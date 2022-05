Albanischer Gedenkraum der KZ-Gedenkstätte Ravensbrück mit einem Foto von Liria Xhunga (r.) Foto: nd/Andreas Fritsche

Der Tag der Befrei­ung, das war für die alba­ni­sche Par­ti­sa­nin Liria Xhun­ga der 5. Mai 1945. So steht es in ihren Erin­ne­run­gen. Da schil­dert sie, die SS habe KZ-Häft­lin­ge auf dem Todes­marsch bei Put­litz in Bran­den­burg in eine Hüt­te gesperrt, die­se ange­zün­det und mit Maschi­nen­ge­weh­ren hin­ein­ge­schos­sen. So sei­en eini­ge Frau­en noch kurz vor dem Ende des Zwei­ten Welt­kriegs ermor­det wor­den. Die ande­ren war­te­ten auf ihr Ende. Doch die Maschi­nen­ge­weh­re ver­stumm­ten, ein sowje­ti­scher Sol­dat habe die Tür geöff­net und gesagt: »Kommt her­aus, denn die Deut­schen sind fort!«

Wahr­schein­lich irr­te sich Xhun­ga im Datum. Putz­litz wur­de bereits zwei Tage frü­her von den sowje­ti­schen Trup­pen erreicht. Für die Sze­ne, wie sich die Ret­tung der KZ-Häft­lin­ge abge­spielt habe, gibt es sonst kei­nen Beleg. Eine ande­re Zeit­zeu­gin erwähnt so etwas mit kei­nem Wort. Bei den Erin­ne­run­gen von Liria Xhun­ga gibt es noch eini­ge klei­ne­re Unge­reimt­hei­ten. Viel­leicht besann sie sich bei der Nie­der­schrift ihrer Erin­ne­run­gen in den 1970er Jah­ren nicht mehr genau auf alle Details, zumal sie 1954 an Mul­ti­pler Skle­ro­se erkrankt und die letz­ten 24 Jah­re vor ihrem Tod 1994 gelähmt war. Ihr Mann Miro, der sie pfleg­te, hat­te die Noti­zen gemacht und die Erin­ne­run­gen sei­ner Frau auch noch stark über­ar­bei­tet, bevor sie 1999 bei einem klei­nen alba­ni­schen Ver­lag erschienen.

Nun hat Cord Pagen­s­te­cher das Manu­skript »Das Mäd­chen mit der Num­mer 67 203« ins Deut­sche über­setzt, mit einer aus­führ­li­chen Ein­lei­tung und vie­len Fuß­no­ten ver­se­hen und im Ber­li­ner Metro­pol-Ver­lag her­aus­ge­ge­ben. Bei den Lesern ent­schul­digt sich Pagen­s­te­cher qua­si für die ganz spe­zi­el­len ideo­lo­gi­schen Phra­sen, die nicht ver­wun­dern dür­fen im abge­schot­te­ten Alba­ni­en der 1970er Jah­re, das sich inner­halb des Lagers der sozia­lis­ti­schen Staa­ten iso­liert hat­te. Aber wenn Pagen­s­te­cher ver­spricht, dass die­ses Buch den­noch sehr per­sön­li­che Pas­sa­gen ent­hält, dann ist das noch sehr unter­trie­ben. Denn die sicher trau­ma­ti­schen Erleb­nis­se des Mäd­chens dürf­ten nie­man­den kalt las­sen. Gebo­ren 1927 im süd­al­ba­ni­schen Hoto­va als Toch­ter des revo­lu­tio­när gestimm­ten Dorf­leh­rers, schließt sich Liria 1944 den kom­mu­nis­ti­schen Par­ti­sa­nen an, die gegen die deut­schen Besat­zer kämp­fen. Doch schon nach 30 Tagen und drei Gefech­ten gerät die gera­de ein­mal 16-Jäh­ri­ge in Gefan­gen­schaft und lan­det nach meh­re­ren Sta­tio­nen in einem Gefäng­nis im grie­chi­schen Thes­sa­lo­ni­ki, wo sie die Hin­rich­tung von drei Alba­ne­rin­nen und vie­len Grie­chen erlebt. Nach jeder Akti­on grie­chi­scher Par­ti­sa­nen wer­den Gefan­ge­ne aus den Zel­len geholt und ermor­det. Schließ­lich wird Liria nach Deutsch­land depor­tiert und ins Frau­en-KZ Ravens­brück gesteckt.

Im Okto­ber 1944 soll sie dort am Bahn­hof mit 20 Lei­dens­ge­nos­si­nen einen Wag­gon mit Koh­le schie­ben. Der Wag­gon ist zu schwer und lässt sich bei aller Anstren­gung nicht von der Stel­le bewe­gen. Eine Auf­se­he­rin schlägt mit der Peit­sche zu und stößt Liria zu Boden. Die­se ver­letzt sich am Knie. Ihr Blut ver­mischt sich mit dem Koh­le­staub. Liria erzählt, sie habe davon für ihr gan­zes Leben schwar­ze Nar­ben zurück­be­hal­ten. Von Ravens­brück wird die Par­ti­sa­nin in ein Außen­la­ger in Ber­lin-Köpe­nick über­stellt, muss im Kabel­werk Ober­spree schuf­ten und pas­siert schließ­lich 1945 auf dem Todes­marsch auch noch das Kon­zen­tra­ti­ons­la­ger Sach­sen­hau­sen. Dass sie auf dem Marsch nicht erschöpft zusam­men­bricht und von der SS erschos­sen wird wie so vie­le ande­re, hat sie auch den Frau­en zu ver­dan­ken, die sie in die Mit­te neh­men und stützen.

Von der Befrei­ung bis zur end­li­chen Rück­kehr nach Alba­ni­en dau­ert es dann noch 212 Tage. Ein­drück­lich beschrie­ben sind die Sze­nen der Ankunft. Die Fami­lie von Liria hat­te kei­ne Nach­richt vom Schick­sal der Toch­ter und glaub­te, sie sei tot. Eini­ge grie­chi­sche Wider­stands­kämp­fe­rin­nen stei­gen bei der Heim­kehr mit den Alba­ne­rin­nen vor der Gren­ze zu Grie­chen­land nachts aus dem Zug und lau­fen zu Fuß in ihre Hei­mat, damit sie bei der Grenz­kon­trol­le nicht abge­fan­gen wer­den. Sie sind Kom­mu­nis­tin­nen und in Grie­chen­land herrscht nach der Ver­trei­bung der Faschis­ten noch kein Frie­den. Dort ist ein blu­ti­ger Bür­ger­krieg ausgebrochen.

In Alba­ni­en dage­gen habe das Volk die Macht über­nom­men, die Wün­sche der Par­ti­s­an­ni­nen hät­ten sich erfüllt, so schreibt es eine der grie­chi­schen Gefähr­tin­nen rück­bli­ckend in einem erschüt­tern­den Brief an die schwer­kran­ke Liria. Der Grie­chin ist es 1987 gelun­gen, Liria zu besu­chen und sie schreibt ihr danach. Der Brief ist im Buch abge­druckt. Erst­mals seit 1945 konn­ten sich die bei­den Kom­mu­nis­tin­nen 1987 wie­der­se­hen. Doch eine Insel der Glück­se­lig­keit ist Alba­ni­en ganz gewiss nicht gewor­den, von der Armut ein­mal abge­se­hen, denn die bit­ters­te Not konn­te immer­hin gelin­dert wer­den. Doch Alba­ni­en hat auf der Welt prak­tisch kei­ne Freun­de und geht sei­nen schwe­ren Weg ganz allein. Eine der Par­ti­sa­nin­nen hei­ra­tet einen Kampf­ge­fähr­ten, der zum Außen­mi­nis­ter Alba­ni­ens auf­steigt, aber 1981 abge­löst und spä­ter ver­haf­tet wird. Sei­ne Frau begeht Selbst­mord. Ihr wur­de vor­ge­wor­fen, Spio­nin des jugo­sla­wi­schen Geheim­diens­tes gewe­sen zu sein.

Nach­weis­lich hat es unter den 140 000 Häft­lin­gen des Kon­zen­tra­ti­ons­la­gers Ravens­brück acht Frau­en und acht Män­ner aus Alba­ni­en gege­ben. Nur die Frau­en erleb­ten alle ihre Befrei­ung. In der Mahn- und Gedenk­stät­te Ravens­brück steht an der Mau­er der nach dem Alpha­bet sor­tier­ten Natio­nen zuerst Alba­ni­en und im ehe­ma­li­gen Zel­len­bau ist ein 1989 ein­ge­rich­te­ter Gedenk­raum zu besich­ti­gen, in dem ein Foto von Liria Xhun­ga hängt.

Liria und Miro Xhunga: Das Mädchen mit der Nummer 67 203, Metropol, 170 Seiten, 16 Euro