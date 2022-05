Der Strombereich soll dekarbonisiert werden. Foto: dpa/Patrick Pleul

Dekar­bo­ni­sie­rung ist der zen­tra­le Weg im Kampf gegen die Erd­er­wär­mung – dar­über sind sich Kli­ma­schüt­zer und Wis­sen­schaft einig. Doch die Grup­pe der sie­ben wich­ti­gen Indus­trie­staa­ten (G7) hat sich bis­her schwer getan mit dem Begriff, der so gar kei­ne Schlupf­lö­cher lässt. Und so ist es bemer­kens­wert, dass sich die G7-Umwelt- und -Ener­gie­mi­nis­ter dar­auf geei­nigt haben, bis 2035 im Strom­sek­tor aus fos­si­len Brenn­stof­fen aus­zu­stei­gen und auch im Ver­kehrs­be­reich vor­an­zu­kom­men. Die aktu­el­len Tur­bu­len­zen an den Ener­gie­märk­ten und in der Außen­po­li­tik haben dies wohl mög­lich gemacht.

Alle Teil­neh­mer des Tref­fens ver­spra­chen, dass die Beschlüs­se nicht nur auf dem Papier stün­den, son­dern ihnen auch Taten fol­gen soll­ten. Gera­de Gast­ge­ber Deutsch­land gibt kein gutes Vor­bild ab, man den­ke nur an die Ankün­di­gung des Kanz­lers zur gemein­sa­men Gas­för­de­rung mit Sene­gal oder an die Plä­ne zum Aus­bau der Flüs­sig­gas-Infra­struk­tur. Zeit­lich begrenzt soll das Gan­ze sein, wird beteu­ert, doch eigent­lich kon­ter­ka­riert man mit so etwas den G7-Sinneswandel.

Dar­über hin­aus bleibt der Vor­stoß zu Dekar­bo­ni­sie­rung und Koh­le­aus­stieg auf den Strom­be­reich begrenzt. Dies macht deut­lich, dass die G7 die Indus­trie, ins­be­son­de­re den Stahl­sek­tor, weit­ge­hend ver­schont. Auch sonst blei­ben die Vor­ga­ben für die Wirt­schaft recht vage. Das gilt etwa für die Pro­ble­ma­tik der Lie­fer­ket­ten – eine Ver­pflich­tung, die­se auf Umwelt-, Kli­ma- und Arten­schutz zu trim­men, fehlt in der G7-Erklärung.

Was die­se über­haupt wert ist, wird sich erst in der zwei­ten Jah­res­hälf­te zei­gen, wenn die fürs Kli­ma weit wich­ti­ge­re G20-Run­de zusam­men­kommt. Die G7-Staa­ten fin­den auf­grund eines gemein­sa­men äuße­ren Fein­des der­zeit ja leicht zuein­an­der. Für eine Dekar­bo­ni­sie­rung braucht es aber mehr als sie­ben Staaten.