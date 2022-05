Nicht nur die Crews von Seenotrettungsschiffen werden angeklagt - oft landen auch Geflüchtete selbst vor Gericht, wenn sie zum Beispiel die Schlauchboote über das Mittelmeer gesteuert haben. Foto: dpa/Fabian Mondl/SOS Mediterranee

Es ist eine ver­kehr­te Welt: An den euro­päi­schen Außen­gren­zen schla­gen Staats­be­am­te Men­schen mit Stö­cken, wer­fen sie ins Meer oder drän­gen sie über Zäu­ne und Gewäs­ser. Damit wird Schutz­su­chen­den ihr Recht auf ein fai­res Asyl­ver­fah­ren mit Gewalt ver­wehrt. Doch nicht die­se völ­ker­rechts­wid­rig Han­deln­den kom­men vor Gericht, son­dern Geflüch­te­te und ehren­amt­li­che Fluchthelfer*innen. Nur ein schwa­cher Trost ist, dass Fron­tex-Chef Fab­ri­ce Leg­ge­ri im April wegen Ver­wick­lun­gen der EU-Grenz­schutz­agen­tur in ille­ga­le Push­backs zurück­ge­tre­ten ist. Am Sys­tem ändert sich dadurch wenig. Die Doku­men­ta­ti­on die­ser Rechts­brü­che wird auch immer schwie­ri­ger: In Polen hat der Staat eine ganz offi­zi­el­le No-Go-Area an der Gren­ze zu Bela­rus ein­ge­rich­tet. Aus Grie­chen­land berich­ten Aktivist*innen davon, dass es zu gefähr­lich wer­de, das mili­ta­ri­sier­te Gebiet um den Evros zu betre­ten, über den Geflüch­te­te von Grie­chen­land zurück auf die tür­ki­sche Sei­te des Flus­ses gedrängt werden.

Die­ses Sys­tem funk­tio­niert zwei­glei­sig. Auf der einen Sei­te wird die Mili­ta­ri­sie­rung und Gewalt gegen­über Geflüch­te­ten an den EU-Außen­gren­zen nor­ma­li­siert und ver­schlei­ert. Mitt­ler­wei­le immer mehr ers­te­res als zwei­te­res. Auf der ande­ren Sei­te wer­den der Grenz­über­tritt der Men­schen sowie lebens­ret­ten­de Maß­nah­men als »Bei­hil­fe« zum Grenz­über­tritt und damit rechts­wid­rig dar­ge­stellt. Obwohl es von Rechts wegen eigent­lich anders­her­um ist. Natür­lich wäre es gut, wenn der Pro­zess gegen die Seenotretter*innen in Ita­li­en am Sams­tag ein­ge­stellt wer­den wür­de. Doch der Scha­den bezie­hungs­wei­se der erwünsch­te Effekt ist schon ein­ge­tre­ten: Seit fünf Jah­ren ist die Crew der »Iuven­ta« nicht mehr in der Lage, Schutz­su­chen­de auf dem Mit­tel­meer vor dem Ertrin­ken zu ret­ten. Außer­dem wird damit ein Exem­pel sta­tu­iert und soli­da­ri­sche Men­schen wer­den davon abge­hal­ten, sich zu enga­gie­ren. Nicht jede*r kann oder will in Kauf neh­men, womög­lich jahr­zehn­te­lang in einem ita­lie­ni­schen Gefäng­nis zu sitzen.

Laut der Recher­che »From Sea to Pri­son« (Vom Meer ins Gefäng­nis) wur­den seit 2013 allein in Ita­li­en über 2500 Bootsfahrer*innen und Assistent*innen inhaf­tiert, vie­le von ihnen selbst Migrant*innen und Geflüch­te­te. Gerichts­ver­fah­ren die­ser Art gibt es nicht nur in Ita­li­en. In Grie­chen­land gab es allein in die­sem Monat min­des­tens zwei Ver­fah­ren, in denen Geflüch­te­te ange­klagt wur­den, weil sie ein Boot steu­er­ten, mit dem Men­schen in die EU ein­rei­sen woll­ten. In bei­den Fäl­len hat ein Unfall zum Tod von Men­schen geführt. Im Fall der »Paros 3« wur­den drei Syrer zu meh­re­ren lebens­lan­gen Haft­stra­fen ver­ur­teilt. Im Fall der »Samos 2« wur­de ein Mann frei­ge­spro­chen, ein zwei­ter wur­de zu einem Jahr und fünf Mona­ten auf Bewäh­rung ver­ur­teilt. Posi­tiv wer­ten Expert*innen in die­sen Fäl­len, dass die Gerich­te zur Kennt­nis nah­men, dass die Ange­klag­ten selbst Geflüch­te­te waren und nicht als Schmugg­ler behan­delt wurden.

Im Herbst letz­ten Jah­res kamen Tau­sen­de Men­schen über Bela­rus an die pol­ni­sche Gren­ze. Auch hier gin­gen Aktivist*innen, die Geflüch­te­te beson­ders im Win­ter mit war­mer Nah­rung und Klei­dung vor dem Erfrie­ren und Ver­hun­gern bewahr­ten, hohe Risi­ken ein. Laut dem Hel­sin­ki-Kom­mi­tee für Men­schen­rech­te wur­den seit März min­des­tens fünf Aktivist*innen wegen »Bei­hil­fe zum ille­ga­len Grenz­über­tritt« ange­klagt, sie müs­sen mit bis zu acht Jah­ren Haft rech­nen. »Unse­re Mei­nung ist, dass die Bereit­stel­lung huma­ni­tä­rer Hil­fe immer legal ist«, sagt Mar­ta Górc­zyńs­ka vom Hel­sin­ki-Komi­tee für Men­schen­rech­te in Polen zu »nd.DieWoche«. Trotz­dem wür­den Grenz­be­am­te Aktivist*innen mit Straf­an­zei­gen bedro­hen und behaup­ten, ihre Hil­fe sei ille­gal. Die­se Ein­schüch­te­rung hal­te Men­schen davon ab, Hil­fe in den Wäl­dern zu leis­ten. »Es heißt nicht ohne Grund: Erst stirbt das Recht, dann der Mensch. Aus die­sem Grund müs­sen wir dafür strei­ten, dass die Rechts­staat­lich­keit an der EU-Außen­gren­ze wie­der­her­ge­stellt wird und es kei­ne Kri­mi­na­li­sie­rung von Flucht und Fluchthelfer*innen mehr gibt«, sagt Cla­ra Bün­ger, flucht­po­li­ti­sche Spre­che­rin der Lin­ken im Bun­des­tag zu »nd.DieWoche«.