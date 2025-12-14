Mehr Zwangsräumungen: Regierung verbaut Zukunft

Anton Benz über den traurigen Rekord von erzwungenen Entmietungen

Nicht nur für Caren Lay (Die Linke) ist die Unmenge an Zwangsräumungen eine »soziale Katastrophe«.
Nicht nur für Caren Lay (Die Linke) ist die Unmenge an Zwangsräumungen eine »soziale Katastrophe«.
Foto: dpa/Monika Skolimowska

Die Zahl der Zwangsräumungen ist im Vergleich zu den Vorjahren weiter gestiegen. In einigen Bundesländern erreicht sie neue Höchststände. Überraschend ist das nicht, schließlich besteht die Wohnungspolitik der Bundesregierung im Wesentlichen aus einem »Bau-Turbo«, der zwar die Herzen von Wohnkonzernen höher springen – die Mieten aber nicht sinken lässt.

Caren Lay, Sprecherin für Mieten- und Wohnungspolitik der Linkspartei, hat daher doppelt recht, wenn sie die neuen Daten aus dem Justizministerium als »soziale Katastrophe« bezeichnet: Erstens führen Zwangsräumungen häufig in die Wohnungslosigkeit, was sämtliche Probleme verschärft, die die betroffenen Menschen ohnehin schon haben. Zweitens handelt es sich eben nicht um einen Schicksalsschlag, vergleichbar mit einer Naturkatastrophe – sondern um einen politisch herbeigeführten Zustand.

Zwangsräumungen sind dabei nur die Spitze eines menschengemachten Eisbergs. Erst kürzlich veröffentlichte der Paritätische Gesamtverband einen Bericht zur »Wohnarmut«: Schließt man die Wohnkosten ein, lebt inzwischen jede*r Fünfte in Deutschland unter der Armutsgrenze, steigenden Mieten sei Dank. Neben akuten Maßnahmen wie dem Schutz besonders vulnerabler Bevölkerungsgruppen vor Zwangskündigungen braucht es vor allem endlich ein Umsteuern in der Wohnpolitik: Bauen allein reicht nicht, bezahlbar muss es sein!

- Anzeige -

Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln

Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.

Mehr aus: Kommentare

Das Ende der alten BRD: Kein Grund zur Trauer

Yossi Bartal trägt die alte BRD zu Grabe und will für eine andere Erzählung, ein anderes Deutschland kämpfen

Mehr Zwangsräumungen: Regierung verbaut Zukunft

Anton Benz über den traurigen Rekord von erzwungenen Entmietungen

Kristina Schröder: Fies mit Herz

Kristina Schröder (CDU) hat den Kampf gegen Behinderte eröffnet, stellt Christof Meueler fest

Verbrenner-Aus kassiert: Sieg der Konzernlobby

Jana Frielinghaus zum Abschied vom Ende der Neuzulassung nur noch emissionsfreier Fahrzeuge ab 2035

Stoppschild für Verfassungsfeinde

Jana Frielinghaus über den gescheiterten Versuch des Inlandsgeheimdienstes, einem Linke-Politiker einen Maulkorb zu verpassen

US-Demokraten: Kaum Grund zum Jubel

Die US-Demokraten feiern Wahlerfolge, die eigentlich keine sind

ESC in Österreich: Politik aus jeder Klaviernote

Christian Klemm über Boykotte gegen den Eurovision Song Contest im kommenden Jahr

Ungleichheit ist kein Naturgesetz

Das Kapital ist heute gieriger denn je, meint die französische »L’Humanité«

Hinweis zum Datenschutz: Wir setzen für unsere Zugriffsstatistiken das Programm Matomo ein.

Besuche und Aktionen auf dieser Webseite werden statistisch erfasst und ausschließlich anonymisiert gespeichert.

© Redaktion nd - Journalismus von links. Realisation: WARENFORM. Hosting: SINMA.