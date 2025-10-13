Geiselfreilassung nur erster Schritt auf langem Weg zum Frieden

Für einen wirklich dauerhaften Frieden wird es weiterhin internationalen Druck auf Hamas und Israel brauchen

Alon Ohel (r.) konnte das Ende seiner jahrlangen Geiselhaft am Montag kaum fassen.
Alon Ohel (r.) konnte das Ende seiner jahrlangen Geiselhaft am Montag kaum fassen.
Foto: dpa/AP/Ariel Schalit

Das jahrelange Martyrium für die israelischen Geiseln ist endlich vorbei. So eine Nachricht muss gefeiert werden, egal auf welcher Seite man im Nahost-Konflikt auch steht. Denn wer nicht anerkennt, dass Leid von Zivilisten zu enden hat, steht auf jeden Fall auf der unmenschlichen und damit der falschen. Dieser Gefangenenaustausch ist jedoch nur der erste Schritt auf dem Weg zu dauerhaftem Frieden. Viele weitere müssen folgen, und die dürften alle beschwerlicher sein.

Da wäre zuallererst der Wiederaufbau des zerstörten Gazastreifens und damit die Schaffung einer Lebensgrundlage für Millionen traumatisierte Menschen. Wenn jedoch die Hamas nicht einmal zusichert, sich nicht an einer Regierung zu beteiligen und sich zu entwaffnen, gefährdet das internationale Zusagen, sich finanziell am Wiederaufbau zu beteiligen. Ohne die wird es aber nicht gehen.

Gleichzeitig muss Israels Regierung den Palästinensern einen Weg zur eigenen Staatlichkeit eröffnen. Ohne diese Vision bliebe schließlich wieder nur das Gefühl von Hoffnungslosigkeit und Besatzung, welches den Nährboden für neuen Hass und weitere Angriffe auf Israelis bilden würde. Bislang haben Benjamin Netanjahu und seine ultrarechten Koalitionspartner dieser Vision aber eine Absage erteilt, sodass sich am vorherigen status quo nichts ändert. Warum sich Israels Führung und die Hamas jetzt auf etwas einigten, was schon vor Monaten hätte erreicht werden können, lässt sich schwer mit Gewissheit sagen. Der stetig steigende internationale Druck auf Netanjahu war aber mit Sicherheit Teil des Puzzles. Allein deswegen gilt es, ihn aufrecht zu erhalten.

Es wäre eine Bankrotterklärung für die Menschheit, wären mehr als 60 000 Menschen für absolut nichts gestorben. Wobei es natürlich längst eine ist, wenn für das Erreichen von Frieden überhaupt Tote nötig sind.

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser:innen und Autor:innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen

Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.

Mehr aus: Kommentare

Geiselfreilassung nur erster Schritt auf langem Weg zum Frieden

Für einen wirklich dauerhaften Frieden wird es weiterhin internationalen Druck auf Hamas und Israel brauchen

Sozialabbau? Egal!

Christoph Ruf blickt nach Frankreich und beobachtet eklatante Unterschiede im Protest gegen den fortwährenden Abbau sozialer Sicherungssysteme

Prügelnde Beamte: Wieder ein Polizeiproblem

Jana Frielinghaus über die Ermittlungen gegen 17 Beamte in Frankfurt am Main

Schutz queeren Lebens muss Verfassungsrang bekommen

Anton Benz über die Blockade einer Grundgesetzänderung zum Diskriminierungsverbot wegen der sexuellen Identität durch die Unionsparteien

Weltweit größte Überwachungsmaschine

An dem neuen Kontrollsystem für die EU-Außengrenzen gibt es einiges zu kritisieren

Cristiano Ronaldo – Marke, Mythos, Milliardär

Der Portugiese ist der erste Fußball-Milliardär in der Geschichte des Sports

Olympia-Bewerbung: Teure Spiele

Die Ökonomen-Kritik an deutschen Olympiaplänen ist mehr als berechtigt

Solidaritätsabbau mit der SPD

Sebastian Weiermann über die Politik der SPD gegen Arme, Kranke und Migrant*innen

Hinweis zum Datenschutz: Wir setzen für unsere Zugriffsstatistiken das Programm Matomo ein.

Besuche und Aktionen auf dieser Webseite werden statistisch erfasst und ausschließlich anonymisiert gespeichert.

© Redaktion nd - Journalismus von links. Realisation: WARENFORM. Hosting: SINMA.