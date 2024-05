Michael Wildt: Im Visier von Schreibtischtätern

Foto: Reto Klar/Hamburger Edition

Der promovierte und preisgekrönte Historiker Michael Wildt hat jahrzehntelang an renommierten Instituten zu Nationalsozialismus und Antisemitismus geforscht und an der Universität Hamburg auch dazu gelehrt. Von einem Redakteur der »Bild« muss sich der 70-Jährige auf X nun belehren lassen, er sei »das beste Beispiel dafür, dass Geschichtswissenschaft die am wenigsten geeignete Disziplin für ein kritisches Verständnis des Holocaust ist«. Wie kann das sein?

Zusammen mit anfangs rund 120 Lehrenden an Berliner Hochschulen hatte Wildt vergangene Woche einen Offenen Brief veröffentlicht, der Polizeieinsätze gegen pro-palästinensische Proteste an Universitäten kritisiert und die Leitung an ihre Pflicht erinnert, eine »gewaltfreie Lösung anzustreben«. In Springer-Medien wurden die Unterzeichner daraufhin als antisemitische »Universitäter« angeprangert. Dagegen hat Wildt Beschwerde beim Presserat eingelegt.

Die Beschimpfung als »Universitäter« erinnert an das 2002 erschienene Buch »Generation des Unbedingten«, in dem Wildt den Mythos von »Schreibtischtätern« entlarvt und von jungen Männern schreibt, die sich als »kämpfende Verwaltung« am Judenmord beteiligen wollten.

Vor zwei Jahren trat Wildt in den Ruhestand, seine Abschiedsvorlesung hielt er zur Singularität des Holocaust und der Frage, wie dieses einst unumstößliche Axiom der deutschen Geschichtswissenschaft in der heutigen Migrationsgesellschaft zu deuten wäre. Der Essay endet mit dem Wunsch nach »mehr Offenheit, mehr Respekt, mehr Bereitschaft zum Zuhören und Nachdenken«.