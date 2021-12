Foto: dpa/Jörg Carstensen

Die Linke spricht sich in der Debatte um die Eindämmung der Corona-Pandemie für eine solidarische Notbremse und für eine allgemeine Impfpflicht für Volljährige aus. In einem am Dienstagabend mit großer Mehrheit gefassten Beschluss des Linke-Vorstands werden auch die Aussetzung des Patentschutzes für Impfstoffe gegen Corona und der verstärkte Aufbau von Impfzentren gefordert. Mit solchen Maßnahmen solle das Gesundheitssystems entlastet werden.

In einer digitalen Vorstandssitzung, an der als Gäste auch zwei Mediziner, die Bremer Linke-Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard und die beiden Vorsitzenden der Linke-Bundestagsfraktion teilnahmen, wurden die Ausweitung der Impfungen und weitere Kontaktbeschränkungen befürwortet, um die vierte Welle zu brechen, wie Linke-Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler gegenüber »nd« sagte. Die Patente auf Impfstoffe sollten freigegeben werden, »weil die Krise nicht in nationalen Grenzen, sondern nur international überwunden werden kann«.

Bei Kontaktbeschränkungen wolle die Linke nicht von einem Lockdown sprechen, so Schindler, weil dieser Begriff bei vielen Menschen Befürchtungen wecke und »auch nicht alles runtergefahren werden sollte«. Kontaktbeschränkungen solle es nur dort geben, wo es notwendig sei. Der Grundgedanke einer solidarischen Notbremse sei der bestmögliche Schutz aller statt »einer falsch verstandenen individuellen Freiheit«. Überall sollten die gleichen Maßstäbe für Einschränkungen gelten. »Unsere Freiheit ist eine soziale Freiheit«, sagte Schindler, von der alle profitieren müssten. Dazu gehörten auch soziale Ausgleichsmaßnahmen.

Während in den meisten Punkten weitgehende Einigkeit bestand, kam es beim Thema Impfpflicht zu einer kontroversen Diskussion. Schon in den letzten Tagen hatte sich mehrere Linke-Politiker für eine solche Impfpflicht ausgesprochen; der Thüringer Landesparteitag fasste kürzlich einen Beschluss dazu. Klar sei, dass die Impfpflicht nicht mehr die gegenwärtige Welle brechen könne. Allerdings könne sie entscheidend dazu beitrage, weitere Infektionswellen zu verhindern, gewissermaßen als »ultima ratio«, sagte Schindler. Die Befürworter der Impfpflicht machten in der Debatte geltend, dass Argumente allein nicht ausreichen, um die Impfquote entscheidend zu steigern. Schon gar nicht in Regionen, in denen die AfD von bis zu 25 Prozent der Bevölkerung gewählt werde. Befragungen hatten ergeben, dass etwa die Hälfte der Impfverweigerer die AfD wählt.

Andere Teilnehmer der Debatte hätten sich skeptisch geäußert, so Schindler – nicht aus Verständnis für Impfverweigerer, sondern weil sie die Frage stellen, wie eine Impfpflicht durchgesetzt werden soll und wie Sanktionsmaßnahmen gegen jene aussehen könnten, die sich auch weiterhin weigern. Zudem sei darauf hingewiesen worden, dass es keinen zwingenden Zusammenhang zwischen Impfpflicht und hoher Impfquote gebe. So seien in manchen Ländern ohne Pflicht schon viele Menschen geimpft, während andererseits die Impfpflicht in einigen Ländern bisher nicht die gewünschte Wirkung zeige. Hinzu kämen verfassungsrechtliche Bedenken. Letztlich stimmten 18 Vorstandsmitglieder für eine Impfpflicht für Volljährige, 14 votierten dagegen.

Die Linke stehe mit ihrem Beschluss »an der Seite der Wissenschaft«, twitterte Vorstandsmitglied Antje Behler am Abend. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Diether Dehm entgegnete ebenfalls auf Twitter, »mit der Wissenschaft im Bunde« sei auch die Inquisition gewesen, als es gegen Galilei ging. Wer persönliche Freiheiten einschränke und gleichzeitig keine Wahlfreiheit für Impfstoffe gewähre, »weil chinesischer, russischer und kubanischer Impfstoff quasi verboten bleiben«, habe aus der Geschichte der Linken in beiden deutschen Staaten nichts gelernt.