Feuerwerkskörper aus dem Dresdner K-Block sorgten für eine minutenlange Spielunterbrechung des Relegationsspiels gegen Kaiserslautern. Foto: imago/Hentschel

Man hat schon Par­tys in ent­spann­te­rer Atmo­sphä­re gese­hen als die, die am Diens­tag­abend im Dresd­ner Sta­di­on gefei­ert wur­de. Wäh­rend die rot­ge­klei­de­ten Spie­ler des 1. FC Kai­sers­lau­tern geschützt von einer Ord­ner­ket­te auf einem engen Are­al vor ihrer eige­nen Fan­kur­ve her­um­toll­ten, alko­ho­li­sche Geträn­ke ver­spritz­ten und den Auf­stieg in die 2. Fuß­ball-Bun­des­li­ga fei­er­ten, herrsch­te im Rest des Sta­di­ons eine ganz ande­re Atmo­sphä­re. Gespens­ti­sche Ruhe, immer wie­der unter­bro­chen durch das Zischen von Feu­er­werks­kör­pern, die auf den Rasen geschos­sen wur­den und dort minu­ten­lang vor sich hin loderten.

Dyna­mos Abstieg nach nur einem Jahr in der zwei­ten Liga para­ly­sier­te Zehn­tau­sen­de Dresd­ner Fans, ver­an­lass­te ein paar Hun­dert, sich mal wie­der dane­ben zu beneh­men – und lös­te im Ver­ein gefühlt unmit­tel­bar nach Schluss­pfiff eine Feh­ler­ana­ly­se aus, deren Ergeb­nis­se wohl schon bald ver­kün­det wer­den. Die Ver­trä­ge von Trai­ner Gue­ri­no Capret­ti und Sport­di­rek­tor Ralf Becker haben in der 3. Liga kei­ne Gül­tig­keit mehr, zumin­dest Capret­tis Chan­cen, in Dres­den zu blei­ben, ste­hen nach 19 Spie­len ohne einen ein­zi­gen Sieg unter sei­ner Regie nicht ganz so gut. Ande­rer­seits kann sich der Ver­ein ein län­ge­res Macht­va­ku­um nicht leis­ten. Schon gar nicht nach den Bil­dern vom Diens­tag, die den Deut­schen Fuß­ball-Bund auf den Plan rie­fen – mal wieder.

Im K-Block, wo der har­te Kern der Dyna­mo-Fans bis zum 0:1 durch Dani­el Hans­lik (59.) sein Team nach vor­ne gebrüllt und dann das Spiel mit Böl­lern und Rake­ten an den Rand eines Abbruchs gebracht hat­te, ging nie­mand nach Hau­se. »Auf Wie­der­se­hen« – die bei­den Wor­te, die auf der Anzei­ge­ta­fel gelb auf­leuch­te­ten, konn­ten durch­aus als Auf­for­de­rung gese­hen wer­den, doch nun end­lich das Wei­te zu suchen. Denn die – glück­li­cher­wei­se unbe­grün­de­te – Angst, die Lage könn­te wei­ter eska­lie­ren, war am Diens­tag­abend über­all mit Hän­den zu grei­fen. So erhielt Dyna­mo zum Bei­spiel erst 45 Minu­ten nach Spie­len­de grü­nes Licht, dass die Pres­se­kon­fe­renz regu­lär und mit bei­den Trai­nern wür­de statt­fin­den kön­nen. Zu die­sem Zeit­punkt wuss­te man aller­dings noch nicht, dass gut 30 Dresd­ner Fans noch ein­mal ver­su­chen wür­den, ins Sta­di­on zu kom­men, und dabei zwei Ord­ner ver­letz­ten. Und man wuss­te auch nicht, dass ein Bus der Gäs­te­fans mit Stei­nen bewor­fen wor­den war. Wobei das wohl wenig mit den »Wessi-Schweine«-Rufen wäh­rend des Spiels zu tun hat­te. Fei­ern­den Anhän­gern aus Mag­de­burg oder Ber­lin-Köpe­nick wäre es nicht bes­ser ergangen.

Auch am Mitt­woch­mor­gen war in Dres­den die Nie­der­ge­schla­gen­heit in den Stra­ßen­bah­nen genau­so zu grei­fen wie in Cafés und auf dem Bahn­hof Neu­stadt, von wo aus zahl­rei­che gelb­ge­klei­de­te Fans, die sich extra Urlaub genom­men hat­ten, zurück ins Umland fuh­ren. Kai­sers­lau­terns Trai­ner Dirk Schus­ter, ein gebür­ti­ger Karl-Marx-Städ­ter, hat­te Dyna­mo im Vor­feld ja als »FC Bay­ern des Ostens« bezeich­net. Das stimmt zumin­dest inso­fern, als nur ganz weni­ge Ver­ei­ne in einer ein­zel­nen Regi­on eine solch brei­te Basis haben wie Dyna­mo Dres­den in einem wei­ten Radi­us um die säch­si­sche Hauptstadt.

Trotz all der Bil­der, die in den kom­men­den Tagen über Pyro-Exzes­se und Böl­ler-Wür­fe gesen­det wer­den dürf­ten, fiel doch auch auf, dass sich am Diens­tag die über­gro­ße Mehr­heit der Dyna­mo-Fans wie immer völ­lig fried­lich und zivi­li­siert ver­hielt. Wer sich nach dem Spiel unter die gelb­ge­klei­de­ten Men­schen­mas­sen misch­te, die Rich­tung Innen­stadt abzo­gen, nahm wenig Wut und Aggres­si­on wahr. Dafür aber viel Trau­er und Resi­gna­ti­on. Und die oft geäu­ßer­te und wohl auch rea­lis­ti­sche Erkennt­nis, dass ein Team, das inklu­si­ve der Rele­ga­ti­ons­spie­le 2022 kein ein­zi­ges Spiel gewin­nen konn­te, in der zwei­ten Liga auch erst mal nichts ver­lo­ren hat. Und den­noch: Über die Ereig­nis­se von Dres­den wird zu reden sein. Allein wegen der schie­ren Mas­se an Ben­ga­los, die auf den Platz gewor­fen wur­den – auch von Lau­te­rer Anhän­gern, die vor dem Spiel sogar fünf Kano­nen­schlä­ge gezün­det hat­ten, die lau­tes­ten in Deutsch­land erhält­li­chen Böl­ler, und gegen die Dres­dens Poli­zei nun ermit­telt, weil eine Rake­te mit­ten in Dresd­ner Zuschau­er schoss, die auf der angren­zen­den Süd­tri­bü­ne saßen.

Als sich die Nie­der­la­ge abzeich­ne­te und Tei­le des Dresd­ner Fan­blocks offen­bar beschlos­sen, dass es nun auch egal sei, ob ihr Ver­ein mal wie­der als Enfant ter­ri­ble des deut­schen Fuß­balls daste­hen wür­de und womög­lich mit har­ten Sank­tio­nen sei­tens des DFB zu rech­nen hat, behielt der­weil mit Schieds­rich­ter Tors­ten Sie­bert der wich­tigs­te Mann auf dem Platz einen küh­len Kopf. Als nach dem ent­schei­den­den Lau­te­rer Tor zum 0:2 durch Phil­ipp Her­cher (90.) end­gül­tig alle Däm­me zu bre­chen droh­ten, unter­brach er das Spiel für sie­ben Minu­ten, hielt bei­de Mann­schaf­ten aber auf dem Rasen und ließ schließ­lich noch drei Minu­ten bis zum Ende der von ihm ange­zeig­ten Nach­spiel­zeit wei­ter­spie­len. Nur so konn­te der FCK am Diens­tag den Auf­stieg fei­ern, der am Mitt­woch mit einem Emp­fang im Rat­haus und einer gro­ßen Fan­fei­er auf dem Stifts­platz fort­ge­setzt wird. Bei einem Spiel­ab­bruch wäre es zu einer Sport­ge­richts­ver­hand­lung gekom­men. Und vor Ort mög­li­cher­wei­se zu Vor­fäl­len, die man sich lie­ber nicht aus­ma­len mag.

Das muss­te auch FCK-Trai­ner Schus­ter so emp­fun­den haben, der sich kurz dar­über freu­te, dass sich sei­ne Mann­schaft »auch vom Publi­kum nicht hat ver­rückt machen las­sen«. Im Übri­gen kön­ne er sich gut vor­stel­len, wie es den Ange­stell­ten und Fans der Dresd­ner nun gehe, und habe auch des­halb sei­ne Spie­ler gebe­ten, die Fei­er­lich­kei­ten im Sta­di­on etwas gesit­te­ter ablau­fen zu las­sen und »erst im Bus die Kuh flie­gen zu las­sen«. Die wie­der­um hat­te 500 Kilo­me­ter west­lich der­weil längst eine statt­li­che Flug­hö­he ein­ge­nom­men: 7500 Fans der Lau­te­rer hat­ten beim Public-Viewing für eine bis auf den letz­ten Platz besetz­te Nord­kur­ve des Fritz-Wal­ter-Sta­di­ons gesorgt, unmit­tel­bar nach Schluss­pfiff kamen Tau­sen­de Anhän­ger in Kai­ser­lau­terns Innen­stadt zusam­men. Schließ­lich wur­de bis weit in die Mor­gen­stun­den dort gefei­ert, dass der eins­ti­ge Dau­er-Bun­des­li­gist nach vier lan­gen Jah­ren in der Dritt­klas­sig­keit ab Juli wie­der in der 2. Bun­des­li­ga mit­tun darf. Die Band­brei­te der KFZ-Kenn­zei­chen zeig­te beim Auto­kor­so dann, dass auch der FCK in einem ziem­lich wei­ten Kreis um »K-town« her­um Tau­sen­de Anhän­ger hat.