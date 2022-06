Die geistige Erschöpfung der Verlagswelt sorgt dafür, dass der Buchhandel immer neue Regionalkrimis zum Ins-Regal-Stellen hat. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Mit gro­ßem Getö­se hat sich in Ber­lin gera­de eine Abspal­tung des Schrift­stel­ler­ver­bands PEN gegrün­det, PEN Ber­lin. Vor­aus­ge­gan­gen waren Que­re­len in der deut­schen Sek­ti­on des PEN, einer Orga­ni­sa­ti­on, von der man gar nicht mehr sicher wuss­te, dass sie noch exis­tiert. Die Details der Aus­ein­an­der­set­zung, so man sich in sie ver­tieft, ermü­den schon nach Sekun­den; zu der neu­en Ver­ei­ni­gung muss man nur wis­sen, dass sie von einem füh­ren­den Sprin­ger-Mann ange­sto­ßen, von einem »Welt«-Chefredakteur emp­foh­len wur­de und dass Jan Fleisch­hau­er zu ihren Mit­glie­dern zählt. Wäh­rend die­ser gan­ze Buden­zau­ber um die vor­geb­li­che Frei­heit des Worts ver­an­stal­tet wird, hetzt ein »Welt«-Autor ganz unge­rührt auf Social Media sei­ne Fol­lower-Meu­te auf die Schwar­ze Autorin Eli­sa Ase­va, weil die in einem Inter­view vage Sym­pa­thien für den Kom­mu­nis­mus durch­schei­nen ließ.

Gibt es über­haupt noch eine Schrift­stel­le­rei in Deutsch­land, die das Getö­se wert wäre? Längst ist es ein offe­nes Geheim­nis, dass es »die« Lite­ra­tur schlicht nicht mehr gibt. Wenn irgend­wo »Spie­gel-Best­sel­ler« drauf­steht, wis­sen Branchenexpert*innen, dass das oft nur 2000 ver­kauf­te Exem­pla­re sind. Dane­ben explo­diert ein unab­hän­gi­ger, kaum erforsch­ter Self­pu­blis­her-Markt, des­sen mil­lio­nen­star­ke Gesamt­auf­la­ge ihn zum eigent­li­chen lite­ra­ri­schen Leben des Lan­des macht, ohne Rück­sicht auf die Qua­li­tät. »Die« Lite­ra­tur, die von Feuil­le­ton, Fern­seh­sen­dun­gen, Lite­ra­tur­häu­sern etc. ver­mark­tet wird, ist eine Nischen­ver­an­stal­tung, ähn­lich wie die Pfer­de­zucht: vor lan­ger Zeit lebens­not­wen­dig, jetzt Hob­by eines klei­nen Krei­ses von Leu­ten, die vom alten Dün­kel nicht las­sen können.

Vom Glanz der Ver­lags­häu­ser ist mit Glück noch der gute Name übrig geblie­ben; die wich­tigs­te Fra­ge an jun­ge Autor*innen ist heu­te: »Bringst du eige­ne Reich­wei­te mit?« – also ent­spre­chen­de Social-Media-Follower*innen. Noch vor jedem Blick aufs Manu­skript wird vor­aus­ge­setzt, dass die Autor*innen fer­ti­ge Social-Media-Per­sön­lich­kei­ten sind, die ihre Ver­mark­tung selbst über­neh­men. Der Hun­ger nach die­ser Reich­wei­te ist so groß, dass fast jede Journalist*in in Deutsch­land mit Twit­ter-Pro­fil schon ein­mal das Ange­bot erhal­ten hat, einen Roman zu schrei­ben – ist ja logisch: kann schrei­ben und hat eige­ne Reich­wei­te. Jack­pot! Lei­der neh­men all­zu vie­le ehr­ba­re Kolleg*innen die­ses Ange­bot geschmei­chelt an. So ent­ste­hen mehr­heit­lich lei­der unles­ba­re, durch Fik­ti­on illus­trier­te Mei­nungs­tex­te, meist an eine belie­bi­ge Kri­mi- oder gar Regio­nal­kri­mi­hand­lung geklatscht, die Vor­stu­fe eines Tat­ort-Skripts. Spä­te­re Lite­ra­tur­ge­schich­te wird hof­fent­lich unbarm­her­zig über die­ses Zeit­al­ter poe­ti­sie­ren­der Reporter*innen richten.

Die Gleich­för­mig­keit die­ser Bücher ist der geis­ti­gen Erschöp­fung der Ver­lags­welt zuzu­schrei­ben, die alles dar­auf aus­rich­tet, dass der Buch­han­del neue Regio­nal­kri­mis zum Ins-Regal-Stel­len hat. Unver­ges­sen sind mir die beschä­men­den Ver­lags­an­fra­gen, die mir ein Freund, Autor komi­scher Kurz­pro­sa auf Face­book, wei­ter­lei­te­te: Man sei Fan sei­ner Arbeit, wol­le ihm ein Buch anbie­ten, aber bloß kei­ne komi­sche Kurz­pro­sa, lie­ber einen Roman! Am bes­ten einen Kri­mi, oder gleich einen Regio­nal­kri­mi. Die »Reich­wei­te« belie­bi­ger Texterzeuger*innen führt auto­ma­tisch zur Kri­mi­kar­rie­re, gleich, wor­auf die­se Reich­wei­te basiert. Geld gibt’s keins dafür, das hat man mit Lesun­gen selbst her­an­zu­schaf­fen, und viel­leicht noch das gute Gefühl, für 2000 Men­schen Best­sel­ler­au­tor gewe­sen zu sein.

Für die­se Art lite­ra­ri­schen Lebens lohnt die Auf­re­gung nicht. Die Leu­te soll­ten fern­se­hen. In jede Net­flix-Serie flie­ßen mehr Mut und Fan­ta­sie als in die zeit­ge­nös­si­sche deut­sche Romandruckerei.