Berlin: Manne soll ausziehen

Manne (mit Kappe) und Unterstützer*innen beim Prozess vergangenen Montag Foto: Foto:nd/David Rojas Kienzle

Manfred »Manne« Moslehner, ein 84-jähriger Mieter, soll das Haus räumen, in dem er sein ganzes Leben gelebt hat. So entschied das Amtsgericht Wedding am Montag, wie die »Berliner Zeitung« berichtet. Vergangene Woche hatte es einen Verhandlungstag gegeben. Moslehner soll sein Zuhause innerhalb von drei Monaten räumen, es sei denn, er hinterlegt 4279 Euro als »Sicherheitsleistung«, bis der Fall durch alle Instanzen gegangen ist. Sollte Moslehner das nicht machen, wäre das Urteil auch trotz eingelegter Rechtsmittel vorläufig vollstreckbar. Das heißt er könnte zwangsgeräumt werden. Die Häuser der Reinickendorfer »Siedlung am Steinberg«, in der auch Moslehner lebt, waren vor 14 Jahren von der Am Steinberg Entwicklungsgesellschaft mbH gekauft worden. Das Unternehmen will alle Häuser sanieren und dann teuer verkaufen. In der Vergangenheit wechselten einzelne Häuser für über eine Million Euro den Besitzer. Moslehner stimmte einer Modernisierung nicht zu, auch da er eine hinterher fällige Modernisierungsumlage auf die Miete wahrscheinlich nicht zahlen kann. Unterstützer*innen von Moslehner befürchten, dass er eine Zwangsräumung nicht überleben würde.