier. Beides findet man beim FC Banik in bester Qualität. Manche Menschen meinen sogar, in Ostrava befände sich schlechthin das schlesische Wurst- und Bierparadies. Diese elementare Frage zu beantworten, überlasse ich fähigeren Wurstologen als mir.

Einst schmückte das stolze und riesige Hüttenwerk Ostravsko-karvinské doly, kurz OKD, samt riesigen Metallverarbeitungsbetrieben die Stadt und gab den Leuten Arbeit. Fährt man heute mit der Straßenbahn Linie 4, gleitet sie kilometerlang durch brachliegende Industrieanlagen. Rostende Riesentürme, dunkle Fabrikanlagen, Flächen mit Schutt. Hört die Endzeitlandschaft auf, erfreut eine betagte Kneipe im Look der späten 60er Jahre mit dem schönen Namen »Rosveda« den durstigen Fußballreisenden. Genau dort platzierte uns Dreizahnbaba – so nannte sich unser lokaler Fußballanhänger, den ich an der Haltestelle eingesammelt hatte – oder er uns.

Zu unseligen Sozialismuszeiten war das Hüttenkombinat OKD der Sponsor des Klubs, der in seiner Europapokal-Historie gegen die Lieblingsteams unserer Reisegruppe antrat und die Fetzen fliegen ließ: Carl Zeiss Jena, Hansa Rostock, BFC Dynamo.

Dreizahnbaba meinte, auf Deutsche würde man in Schlesien nicht so stehen, aber er würde ein Auge auf uns haben. Und siehe, uns erschien ein Licht in Form der Biersorte Ostrava 12, mit der wir uns fleißig zuprosteten im »Rosveda«. In der Kneipe guckten ein paar Riesenoschis durch uns durch, deren Arme mit fetten schlesischen Adlern tätowiert waren. Bei manchen thronte er gar auf der Stirn. Ahhhh, was für satte Quadratschädel, geboren aus Stahlwerkschlacke und Kohlenstaub. Die Fans aus Ostrava sind befreundet mit denen aus Katowice, beide Klubs verbindet die schlesische Landschaft, der Bergbau und die verwehte einstige Größe ihrer Vereine. Wahrscheinlich deshalb ist gefühlt die Hälfte der Stadionbesucher gut im Bierkampf geschult. Weil der Schlesier aber ein grundgütiger Mensch ist, bleibt er selbst in der Niederlage zumeist friedlich.

Stahlwerk, Hüttenwerk & Co. sind pleite, die ehemaligen Arbeiter haben umgesattelt auf Shoppingmallknecht oder bevölkern als lebende Schnapsleichen Parks und öde Orte. Young and beautiful hingegen die lokale Damenschar, die uns im Stadion erwartete und in der Folge mit Nachtigallenstimmen ihren Verein nach vorn peitschte. Leider hatten sie nicht mit uns gerechnet, die wir auf unserer Reise den Fluch der Heimteams hinter uns herzogen. Folgerichtig verlor Ostrava gegen Teplice mit 1:2. Aber das machte nichts, weil die im Stadion zu futternde Klobasa, eine Mischung aus Hackfleisch und allerhand geheimen und schrecklichen Zutaten, unsere Gaumen verwöhnte. Diese Wurst wartet in jedem Stadion Tschechiens auf ihre Liebhaber. In Ostrava waren es sehr kompakte, fast sperrige Torpedos, die man mit Senf, Ketchup oder Meerrettich schmaust. Ein Stück Brot rundet das kulinarische Erlebnis ab.

Das coole Stadion war zu einem Drittel gefüllt. Knapp 5000 Menschen, darunter sieben Gästefans aus Teplice, lauschten den Ultras beim Dauergesang, die immer wieder ihre Liebe zu Schlesien und den Männern aus Katowice besangen. Vier wunderschöne Flutlichtmasten spendeten währenddessen Licht und führten uns nach dem Spiel ins »Rosveda«, wo die gute Tresenmutti tagaus, tagein mit Ostrava 12 die geschundenen Menschenherzen tröstet.