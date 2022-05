Die Fans von Dynamo Dresden hatten zuletzt eine Menge Frust zu bewältigen. Zudem fürchten sie die Abkehr des Klubs von seiner Tradition. Foto: imago/Wolfgang Zink

Dirk Schus­ter hat noch 2021 den FC Erz­ge­bir­ge Aue trai­niert. Doch auch ohne die­se fri­schen Ein­drü­cke aus dem Säch­si­schen hät­te der neue Trai­ner des 1. FC Kai­sers­lau­tern ganz gewiss einen Hei­den­re­spekt vor dem Rele­ga­ti­ons­geg­ner Dyna­mo Dres­den. »Das sind zwei tol­le Spie­le zwi­schen zwei Tra­di­ti­ons­ver­ei­nen mit rie­si­gem Fan­po­ten­zi­al. Das wird kei­ner so schnell vergessen.«

Fast bei­läu­fig betont er, dass es da eine Mann­schaft gebe, die »alles gewin­nen und eine ande­re, die alles ver­lie­ren kann«. Doch abge­se­hen von den han­dels­üb­li­chen Ver­su­chen, den Geg­ner stark zu reden, hat der in Karl-Marx-Stadt gebo­re­ne ehe­ma­li­ge Ver­tei­di­ger tat­säch­lich gro­ßen Respekt vor Dyna­mo, vor allem, was Umfeld und Gefolg­schaft angeht: »Das war schon in mei­ner Jugend der FC Bay­ern des Ostens. Und er ist es heu­te noch.« Da Tei­le der Dresd­ner Fan­sze­ne als gewalt­af­fin gel­ten und es bei einem Zweit­li­ga­spiel 2013 in Kai­sers­lau­tern zu schwe­ren Aus­schrei­tun­gen kam, wur­de die Par­tie vom Frei­tag­abend als Hoch­si­cher­heits­spiel ein­ge­stuft. Ein gro­ßes Poli­zei­auf­ge­bot wird bei­de Fan­la­ger tren­nen, es herrscht strik­tes Alko­hol­ver­bot, Glas­fla­schen ste­hen eben­falls auf dem Index.

Sport­lich kommt es der­weil zum Duell zwei­er Gezeich­ne­ter. Dem FCK ging dabei erst am Sai­son­ende die Pus­te aus, die drei Nie­der­la­gen in Serie gegen Wehen-Wies­ba­den, die zwei­te Mann­schaft von Borus­sia Dort­mund und Vik­to­ria Köln kos­te­ten Schus­ters Vor­gän­ger Mar­co Ant­wer­pen den Job. Hin­ge­gen hat Dres­den in der Rück­run­de kei­nen ein­zi­gen Sieg gelan­det, zehn Punk­te aus 17 Spie­len sind eine tod­trau­ri­ge Bilanz. Dres­den stieg nur des­halb nicht direkt ab, weil der FC Erz­ge­bir­ge Aue und Ingol­stadt noch weni­ger kon­kur­renz­fä­hig waren. Dres­dens neu­er Trai­ner Gue­ri­no Capret­ti, der sich in sei­ner Zeit in Verl (2107 bis 2022) einen guten Ruf erar­bei­tet hat­te, konn­te bis­lang kei­nes sei­ner zehn Liga­spie­le gewin­nen. Vor­gän­ger Alex­an­der Schmidt war hin­ge­gen im Febru­ar auf Rang 14 ent­las­sen worden.

Für Schus­ter sind das alles natur­ge­mäß kei­ne Grün­de, Dyna­mo etwas ande­res zuzu­schrei­ben als die Favo­ri­ten­rol­le. Bei den letz­ten bei­den Spie­len in Karls­ru­he (2:2) und zu Hau­se gegen Aue (0:1) will er eine »offen­siv­star­ke Mann­schaft mit krea­ti­ven Lösun­gen vorm geg­ne­ri­schen Tor« gese­hen haben. Für ihn selbst sind die bei­den Par­tien am heu­ti­gen Frei­tag und am Diens­tag in Dres­den nicht die ers­ten Rele­ga­ti­ons­spie­le, in denen sein Team ohne die Favo­ri­ten­rol­le aus­kom­men muss­te. Als Coach des dama­li­gen Dritt­li­gis­ten Darm­stadt 98 setz­te er sich 2014 gegen Armi­nia Bie­le­feld durch. Mit 1:3 hat­te man das Heim­spiel ver­lo­ren, um dann mit einer Ener­gie­leis­tung das Rück­spiel auf der Bie­le­fel­der Alm mit 4:2 zu gewin­nen. Ein von Schus­ter trai­nier­ter Dritt­li­gist hat­te sich gegen den Zweit­li­gis­ten durch­ge­setzt – eine schö­ne Blau­pau­se für die bei­den FCK-Spie­le gegen den aktu­el­len 16. der Zwei­ten Liga, der der­zeit auch atmo­sphä­risch mit Pro­ble­men zu kämp­fen hat.

Spä­tes­tens seit im Som­mer 2020 Ver­eins­le­gen­de Ralf Min­ge als Sport­di­rek­tor ver­ab­schie­det wur­de, haben vie­le Dyna­mo-Fans den Ver­dacht, dass ihr Ver­ein sich Stück für Stück von wei­te­ren Iden­ti­fi­ka­ti­ons­fi­gu­ren tren­nen wer­de. Tat­säch­lich war die Fluk­tua­ti­on auf der Geschäfts­stel­le seit­her beträcht­lich, wäh­rend in ver­gan­ge­nen Jah­ren in enger Zusam­men­ar­beit zwi­schen Ver­eins­füh­rung und Fan­sze­ne so man­che (nicht zuletzt: finan­zi­el­le) Kri­se über­wun­den wur­de, haben vie­le Fans heu­te den Ein­druck, dass ihr Klub nicht mehr so viel Wert auf sie legt und auf dem Weg zu einem »nor­ma­len«, in vie­ler­lei Hin­sicht aus­tausch­ba­re­ren Ver­ein sei. Bes­tes Bei­spiel sei das neue Trai­nings­zen­trum in der Stadt­mit­te, in dem die Mann­schaft – umge­ben von fest­in­stal­lier­ten Zäu­nen – abge­schirmt von den Fans lebe. Das aller­dings ist eine Kla­ge, der sich auch die Anhän­ger von zwei Dut­zend ande­ren Pro­fi­ver­ei­nen anschlie­ßen dürf­ten. Schließ­lich gibt es kaum noch Trai­ner, denen man nicht müh­sam jede ein­zel­ne Trai­nings­ein­heit abrin­gen müss­te, die aus­nahms­wei­se nicht hin­ter ver­schlos­se­nen Türen stattfindet.

An der Tat­sa­che, dass Dyna­mo zu den Ver­ei­nen mit der bun­des­weit größ­ten Fan­sze­ne gehört, haben die dezen­ten Ent­frem­dungs­ten­den­zen indes nichts geän­dert. Auch in der gera­de abge­lau­fe­nen Spiel­zeit war jeder Aus­wärts­block bei Dyna­mo-Spie­len in der Frem­de aus­ver­kauft. Und selbst­ver­ständ­lich waren auch die 5000 Ein­tritts­kar­ten für das heu­ti­ge Spiel am ande­ren Ende der Repu­blik im Hand­um­dre­hen ver­grif­fen. Dirk Schus­ters Zitat vom »FC Bay­ern des Ostens« ist so über­trie­ben also nicht. Zumin­dest, wenn man von der sport­li­chen Lage absieht.

Den Ver­dacht, dass aus dem gebür­ti­gen Karl-Marx-Städ­ter Schus­ter bei allem Lob für den Rele­ga­ti­ons­geg­ner ein ver­kapp­ter Fan der Dyna­mos spre­che, wider­legt Schus­ter aber über­zeu­gend: Nicht als ein­zi­ger DDR-Bür­ger habe er sich bereits als Jugend­li­cher einen West­ver­ein als Lieb­lings­club aus­er­ko­ren: »Ich war schon als Kind Ein­tracht-Frank­furt-Fan und habe am Mitt­woch gegen die Ran­gers ordent­lich mitgefiebert.«