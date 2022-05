Tuberkulose-Screening in einer bayerischen Lungenklinik: Röntgenbilder eines aus der Ukraine Geflüchteten Foto: Foto: dpa/Matthias Balk

Wer denkt, die mög­li­che Som­mer­pau­se der Coro­na-Pan­de­mie könn­te für die Lun­gen­ärz­te Ent­span­nung bedeu­ten, täuscht sich. Der Kon­gress der Deut­schen Gesell­schaft für Pneu­mo­lo­gie und Beatmungs­me­di­zin (DGP), der ab Mitt­woch in Leip­zig statt­fin­det, befasst sich sowohl mit den The­ra­pien für Covid-19 als auch mit Fol­gen des Krie­ges in der Ukrai­ne für das Fach hier­zu­lan­de sowie mit der abseh­ba­ren Can­na­bis-Lega­li­sie­rung. Ein­zel­ne Aspek­te, die für die Lun­gen­heil­kun­de beson­ders wich­tig sind, wur­den vor­ab vorgestellt.

Aktu­ell befan­den sich am Diens­tag laut Divi-Regis­ter noch 741 Pati­en­ten »wegen oder mit Covid-19« in inten­siv­me­di­zi­ni­scher Behand­lung. Laut DGP-Kon­gressprä­si­dent Ste­fan Klu­ge ist das die nied­rigs­te Zahl seit einem hal­ben Jahr. Noch etwa vier Pro­zent der Inten­siv­bet­ten sind mit die­sen Pati­en­ten belegt. Auch bei den Kli­nik­be­schäf­tig­ten sei bei der Zahl der Sars-CoV-2-Infek­tio­nen mit fol­gen­der Qua­ran­tä­ne der Zenit über­schrit­ten. Klu­ge, der als Direk­tor der Kli­nik für Inten­siv­me­di­zin am Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum Ham­burg-Eppen­dorf tätig ist, betont noch ein­mal, dass es vor allem der Impf­fort­schritt sei, der zum Abflau­en der Pan­de­mie geführt habe – neben dem Glück der mil­den Ver­läu­fe bei der Omi­kron-Vari­an­te. Der Inter­nist macht sich jedoch Sor­gen um die immer noch nicht geimpf­ten zwei Mil­lio­nen Men­schen über 60 Jah­re in Deutsch­land. »Der höchs­te Risi­ko­fak­tor für Covid-19 ist ein­deu­tig das Alter«, erklärt der Medi­zi­ner. Dar­über sol­le auch die gerin­ge Falls­terb­lich­keit von aktu­ell 0,07 Pro­zent nicht hinwegtäuschen.

Die kon­kre­te, aktu­ell nied­ri­ge Bele­gung der Inten­siv­bet­ten mit Covid-19-Pati­en­ten wur­de im letz­ten Jahr erst am 24. Juni erreicht. Inso­fern sind die aktu­el­len Zah­len auch für Chris­ti­an Gogoll eine sehr gute Nach­richt. Der Inter­nist ist an einer Ber­li­ner Lun­gen­kli­nik tätig und Co-Autor einer medi­zi­ni­schen Leit­li­nie zum The­ma Post- und Long-Covid. Für krank­heits­wer­ti­ge Fol­gen einer Covid-19-Infek­ti­on hofft er bald auf genaue­re Daten. Denn noch gibt es hier wider­sprüch­li­che Ein­schät­zun­gen. Pati­en­ten­be­fra­gun­gen seit dem ver­gan­ge­nen Jahr deu­ten dar­auf hin, dass bis zu 60 Pro­zent der Erkrank­ten län­ger an bestimm­ten Sym­pto­men lei­den. Die Kas­sen­ärzt­li­che Ver­ei­ni­gung geht von nied­ri­ge­ren Zah­len aus und nennt fünf Pro­zent, meint damit aber nur jene, deren blei­ben­de gesund­heit­li­che Beein­träch­ti­gun­gen so stark sind, dass sie ärzt­li­che Hil­fe in Anspruch nehmen.

Die Pati­en­ten kom­men vor allem mit anhal­ten­dem Hus­ten, vie­le aber auch mit Denk- und Kon­zen­tra­ti­ons­stö­run­gen. Behan­delt wer­den sie anfangs vor allem von ihren Haus­ärz­ten, die sie dann bei Bedarf auch an Lun­gen­ärz­te über­wei­sen. Bei die­sen Fach­ärz­ten ist, je nach Schwe­re der Sym­pto­me, aber mit bis zu meh­re­ren Mona­ten War­te­zeit zu rech­nen. Soll­te der All­ge­mein­me­di­zi­ner die Pati­en­ten noch nicht ken­nen, ist ein rela­tiv hoher dia­gnos­ti­scher Auf­wand nötig: Die Dia­gno­se Post-Covid wird erst gestellt, wenn vie­les ande­re sicher aus­ge­schlos­sen wer­den konn­te. Gogoll sieht in die­sem Feld »her­aus­for­dern­de Fall­zah­len« im ambu­lan­ten Bereich.

Neben Covid-19 drängt im Moment noch eine ande­re infek­tiö­se Lun­gen­er­kran­kung in den Fokus der Fach­ärz­te: die Tuber­ku­lo­se (Tb). Deren bak­te­ri­el­le Erre­ger wer­den zwar eben­falls durch Aero­so­le über­tra­gen, sie sind aber nicht so infek­ti­ös wie die Omi­kron-Vari­an­te von Sars-CoV-2. Jedoch bestehen die höchs­ten Tb-Inzi­den­zen in der WHO-Regi­on Euro­pa aus­ge­rech­net in der Ukrai­ne: 70 von 100 000 Men­schen tra­gen die Myko­bak­te­ri­en in sich. Vor dem Krieg flüch­ten aktu­ell vie­le Men­schen auch nach Deutsch­land, vor allem Frau­en und Kin­der. Gera­de letz­te­re soll­ten vor dem Schul­be­such einem Haus­arzt vor­ge­stellt wer­den – und die­ser soll­te die Mög­lich­keit einer Tb-Infek­ti­on im Auge behal­ten, erklärt Tors­ten Bau­er, der unter ande­rem Prä­si­dent des Deut­schen Zen­tral­ko­mi­tees zur Bekämp­fung der Tuber­ku­lo­se (DZK) ist. Beson­ders pro­ble­ma­tisch bei ukrai­ni­schen Tuber­ku­lo­se­pa­ti­en­ten sei, dass jeder drit­te von ihnen von einem resis­ten­ten Erre­ger betrof­fen sei. In die­sen Fäl­len daue­re die Anti­bio­ti­ka-The­ra­pie nicht nur ein hal­bes Jahr, son­dern 18 Mona­te. Die Betrof­fe­nen soll­ten in spe­zia­li­sier­ten Zen­tren behan­delt wer­den. Als wei­te­re Kom­pli­ka­ti­on kämen Ko-Infek­tio­nen mit HIV und Hepa­ti­tis vor.

Sor­gen macht den Lun­gen­heil­kund­lern eine wei­te­re Ent­wick­lung, die zwar nichts mit krank­ma­chen­den Erre­gern zu tun hat, aber durch­aus zu mehr Atem­wegs­er­kran­kun­gen füh­ren könn­te. Die Rede ist von der noch in die­ser Legis­la­tur­pe­ri­ode geplan­ten Frei­ga­be von Can­na­bis. Wolf­ram Win­disch, unter ande­rem Chef­arzt der Lun­gen­kli­nik Köln-Mer­heim, weist dar­auf hin, dass es bei regel­mä­ßi­gem Inha­lie­ren von Can­na­bis zu Ver­än­de­run­gen der Lun­gen­funk­ti­on kommt, unter ande­rem zu einer Über­blä­hung. Chro­ni­scher Hus­ten, Luft­not und häu­fi­ge Infek­te der Atem­we­ge sei­en laut epi­de­mio­lo­gi­scher Stu­di­en bei den Anwen­dern zu erwar­ten. Deren Schleim­häu­te sei­en oft geschä­digt, es wer­de ver­mehrt Schleim gebil­det. Abge­se­hen von die­sen Schä­den gibt es unter ande­rem Hin­wei­se auf ein erhöh­tes Risi­ko für Herz- und Gefäß­er­kran­kun­gen. Da Can­na­bis bis­lang in Deutsch­land fast nur ille­gal kon­su­miert wer­den konn­te, feh­len genaue­re Daten. Des­halb for­dern die Lun­gen­me­di­zi­ner in einer Stel­lung­nah­me ein­dring­lich, dass zu den erwart­ba­ren aku­ten und chro­ni­schen schäd­li­chen Fol­gen belast­ba­re Stu­di­en finan­ziert wer­den müss­ten. »Die Poli­tik hat im Koali­ti­ons­ver­trag ver­an­kert, ihre Dro­gen­po­li­tik an neu­es­ten wis­sen­schaft­li­chen Erkennt­nis­sen mes­sen zu las­sen. Nun muss sie dies auch initi­ie­ren«, erklär­te Win­disch. Sol­che Stu­di­en soll­ten bereits vor der Lega­li­sie­rung star­ten oder kon­zi­piert werden.

Noch ein­mal bekräf­tigt wird auf dem Kon­gress der Lun­gen­me­di­zi­ner die For­de­rung nach einem Früh­warn­sys­tem für vira­le Atem­wegs­in­fek­te. Unter ande­rem müss­ten hier, ähn­lich wie bei der AG Influ­en­za (wo bestimm­te Arzt­pra­xen an das Robert-Koch-Insti­tut mel­den), Daten über Häu­fig­keit und Schwe­re­grad von Infek­tio­nen aus den Kran­ken­häu­sern zusam­men­ge­führt wer­den. Lang­fris­tig sei ein sol­ches Sys­tem auch des­halb nötig, weil, wie der Lun­gen­arzt Bau­er erklär­te, auch die nächs­te Pan­de­mie ver­mut­lich wie­der von einem Virus aus­ge­löst wür­de. »Das wird kein Coro­na­vi­rus sein, son­dern ein ande­res, mit dem wir nicht gerech­net haben.«