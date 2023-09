Griechenland: Syrizas neuer Besen

Juni 2023: Wahlwerbung mit Noch-Parteichef Alexis Tsipras Foto: dpa/Socrates Baltagiannis

Letzlich war es ein erfolgreicher Schachzug des scheidenden Syriza-Chefs Alexis Tsipras, einen in Griechenland unbekannten Newcomer ins Rennen um den Parteivorsitz zu schicken: Stefanos Kassalakis setzte sich jetzt gegen langjährige Partei-Promis durch. Die Erwartungen sind groß, denn als bisher Außenstehender ist der 35-Jährige nicht in die Grabenkämpfe der heterogenen Linkspartei verstrickt, die sich seit den jüngsten Wahldebakeln noch vertieft haben. Da er über kein Netzwerk in Partei und Fraktion verfügt, dürfte Tsipras im Hintergrund zunächst weiter Strippen ziehen. Wird Kassalakis nur sein Frühstücksdirektor?

Das wäre nicht gut, denn Syriza braucht den Neuanfang. Das könnte mit Kassalakis durchaus gelingen, denn er spricht linksliberale Wählergruppen an, die im griechischen Parteienspektrum bisher überhaupt keine Vertretung haben. Gleichzeitig muss er Syriza als wichtigste linke Opposition stabilisieren und interne Kritiker überzeugen, die sagen, die traditionelle Parteibasis sei »völlig geschockt«. Es bleibt abzuwarten, ob der neue Besen wirklich gut kehren und Syriza zu früherer Stärke zurückführen kann. Angesichts des ultrarechten Kurses der Regierung wäre dies bitter nötig.