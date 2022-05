Der Künstler Osvaldo Pitoe erinnert an die Bedeutung des Waldes, der heute akut durch die Abholzung gefährdet ist. Osvaldo Pitoe: Ohne Titel, 2015. Foto: Sammlung Artes Vivas, Verena Regehr Gerber

Ein Männ­lein steht im Wal­de, ganz still und stumm. Doch dann hebt es sei­ne gro­ße Axt und schlägt auf einen Baum ein, ein­mal, zwei­mal, drei­mal, dann knarzt es und kracht. Mit einem mar­kerschüt­tern­den Kna­cken geht der Baum zu Boden. Der mus­ku­lö­se Kör­per des Man­nes auf dem Bild ist auf­ge­spannt wie ein Bogen, sein ange­streng­tes Gesicht ver­zo­gen zu einer Frat­ze. Die Sze­ne­rie wirkt mytho­lo­gisch: der Mann, der mit erho­be­ner Axt dem Leben des Baums ein Ende setzt. Den »Holz­fäl­ler« im Wald mal­te der Schwei­zer Künst­ler Fer­di­nand Hol­der 1910. Das Bild ist ein Sym­bol für die heroi­sche Stär­ke des Men­schen, der die Natur beherrscht. Doch Hol­ders Blick auf den Holz­fäl­ler ist nicht roman­tisch ver­klärt. Schon hier kün­digt sich das Unheil an. Denn der Holz­fäl­ler steht in einer kah­len Land­schaft. Er zer­stört hackend die eige­ne Lebens­grund­la­ge, wird sich selbst so zur größ­ten Bedrohung.

Das Bild steht am Anfang der Aus­stel­lung »Im Wald« des Lan­des­mu­se­um Zürich. Der Anspruch die­ser Aus­stel­lung ist eine Kul­tur­ge­schich­te des Wal­des. Dem wer­den sie durch die Viel­sei­tig­keit der Zugän­ge und der umfäng­li­chen Infor­ma­tio­nen zum Phä­no­men Wald auch gerecht. Die Expo­na­te und Kunst­wer­ke wan­deln zwi­schen den schon ange­deu­te­ten Polen: Sie zei­gen den Men­schen als größ­ten Nutz­nie­ßer des Wal­des – aber auch als sei­ne größ­te Bedro­hung. Kei­ne der bei­den Stoß­rich­tun­gen über­wiegt und das ist eine der Qua­li­tä­ten der Kura­ti­on die­ser mono­the­ma­ti­schen, aber sel­ten lang­wei­li­gen Aus­stel­lung. Die ein­zel­nen Bäu­me die­ser Aus­stel­lung wur­den frei­lich bereits häu­fig the­ma­ti­siert, der Kli­ma­wan­del, das Wald­ster­ben, der sau­re Regen oder der Kli­ma­schutz bei­spiels­wei­se, aber sel­ten wird der Wald als kul­tu­rel­les Gan­zes in den Blick genom­men, zu dem ja gera­de die Deut­schen eine lan­ge und ambi­va­len­te Bezie­hung ver­bin­det. Auch des­we­gen lohnt es sich, genau­er zu unter­su­chen, wie der Wald zu einem Kul­tur­pro­dukt und Aus­tra­gungs­ort kul­tu­rel­ler oder wirt­schaft­li­cher Kon­flik­te wurde.

Der »Holz­fäl­ler« hängt an einer schwar­zen Wand. Lau­tes Vogel­ge­zwit­scher ist zu hören. Eine groß­flä­chig pro­ji­zier­te Video­ar­beit lässt im Raum einen Wald ent­ste­hen – jener Lebens­raum von Men­schen, Tie­ren und Pflan­zen, der jetzt so bedroht wie nie ist. Die­se Zer­stö­rung reicht län­ger zurück, als man mei­nen wür­de. Schon die Römer holz­ten gro­ße Tei­le des Mit­tel­meer­raums ab. Im Mit­tel­al­ter lie­fer­ten die Wäl­der das Mate­ri­al für die ent­ste­hen­den Sied­lun­gen. Seit der Indus­tria­li­sie­rung hat die­se Zer­stö­rung ein so gro­ßes Aus­maß ange­nom­men, dass heu­te von einer neu­en geo­lo­gi­schen Epo­che gespro­chen wird: dem Anthro­po­zän. Der moder­ne Mensch gilt durch sei­ne tech­ni­schen Inno­va­tio­nen und deren Aus­wir­kun­gen auf die Umwelt als eine pla­ne­ta­ri­sche Kraft, deren radi­ka­le Ver­än­de­run­gen auf das Sys­tem Erde mit der letz­ten Eis­zeit ver­gleich­bar gewor­den sind.

Die im Lan­des­mu­se­um aus­ge­stell­ten Werk­zeu­ge, mit denen Bäu­me gefällt und das Holz schließ­lich bear­bei­tet wur­de, zei­gen auch, wie sehr der Mensch als Mensch mit der Wald­nut­zung ver­bun­den ist. Er ist Mensch, weil er sich Fähig­kei­ten aneig­net und Werk­zeu­ge her­stellt, mit denen er die Umwelt kul­ti­vie­ren und beherr­schen kann: ein Homo Faber. Doch der Mensch ringt mit die­ser Eigen­schaft. Das zei­gen auch eini­ge Gemäl­de der Aus­stel­lung wie zum Bei­spiel von Cas­par Wolf, die den Wald ent­ge­gen der rea­len Ver­hält­nis­se als roman­ti­sier­ten Sehn­suchts­ort zei­gen. Je grö­ßer die Zer­stö­rung des Wal­des, des­to über­höh­ter sei­ne künst­le­ri­sche Dar­stel­lung. Der Umgang mit dem Wald wird zum Sym­bol für die aktu­el­le Mensch-Natur Bezie­hung.

Zu einem neu­en Rea­lis­mus fin­den die Gemäl­de von Robert Zünd. Sie zei­gen einen Eichen­wald in einer teil­neh­men­den Detail­treue, die nur dadurch erreicht wer­den konn­te, dass Zünd plein air – im Frei­en – mal­te. Im 20. Jahr­hun­dert wird das Wald­mo­tiv in der Kunst entzaubert.

Künstler*innen wie Max Ernst expe­ri­men­tie­ren mit dem Mate­ri­al und bil­den sur­rea­lis­tisch anmu­ten­de Pflan­zen und Tie­re ab. Die neu­en Gemäl­de des Kriegs­jahr­hun­derts zei­gen den Wald aber auch immer wie­der als Meta­pher für das deut­sche Volk, die deut­sche Eiche lässt grü­ßen. Nicht umsonst hat­te der Mär­chen­samm­ler und Phi­lo­lo­ge Jacob Grimm in sei­ner »Deut­schen Mytho­lo­gie« die Eichen als Orte eines ursprüng­li­chen »alt­deut­schen Wald­cul­tus« dar­ge­stellt. Der Wald wird zur Pro­jek­ti­ons­flä­che für das Stre­ben nach einer star­ken Nati­on – das zei­gen auch die aus­ge­stell­ten Aus­schnit­te ver­schie­de­ner Fil­me, die ent­we­der den star­ken deut­schen Wald zei­gen oder die Zer­stö­rung, wie zum Bei­spiel in And­rei Tar­kow­skis »Iwans Kind­heit«. Fil­me wie James Came­rons »Ava­tar« oder »Prin­zes­sin Monon­o­ke« von Hayao Miya­za­ki zei­gen hin­ge­gen einen dunk­len, heid­ni­schen Wald, der sich ermäch­tigt und zurück­schlägt. Die Film­aus­schnit­te zei­gen, dass sich nir­gend­wo sonst so gut der Ein­griff des Men­schen in die Natur zei­gen lässt, wie beim Wald. Das wuss­te auch der Akti­ons­künst­ler Joseph Beuys. 1972 rief er mit Kunst­stu­die­ren­den zur Ret­tung des Wal­des auf. Zehn Jah­re spä­ter pflanzt er anläss­lich der docu­men­ta 7 7000 Eichen in Kas­sel. In der Aus­stel­lung hängt die wun­der­ba­re Foto­gra­fie von Beuys mit Schau­fel und Hut. Es ist der Start­schuss für Klimaaktivist*innen und Künstler*innen, sich für den Erhalt der Wäl­der ein­zu­set­zen. Der Schwei­zer Bru­no Man­ser zum Bei­spiel leb­te von 1984 bis 1990 im Dschun­gel von Bor­neo in Indonesien/Malaysia und mach­te wun­der­ba­re Auf­zeich­nun­gen über die Flo­ra und Fau­ne des Regen­wal­des, die in der Aus­stel­lung zu sehen sind. Im April 1990 muss­te er zurück in die Schweiz flie­hen, weil er von der malay­si­schen Regie­rung zur »uner­wünsch­ten Per­son« erklärt wur­de und ein Kopf­geld auf ihn aus­ge­setzt wur­de. Er wid­me­te sich dem Schutz des Regen­wal­des, schrieb Bücher und pro­tes­tier­te gegen die Abhol­zung des Wal­des. Im Mai 2000 reis­te er trotz des Ein­rei­se­ver­bots erneut nach Bor­neo. Seit dem 25. Mai 2000 gilt er als ver­misst. Der Pro­test im Wald erin­nert natür­lich sofort an die Klimaaktivist*innen, die seit 2012 den Ham­ba­cher Forst beset­zen: Der Wider­stand sitzt in den Bäumen.

Im letz­ten Teil der Aus­stel­lung geht es um den gegen­wär­ti­gen Wald. Natür­lich ist die­ser trotz den Bemü­hun­gen zur Auf­fors­tun­gen weit ent­fernt von den roman­ti­schen Vor­stel­lun­gen vom para­die­si­schen Zustand des Urwalds. Rund 30 Pro­zent der welt­wei­ten Land­ober­flä­che sind heu­te von Wäl­dern bedeckt. Doch durch Abhol­zung, Wald­brän­de und den men­schen­ge­mach­ten Kli­ma­wan­del wird jedes Jahr zwi­schen 100 000 und 160 000 Qua­drat­ki­lo­me­ter Wald vernichtet.

Auch heu­te noch ist Holz als Bau­ma­te­ri­al wich­tig. Iro­ni­scher­wei­se wird in den Design- und Archi­tek­tur­schmie­den oft Holz als Bau­stoff ver­wen­det, wenn es um Nach­hal­tig­keit oder Natur­schutz gehen soll, so auch bei der Archi­tek­tur-Bien­na­le 2021 in Vene­dig. Der Ein­satz von Holz im Woh­nen ist wegen des hohen Prei­ses auch Dis­tink­ti­ons­mit­tel. Wer es sich leis­ten kann, baut mit Holz. Die Aus­stel­lung umkreist dabei auch immer wie­der die Fra­ge: Wem gehört der Wald? Schon im Mit­tel­al­ter lag das Recht der Nut­zung nicht bei den­je­ni­gen, die ihn bewirt­schaf­te­ten, son­dern beim König, spä­ter bei den Gra­fen und ab 1500 bei den welt­li­chen und geis­ti­gen Ober­häup­tern. Heu­te ist ein Vier­tel des Wal­des Pri­vat­be­sitz. Wäre es nicht Zeit, auch dem Wald die Rech­te einer juris­ti­schen Per­son zu geben, wie es schon in ver­schie­de­nen süd­ame­ri­ka­ni­schen Län­dern prak­ti­ziert wird? Oder ihn zu ver­ge­sell­schaf­ten? Den Schluss­punkt der Aus­stel­lung bil­det eine Video­ar­beit Juli­an Char­riè­res mit dem Titel »Ever Sin­ce We Craw­led Out«, die das Dilem­ma sehr anschau­lich macht. Sie zeigt sehr groß­flä­chig nichts ande­res als gefäll­te Bäu­me, die mit ohren­be­täu­ben­den Kna­cken zu Boden fal­len. Wäh­rend die Bäu­me zer­bers­ten und wei­te­re Kri­sen die Welt erschüt­tern, fragt man sich: Wer will schon gern leben ohne den Trost der Bäume?

»Im Wald. Eine Kul­tur­ge­schich­te«, Lan­des­mu­se­um Zürich, bis zum 17.Juni, Muse­um­stras­se 2, Zürich.