Das Sturmduo aus dem Österreicher Saša Kalajdžić (M.) und seinem kroatischen Flankengeber Borna Sosa (r.) trägt Stuttgarts Hoffnungen im Abstiegskampf. Foto: imago/Sportfoto Rudel

Wenn Claus Vogt in sei­nem Betrieb Gäs­te emp­fängt, führt er sie mit etwas Glück ins Bern­stein­zim­mer sei­ner »Inte­sia Group« im Stutt­gar­ter Speck­gür­tel. Gedeck­te Bern­stein-Töne sucht man dort aller­dings ver­ge­bens. Statt­des­sen hän­gen alle mög­li­chen VfB-Tri­kots aus den jün­ge­ren Deka­den an der Wand, statt eines Tep­pichs ist knall­grü­ner Kunst­ra­sen ver­legt. Wer lan­ge genug mit offe­nem Mund her­um­steht, bekommt auch noch in Sta­di­on­laut­stär­ke einen Ein­spie­ler zu hören. Es geht dar­in um einen gewis­sen Gui­do Buch­wald und das womög­lich wich­tigs­te Kopf­ball­tor in des­sen Kar­rie­re. 2:1 gewann der VfB am 16. Mai 1992 in Lever­ku­sen und wur­de statt der Favo­ri­ten aus Dort­mund und Frank­furt Deut­scher Fußballmeister.

Aller­dings auch, und das gibt selbst Claus Vogt zu, weil der Schieds­rich­ter, der damals die Ein­tracht in Ros­tock pfiff (Frank­fur­ter Fans set­zen hier seit 30 Jah­ren ein »ver« vors »pfiff«), einen ganz schlech­ten Tag hat­te. Vogt, der heu­te VfB-Prä­si­dent ist, kann sich noch bes­tens an die­sen Tag erin­nern, es ist auch nicht ganz unwahr­schein­lich, dass er damals eines der Fan­tri­kots trug, die heu­er an der Büro­wand hän­gen. Mehr als wahr­schein­lich ist es des­halb, dass auch Vogt ein Wört­chen mit­ge­re­det hat, als der VfB in die­ser Woche auf die Idee kam, beim alles ent­schei­den­den Spiel gegen den 1. FC Köln an die­sem Sams­tag in Retro-Tri­kots auf­zu­lau­fen, die denen vom Spiel vor fast genau 30 Jah­ren in Lever­ku­sen nach­emp­fun­den sind.

So ein biss­chen Aber­glau­be scha­det bekannt­lich nie, wenn es im Fuß­ball ums Gro­ße und Gan­ze geht. Und dar­um geht es am Sams­tag für den VfB. Denn der Deut­sche Meis­ter von 1992 und 2007 steht heu­te doch sehr weit hin­ter Frank­furt, das sich in die­ser Spiel­zeit mit West Ham und dem FC Bar­ce­lo­na maß. Statt­des­sen ist man als Tabel­len-Dritt­letz­ter doch gefähr­lich nah an der Zwei­ten Liga. Um den Absturz noch zu ver­hin­dern, gehen die zugrun­de lie­gen­den Rechen­spie­le in etwa so: Der Tabel­len­vor­letz­te Bie­le­feld täte gut dar­an, sei­ne Mini­mal­chan­ce auf den Rele­ga­ti­ons­platz nicht durch einen fre­chen Heim­sieg gegen RB Leip­zig zu wah­ren, wäh­rend Her­tha BSC Ber­lin auf Platz 15 stan­des­ge­mäß hoch beim BVB ver­lie­ren soll­te. Und, ja klar, gegen Köln muss der VfB zu Hau­se natür­lich gewin­nen. Schwupp­di­wupp dürf­te sich der Haupt­stadt­klub in der Rele­ga­ti­on her­um­är­gern, und der VfB hät­te doch noch den direk­ten Klas­sen­er­halt geschafft.

Dass es so kommt, wie es sich das Gros der 57 000 in der aus­ver­kauf­ten Stutt­gar­ter Are­na wünscht, ist indes gar nicht mal so unwahr­schein­lich, wie es auf den ers­ten Blick wirkt. Der Last-Minu­te-Aus­gleich gegen Wolfs­burg vor zwei Wochen hat die Lau­ne in Mann­schaft und Umfeld mas­siv geho­ben, Glei­ches lässt sich vom unver­hoff­ten 2:2 bei den Münch­ner Bay­ern sagen. Und da zudem die Kol­le­gen Bor­na Sosa und Saša Kalaj­džić an jenem 33. Spiel­tag in Top­form gekom­men sind, war man beim VfB schon mal pes­si­mis­ti­scher, was die nähe­re Zukunft angeht.

Aller­dings scheint es aus­ge­mach­te Sache zu sein, dass jene Zukunft eine ohne Kalaj­džić und sei­nen idea­len Flan­ken­ge­ber Sosa sein wird, selbst wenn der VfB noch die Klas­se hält. Bei­den lie­gen offen­bar Ange­bo­te pro­mi­nen­ter Ver­ei­ne vor. Und Stutt­garts Sport­chef Sven Mis­lin­tat hat die Vor­ga­be, einen Trans­fer­über­schuss von 20 Mil­lio­nen Euro zu erzie­len. Dani­el Dida­vi, der in die­ser Sai­son auch auf­grund von Ver­let­zun­gen kei­ne Rol­le mehr spiel­te, wird hin­ge­gen kei­nen neu­en Ver­trag bekom­men. Das gilt auch für den Schwei­zer Erik Thom­my, der den »Stutt­gar­ter Nach­rich­ten« den defi­ni­tiv unglaub­wür­digs­ten Satz in den Block dik­tiert hat, den man sagen kann, wenn man weiß, dass man in ein paar Tagen arbeits­los sein wird: »Mit mei­ner Zukunft habe ich mich noch gar nicht beschäftigt.«

Unab­hän­gig vom Ver­lauf des letz­ten Spiel­ta­ges herrscht aller­dings Gesprächs­be­darf im Stutt­gar­ter Tal­kes­sel. Denn auch wenn in Ver­laut­ba­run­gen der gegen­tei­li­ge Ein­druck erweckt wird, haben die Ver­ant­wort­li­chen des VfB vor der Sai­son doch zumin­dest im Stil­len mit einem weit­aus bes­se­ren Sai­son­ver­lauf geplant. Sport­lich dürf­te vor allem die Viel­zahl der leicht ver­meid­ba­ren Gegen­to­re ein The­ma wer­den. Eben­so die Fra­ge, ob die Alters­struk­tur im extrem jun­gen Kader stimmte.

Nicht weni­ge VfB-Fans hof­fen aller­dings, dass die not­wen­di­ge Detail­ana­ly­se nicht gleich zu einer Tabu­la-rasa-Lösung führt. Mit der grund­sätz­li­chen Aus­rich­tung (Ver­jün­gung und Scou­ten hoch ver­an­lag­ter, aber unfer­ti­ger Talen­te) sowie der von Trai­ner Pel­le­gri­no Mata­raz­zo vor­ge­ge­be­nen attrak­ti­ven Spiel­wei­se sind die meis­ten Fans schließ­lich trotz der Del­le in die­ser Spiel­zeit nicht unzu­frie­den. Auch die Außen­dar­stel­lung hat sich in den ver­gan­ge­nen Mona­ten deut­lich ver­bes­sert. Heu­er äußert sich der neue Vor­stands­vor­sit­zen­de Tho­mas Wehr­le eben­so sach­lich-ana­ly­tisch wie Mata­raz­zo und Sport­di­rek­tor Sven Mis­lin­tat. Und für schwä­bi­sche Ver­hält­nis­se ist auch die Groß­wet­ter­la­ge im Sta­di­on von erstaun­lich viel Grund­sym­pa­thie statt Pfeif­kon­zer­ten nach dem zwei­ten Fehl­pass geprägt.

Für einen Tabel­len-16. ist das eigent­lich gar kei­ne so nega­ti­ve Bestands­auf­nah­me. Fehlt eben nur noch ein ent­schei­den­der Stutt­gar­ter Sieg­tref­fer am 14. Mai 2022. Jede Wet­te, dass von dem dann auch 2052 noch gespro­chen wird.