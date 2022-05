Am Leipziger Stadtrand kann es sehr gefährlich werden, vor allem nachts. Foto: dpa/Jan Woitas

Die Angst davor, dass Poli­zis­ten, Bun­des­wehr­sol­da­ten oder ande­re Mit­ar­bei­ter staat­li­cher Sicher­heits­ap­pa­ra­te mit Nazis gemein­sa­me Sache machen und Ter­ror­an­schlä­ge ver­üben könn­ten, ist nach diver­sen Skan­da­len mitt­ler­wei­le recht groß. Wie so eine rech­te Ter­ror­se­rie von Nazis und Poli­zis­ten aus­se­hen könn­te, loten fik­tio­nal die bei­den gestan­de­nen Polit­kri­mi-Autoren Jérô­me Leroy und Max Annas in ihrem ers­ten gemein­sa­men Roman­pro­jekt »Ter­mi­nus Leip­zig« aus.

Der in Frank­reich und Deutsch­land ange­sie­del­te dys­to­pi­sche Kri­mi dreht sich dabei um Moti­ve, die im Werk bei­der Autoren immer wie­der vor­kom­men: Es geht um die Neue Rech­te, die mit­un­ter poli­tisch pre­kä­re Rol­le der Poli­zei und um die Bedeu­tung lin­ker und links­ra­di­ka­ler Geschich­te. Hier­zu­lan­de bekannt wur­de Leroy mit sei­nem Roman »Der Block« über den Auf­stieg einer fran­zö­si­schen Nazi­par­tei, die sehr der Trans­for­ma­ti­on des Front Natio­nal unter Mari­ne Le Pen ähnel­te, wäh­rend sich Annas mit sei­nen Kri­mis über die jün­ge­re Geschich­te Süd­afri­kas als wich­ti­ger Kri­mi­nal­au­tor etablierte.

Bei­de Autoren sind unge­fähr gleich alt. Der in Lil­le leben­de Leroy ist Jahr­gang 1964, der in Ber­lin ansäs­si­ge Annas Jahr­gang 1963. Der Kon­takt für ihr gemein­sa­mes Buch­pro­jekt kam beim seit 2005 jähr­lich in Lyon statt­fin­den­den Kri­mi­fes­ti­val »Quais du polar« zustan­de. Wegen Coro­na haben sich die bei­den aber nie getrof­fen – das geschah erst­mals im März bei einer gemein­sa­men Lesung im Insti­tut fran­çais in Berlin.

Die ein­zel­nen Kapi­tel ihres gera­de mal 128 Sei­ten lan­gen Romans wur­den von Leroy und Annas abwech­selnd in einer dann doch sehr ergie­bi­gen lite­ra­ri­schen Fern­be­zie­hung geschrie­ben. Dabei her­aus­ge­kom­men ist ein wirk­lich rasant erzähl­ter Polit­kri­mi, in des­sen Zen­trum die fran­zö­si­sche Kom­mis­sa­rin Chris­ti­ne Stei­ner (mit deut­schen Wur­zeln), die einer Anti-Ter­ror­ein­heit ange­hört, und Wolf­gang Son­ne, ein in die Jah­re gekom­me­ner links­ra­di­ka­ler Polit-Akti­vist aus Deutsch­land mit mili­tan­ter Ver­gan­gen­heit, stehen.

Nach­dem sie erfolg­reich eine neo­fa­schis­ti­sche Ter­ror­zel­le aus­ge­ho­ben hat, befin­det sich die Poli­zis­tin im Kurz­ur­laub, als zu einem Fall in Lyon geru­fen wird: Ein älte­rer deut­scher Ex-Ter­ro­rist, der seit Jahr­zehn­ten in Frank­reich leb­te, wird ermor­det auf­ge­fun­den. Und in der Woh­nung des Toten fin­det die Kom­mis­sa­rin ein Foto, auf dem sie als Klein­kind mit ihrer Mut­ter und einem wei­te­ren, unbe­kann­ten Mann abge­bil­det ist. Was hat­te ihre mitt­ler­wei­le ver­stor­be­ne, vor Jahr­zehn­ten nach Frank­reich migrier­te Mut­ter mit lin­ken Ter­ro­ris­ten aus den 1970er Jah­ren zu tun? Wer ist der Mann auf dem Foto? Schon bald liegt die Ver­mu­tung nahe, dass rech­te Ter­ro­ris­ten die ehe­ma­li­ge lin­ke Iko­ne ermor­det haben und die­se Tat nur der Auf­takt einer gan­zen Anschlags­se­rie sein könnte.

Jérô­me Leroy und Max Annas wer­fen sich qua­si die Bäl­le zu in die­sem tem­po­rei­chen Kri­mi, in dem Chris­ti­ne Stei­ner schließ­lich auf eige­ne Faust die gan­ze Nacht durch­fährt, um in Leip­zig einer Spur zu fol­gen. Poli­zei­li­che Ermitt­lun­gen und das Gra­ben in der eige­nen Fami­li­en­ge­schich­te sind plötz­lich eng mit­ein­an­der ver­wo­ben. In der säch­si­schen Pam­pa ist ihr ver­meint­li­cher Vater Wolf­gang Son­ne gera­de damit beschäf­tigt, im Schutz der nächt­li­chen Dun­kel­heit mit sei­ner Lebens­ge­fähr­tin und Ex-Genos­sin Elke ein Waf­fen­la­ger auf­zu­lö­sen, denn zwecks Tage­bau-Inwert­set­zung wird der Leip­zi­ger Vor­ort dem­nächst weggefräst.

Aber nicht nur Chris­ti­ne Stei­ner ist auf dem Weg in den klei­nen säch­si­schen Ort, wie sich bald her­aus­stellt. Das action­rei­che und stel­len­wei­se wirk­lich bru­ta­le Fina­le eben­dort ist dann weit­aus hef­ti­ger als der Roman anfangs ver­mu­ten lässt. Wobei die bei­den Autoren hier in die Vol­len gehen und wie in ihren bis­he­ri­gen Noir-Kri­mis auch die expli­zi­te Schil­de­rung von Gewalt ein­bau­en. Dabei unter­schei­den sich die Schreib­sti­le der bei­den Autoren durch­aus. Max Annas’ Pro­sa ist etwas hand­lungs­ori­en­tier­ter und sehr dia­log­reich, bei Jérô­me Leroy wird immer wie­der reich­lich reflektiert.

Die­se bei­den unter­schied­li­chen Erzähl­wei­sen pas­sen aber ver­blüf­fend gut zusam­men und ver­lei­hen die­sem Roman einen unge­mein schnel­len Beat, der zum Ende hin in ein regel­rech­tes Stak­ka­to mün­det, wenn der links­ra­di­ka­le Rent­ner Wolf­gang aus allen Roh­ren feu­ert, Nazis Mol­lis wer­fen, wäh­rend aus dem Auto­ra­dio Fran­ce Gall dröhnt, deut­sche Poli­zis­ten sich an der mör­de­ri­schen Jagd gegen Anti­fa­schis­ten betei­li­gen und Chris­ti­ne Stei­ner irgend­wann ziem­lich genau weiß, dass sie wahr­schein­lich nie mehr als Poli­zis­tin arbei­ten kann. »Ter­mi­nus Leip­zig« ist ein ziem­lich düs­te­rer Polit-Noir-Kri­mi, an dem sich eigent­lich nur kri­ti­sie­ren lässt, dass er schon nach 128 Sei­ten zu Ende ist. Es wäre wirk­lich span­nend, zu erfah­ren, wie die­se dann doch etwas in der Luft hän­gen­de Geschich­te weitergeht.

Die Autoren ver­knüp­fen Pri­va­tes, His­to­ri­sches und Poli­ti­sches zu einem fas­zi­nie­ren­den fik­tio­na­len Stück deutsch-fran­zö­si­scher Zeit- und Fami­li­en­ge­schich­te. Dabei the­ma­ti­siert »Ter­mi­nus Leip­zig« wirk­lich brand­ge­fähr­li­che und sehr beun­ru­hi­gen­de Bedro­hun­gen unse­rer Zeit durch rech­ten Ter­ror, was dem Roman hohe Aktua­li­tät ver­leiht, die Lek­tü­re stel­len­wei­se aber auch zu einem regel­recht beklem­men­den Erleb­nis macht.

Jérô­me Leroy und Max Annas: Ter­mi­nus Leip­zig. A.d. Franz. v. Cor­ne­lia Wend. Nau­ti­lus-Ver­lag, 128 S., br., 16 €.