Niemand ist schwarz angemalt. Sternsinger werden von Kanzler Scholz begrüßt. Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler

»Hunde und Katzen nehmen den Platz der Kinder ein. Ja, ich verstehe, das bringt einen zum Lachen, aber das ist die Realität.« Mit diesen Worten kritisiert Papst Franziskus Paare ohne Kinder. Dafür erntet das Oberhaupt der katholischen Kirche im Netz allerhand Spott. Ein 85-jähriger Mann, der zölibatär lebt und seine Untergebenen dafür kritisiert, dass sie nicht genug Kinder bekommen. Das wirkt doch ein bisschen seltsam. Zudem hatte der Papst über einen »demografischen Winter« gesprochen. »Wer in der Welt lebt und heiratet, muss daran denken, Kinder zu haben«, meinte er. Kinder auf natürlichem Wege oder durch Adoption zu bekommen, sei zwar ein Risiko, aber keine zu haben, sei noch riskanter.

Das wirft natürlich Fragen auf. Der Papst, mit bürgerlichem Namen Jorge Mario Bergoglio, argumentiert aus Sicht der industrialisierten Nationen. Hier geht die Geburtenrate zurück und viele Paare bleiben kinderlos. Warum das wirklich ein Problem sein soll, verrät Franziskus den Gläubigen aber nicht. Elternschaft bedeute Reichtum, Länder ohne Kinder litten, hieß es vom Oberhaupt der katholischen Kirche.

Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick leistete ebenfalls einen Beitrag, der die Kirche bei vielen Menschen nicht gerade beliebter gemacht hat. Auf Facebook veröffentlichte er am Mittwoch ein Statement zu den Sternsingern, die zurzeit durchs Land ziehen. Kritik daran, dass sich einer der Sternsinger schwarz schminkt, sei für ihn »zumindest ideologisch«. Der »Mohr« dürfe nicht mehr dabei sein, weil das »angeblich rassistisch« sei. Für Schick sind die Sternsinger – »einer gelb angemalt und asiatisch gekleidete, einer weiß und europäisch, einer schwarz und afrikanisch« – ein Zeichen dafür, dass »Gott sie alle gleich erachtet unabhängig von ihrer Hautfarbe«. Das sei kein Rassismus, sondern eine »Lehrstunde für Gleichheit und Einheit aller Menschen«. Er bedauere, dass es diese Lehrstunde nicht mehr geben solle. Das Kindermissionswerk der katholischen Kirche, das für die Sternsinger verantwortlich ist, hatte sich gegen das Blackfacing ausgesprochen.

Die Sternsinger sollten so vielfältig kommen, wie sie sind, heißt es in einer Erklärung. Die schwarz geschminkten Könige hätten zwar nichts mit der Tradition des Blackfacing zu tun, könnten allerdings als störend oder verletzend empfunden werden. Auch der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) hatte das Blackfacing in der Vergangenheit kritisiert. Es könne als »rassistisch empfunden werden«, so die BDKJ-Diözesanvorsitzende Eva Russwurm.

In Deutschland gibt es für die katholische Kirche derzeit auch drängendere Diskussionen als die über die Hautfarbe von Sternsingern. Zwischen dem 17. und 21. Januar soll das Gutachten der Münchner Kanzlei Westpfahl-Spilker-Wastl zur sexualisierten Gewalt im Erzbistum München und Freising veröffentlicht werden. Laut einem Bericht der »Zeit« soll der ehemalige Papst Joseph Ratzinger seine Pflichten verletzt haben. Er habe auf die Sanktionierung eines auffälligen Pfarrers verzichtet und keine kirchenrechtliche Untersuchung eingeleitet. Auch der heutige Erzbischof Reinhard Marx habe Vorgänge kirchenrechtlich nicht untersuchen lassen.

Während der emeritierte Papst die Vorwürfe durch einen Sprecher zurückweisen lässt, äußert sich das Erzbistum München-Freising inhaltlich nicht dazu. Man wolle dem Ergebnis der Untersuchung der Kanzlei nicht vorgreifen, heißt es. Ein zurückgehaltenes Gutachten war in Köln vor einem Jahr ein Auslöser für die dortige Kirchenkrise.