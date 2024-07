Rote Hamas-Dreiecke: Symbol des Hasses

Hamas-Symbolik neben Anarchie-Zeichen: Szene aus der Besetzung der Humboldt-Universität Foto: dpa/Jens Kalaene

Seit dem Hamas-Massaker im Süden Israels am 7. Oktober sieht man in Berlin an so manchen Häuserwänden ein ungewohntes Symbol: ein nach unten zeigendes, rotes Dreieck. Das Symbol ist der Hamas-Propaganda entnommen, die es in Videos zur Markierung von Anschlagszielen genutzt wird. Dass das rote Dreieck zuvor bereits als Symbol des palästinensischen Nationalismus genutzt wurde, ist nicht nachweisbar.

Es gibt also wenig Zweifel, was dieses Symbol ausdrückt. In den vergangenen Monaten wurde es immer wieder auf die Wände von israelischen Restaurants und die Büros von Antisemitismusforschern oder Politikern gesprüht. Die Botschaft ist unmissverständlich: Euch kriegen wir auch noch. Dass es sich um Drohungen handelt, kann nicht geleugnet werden.

Gerade Linke sollten sich der Historie des roten Dreiecks bewusst sein: Die Nazis nutzten es einst, um die todgeweihten Insassen der Konzentrationslager zu markieren. Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes führt das Symbol daher noch heute auf ihrem Banner. Es ist ein Zynismus der Geschichte, dass ausgerechnet dieses Zeichen derzeit wieder für antisemitische Hetze eingesetzt wird.

Das Abgeordnetenhaus hat nun beschlossen, dass das Land sich bei der Bundesregierung für ein Verbot dieses Hamas-Dreiecks einsetzen soll. Bei Versammlungen in Berlin soll das Symbol direkt untersagt werden. Ist das der richtige Umgang? Ein Verbot verführt dazu, das Problem als erledigt anzusehen. Doch Repression ändert wenig an antisemitischen Gesinnungen. Die Bedrohungslage für Juden in Berlin wird nicht kleiner, nur weil keine roten Dreiecke mehr gezeigt werden dürfen. Dafür braucht es Menschen, die dem Hass entschlossen entgegentreten. Denn der Kampf gegen Antisemitismus bleibt Handarbeit.