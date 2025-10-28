Capital Bra: Bra jeder Vernunft

Der Rapper Capital Bra bekundet Sympathie für die AfD

Rap-Musik &ndash; Capital Bra: Bra jeder Vernunft
Foto: Foto:

Im Jahr 2019 veröffentlichte der Rapper Capital Bra zehn Songs, die es auf Platz 1 in die Charts geschafft haben. Insgesamt hat Bra – als Vladyslav Balovatsky 1994 in Sibiren – 54 Titel in den deutschen Singlecharts platziert. So viele Lieder hat sonst kein Künstler in die Charts gebracht.

Der Sohn eines Russen und einer Ukrainerin, der in Berlin-Hohenschönhausen aufgewachsen ist und in seiner Jugend beim BFC Dynamo Fußball spielte, steht für harten Straßenrap. Die Männer in seinen Videos sind muskelbepackt, die Frauen leicht bekleidet, die Autos ziemlich protzig. 2017 rappte er, dass sein »Benz« tiefer liege – »mein Kofferraum ist voll mit AfD-Mitglieder«. An anderer Stelle bezeichnete er Mitglieder der Partei als »Hurensöhne«.

Deswegen überrascht, dass Bra sich jüngst positiv über die AfD geäußert hat. Im Gespräch mit dem serbisch-nationalistischen Influencer und AfD-Fan Vegeraldt Belkason äußerte der Rapper: »Früher habe ich die AfD sehr, sehr, sehr, sehr kritisiert. Mittlerweile denke ich mir, bei manchen Sachen haben sie recht.« Dann beschwert er sich darüber, dass er zwar deutsche Nummer-eins-Hits, deutsche Kinder und eine deutsche Frau habe, aber trotzdem hätten »die« ihm keinen deutschen Pass gegeben. Im Weiteren erzählt Capital Bra rechten Unfug: »Auf einmal kommen hier Leute her, die wohnen hier einen Monat, die kriegen einen deutschen Pass.«

Gut möglich, dass Bra nur Aufmerksamkeit sucht. Bald soll ein neues Album erscheinen. In der extremen Rechten freut man sich jedenfalls über das Umdenken beim Migranten und einstigen AfD-Gegner.

Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln

Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.

Mehr aus: Politik

Capital Bra: Bra jeder Vernunft

Der Rapper Capital Bra bekundet Sympathie für die AfD

Niederlande: Frustration in Dauerschleife

In den Niederlanden wird ein neues Parlament gewählt – zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren

Verfassungsschutzschef profiliert sich im Bereich Spionageabwehr

Sinan Selen sieht Deutschland »multipolaren« Bedrohungen ausgesetzt

Verfassungsschutz: Horch und Guck, ganz demokratisch

Der Inlandsgeheimdienst späht noch immer vor allem linke vermeintliche Feinde der freiheitlichen Grundordnung aus

Flugverbot über Atommülllager

Nach jahrzehntelangem Drängen von Bürgerinitiativen werden Schutzzonen eingerichtet

Hussein Al-Scheich: Abbas’ Kandidat

Hussein Al-Scheich soll an die Spitze der Palästinensischen Autonomie­behörde treten

Zwischenwahlen: Milei sieht lila

Argentiniens Präsident frohlockt über den Sieg bei den Zwischenwahlen

Ukraine beschießt Staudamm in Südrussland

Selenskyj kündigt Friedensplan an, obwohl Verhandlungen nicht absehbar sind

Hinweis zum Datenschutz: Wir setzen für unsere Zugriffsstatistiken das Programm Matomo ein.

Besuche und Aktionen auf dieser Webseite werden statistisch erfasst und ausschließlich anonymisiert gespeichert.

© Redaktion nd - Journalismus von links. Realisation: WARENFORM. Hosting: SINMA.