Die goldene jugoslawische Fußballgeneration um Robert Prosinečki (r.) scheiterte bei der WM 1900 gegen den späteren Vizeweltmeister Argentinien im Viertelfinale erst im Elfmeterschießen. Foto: imago/kicker/liedel

Die ukrai­ni­schen Fuß­bal­ler haben gera­de erst ihre Trä­nen getrock­net, nach­dem sie mit einem 0:1 in Wales denk­bar knapp die kom­men­de Welt­meis­ter­schaft in Katar ver­passt hat­ten. Ein Zei­chen der Hoff­nung woll­te das Natio­nal­team den Men­schen in der Hei­mat mit einer Qua­li­fi­ka­ti­on für das WM-Tur­nier in Katar geben. Ver­gli­chen damit wären mög­li­che Erfol­ge in den kom­men­den Spie­len der Nati­ons League, begin­nend an die­sem Mitt­woch in Irland, dage­gen nur ein schwa­cher Trost in Kriegs­zei­ten. Das Team des Aggres­sors darf gar nicht spie­len – seit Anfang März ist Russ­lands Natio­nal­mann­schaft sus­pen­diert und darf, obwohl für die Aus­schei­dungs­spie­le qua­li­fi­ziert, auch nicht bei der WM antre­ten. Neu sind der­ar­ti­ge Sank­tio­nen nicht, vor ziem­lich genau 30 Jah­ren wur­de Jugo­sla­wi­en ausgeschlossen.

Im Herbst 1990 gehör­te die jugo­sla­wi­sche Natio­nal­mann­schaft zu den bes­ten der Welt. Ihre ers­ten Qua­li­fi­ka­ti­ons­spie­le für die Euro­pa­meis­ter­schaft 1992 gewann sie deut­lich gegen Nord­ir­land, Öster­reich und Däne­mark. Die Füh­rungs­spie­ler kann­ten sich seit Jah­ren: 1987 hat­ten sie die Junio­ren-WM in Chi­le gewon­nen, 1990 waren sie bei der Welt­meis­ter­schaft der A-Natio­nal­teams in Ita­li­en erst im Vier­tel­fi­na­le am spä­te­ren Vize­welt­meis­ter Argen­ti­ni­en geschei­tert. Und nun, vor der EM 1992 in Schwe­den, woll­ten sie eine Ent­wick­lung, die immer wei­ter nach oben führ­te, mit dem per­fek­ten Ergeb­nis abschlie­ßen – mit dem Titel.

Die Natio­nal­mann­schaft galt über Jahr­zehn­te als Sym­bol für den funk­tio­nie­ren­den jugo­sla­wi­schen Viel­völ­ker­staat. Auch 1990 bil­de­ten Spie­ler aus allen sechs Teil­re­pu­bli­ken eine Ein­heit. Sie stamm­ten aus Ser­bi­en, Kroa­ti­en, Bos­ni­en, Maze­do­ni­en, Mon­te­ne­gro und Slo­we­ni­en. »Die Spie­ler haben sich seit ihrer Jugend immer wie­der in Sport­schu­len getrof­fen«, sagt Sozi­al­wis­sen­schaft­ler Dario Bren­tin, der sich mit Fuß­ball auf dem Bal­kan beschäf­tigt. »Und sie begeg­ne­ten sich in der jugo­sla­wi­schen Liga, denn sie durf­ten lan­ge nicht ins Aus­land wech­seln. So ent­stan­den Freund­schaf­ten, in denen natio­na­le Her­kunft und Iden­ti­tät nicht wirk­lich eine Rol­le spiel­ten.« Stars wie Robert Pro­si­neč­ki, Dar­ko Pančev oder Pre­drag Mija­to­vić glaub­ten, dass sie einer »gol­de­nen Genera­ti­on« angehörten.

Von einer sol­chen Har­mo­nie war in der Gesell­schaft seit den 80er Jah­ren nichts mehr zu spü­ren. Wirt­schafts­kri­sen und Span­nun­gen för­der­ten die Sehn­sucht nach eth­nisch homo­ge­nen Ein­zel­staa­ten. Der Natio­na­lis­mus führ­te in den Sta­di­en zu Hass­ge­sän­gen, Gewalt, Spiel­ab­brü­chen. Als Roter Stern Bel­grad 1991 den Euro­pa­po­kal der Lan­des­meis­ter gewann, schwenk­ten sei­ne Fans kaum noch jugo­sla­wi­sche, dafür aber ver­mehrt ser­bi­sche Fah­nen. In den kroa­ti­schen Sta­di­en in Zagreb oder Split wur­de wäh­rend der jugo­sla­wi­sche Hym­ne gepfif­fen. Das Natio­nal­team stürm­te trotz­dem Rich­tung EM. Beim 7:0 gegen die Färö­er im Mai 1991 spiel­te die Mann­schaft letzt­ma­lig in ihrer bes­ten Besetzung.

Im Juni 1991 erklär­ten Kroa­ti­en und Slo­we­ni­en ihre Unab­hän­gig­keit. Die ser­bisch domi­nier­te Volks­ar­mee Jugo­sla­wi­ens woll­te vor allem das kroa­ti­sche Gebiet wie­der unter Kon­trol­le brin­gen. Im fol­gen­den Krieg wur­den mehr als 10 000 Men­schen getö­tet und mehr als 250 000 ver­trie­ben. Auch Hoo­li­gans von Roter Stern Bel­grad kämpf­ten in Kroa­ti­en und begin­gen Kriegs­ver­bre­chen, eini­ge von ihnen zeig­ten spä­ter bei einem Liga­spiel in Bel­grad ein Stra­ßen­schild aus Vuko­var, einer weit­ge­hend zer­stör­ten Stadt im Osten Kroa­ti­ens. Heim­spie­le im Euro­pa­po­kal muss­te Roter Stern auf Anord­nung der Euro­päi­schen Fuß­ball­uni­on Uefa im Aus­land bestrei­ten. Die jugo­sla­wi­sche Natio­nal­mann­schaft durf­te sich trotz des Krie­ges wei­ter auf die EM 1992 vor­be­rei­ten – inzwi­schen bereits ohne kroa­ti­sche und slo­we­ni­sche Spieler.

Im März 1992 erklär­te auch Bos­ni­en-Her­ze­go­wi­na sei­ne Unab­hän­gig­keit. Die Min­der­heit der bos­ni­schen Ser­ben woll­te das nicht akzep­tie­ren, ihre Trup­pen zogen einen Bela­ge­rungs­ring um Sara­je­vo. Im Zen­trum der bos­ni­schen Haupt­stadt lag das Sta­di­on des FK Žel­jez­ničar, direkt an der Front. Es kam zu Gefech­ten, der Rasen glich einem Kra­ter. Ein ser­bi­scher Scharf­schüt­ze töte­te einen Fuß­ball­fan, als die­ser eine ange­schos­se­ne Frau ret­ten wollte.

In der jugo­sla­wi­schen Haupt­stadt Bel­grad ver­nahm Ivi­ca Osim die­se Nach­rich­ten mit gro­ßer Sor­ge. Er war wäh­rend des Zwei­ten Welt­krie­ges in Sara­je­vo gebo­ren wor­den und iden­ti­fi­zier­te sich mit der Viel­falt Jugo­sla­wi­ens. 1986 über­nahm der Trai­ner das Natio­nal­team. Am 23. Mai, zwei­ein­halb Wochen vor dem Beginn der EM, trat er als Natio­nal­trai­ner zurück. Sei­ne Rede wur­de im Fern­se­hen über­tra­gen. »Mein Land hat es nicht ver­dient, an der Euro­pa­meis­ter­schaft teil­zu­neh­men«, sag­te er unter Trä­nen. »Der Rück­tritt ist das ein­zi­ge, was ich für mei­ne Stadt tun kann. Damit die Men­schen sich erin­nern, dass ich in Sara­je­vo gebo­ren bin.« Auch ohne ihren belieb­ten Trai­ner begab sich die geschrumpf­te jugo­sla­wi­sche Aus­wahl auf ihre Rei­se zum Tur­nier nach Schweden.

Ihr Quar­tier in der Küs­ten­stadt Ystad lag in der Nähe eines Lagers für Bal­kan-Flücht­lin­ge. Die schwe­di­sche Poli­zei fürch­te­te Pro­tes­te gegen die Mann­schaft und ver­leg­te ihr Camp nach Lek­sand in Zen­tral­schwe­den. Am 30. Mai 1992, elf Tage vor EM-Beginn, ver­ab­schie­de­ten die Ver­ein­ten Natio­nen die Reso­lu­ti­on 757. Dar­in ging es um Sank­tio­nen gegen Jugo­sla­wi­en. Am Tag dar­auf wur­de die jugo­sla­wi­sche Mann­schaft von der EM ausgeschlossen.

»Heu­te blickt man auf dem Bal­kan sehr unter­schied­lich auf das Jahr 1992 zurück«, sagt Richard Mills, Autor des Buches »The Poli­tics of Foot­ball in Yugo­s­la­via«. »In Kroa­ti­en gilt der Aus­schluss von der Euro­pa­meis­ter­schaft nicht als Ende, son­dern als Beginn einer gro­ßen Ära.« Die neue kroa­ti­sche Natio­nal­mann­schaft erreich­te schon bei der EM 1996 das Vier­tel­fi­na­le und beleg­te zwei Jah­re spä­ter WM-Platz drei. Robert Pro­si­neč­ki ging als ers­ter Spie­ler in die Geschich­te ein, der für zwei Län­der WM-Tore schoss, 1990 für Jugo­sla­wi­en und acht Jah­re spä­ter für Kroa­ti­en. So beglei­te­te der Fuß­ball die Her­aus­bil­dung der kroa­ti­schen Nation.

Doch in den Jah­ren danach zeig­te auch der Fuß­ball, wie schmal der Grat ist zwi­schen Patrio­tis­mus und Natio­na­lis­mus. Ultras in Bel­grad fei­er­ten den bos­nisch-ser­bi­schen Gene­ral Rat­ko Mla­dić, der 1995 für das Mas­sa­ker von Sre­bre­ni­ca ver­ant­wort­lich war, für den Tod von 8000 Bos­ni­ern. In Kroa­ti­en ver­klä­ren Fans mit­un­ter die Usta­scha, eine faschis­ti­sche Bewe­gung wäh­rend des Zwei­ten Welt­krie­ges. In allen Nach­fol­ge­staa­ten Jugo­sla­wi­ens erin­nern Anhän­ger aber auch mit Gesän­gen und Cho­reo­gra­fien an die Opfer der Zer­falls­krie­ge. Und im jüngs­ten Staat, in Koso­vo, ver­bin­den vie­le Men­schen mit dem Natio­nal­team einen gesell­schaft­li­chen Aufbruch.