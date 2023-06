Muslime: Abwertung in allen Lebensbereichen

In einigen Moscheen in Deutschland werden tatsächlich reaktionäre Weltbilder und Hass gegen »Ungläubige« gepredigt. Doch viele Deutsche neigen zu rassistischen Pauschalurteilen gegenüber von ihnen für muslimisch gehaltenen Menschen. Foto: dpa/Christophe Gateau

Frauenfeindlich und gewaltaffin: So lauten gängige Vorurteile etwa gegenüber muslimischen Männern nicht nur in Deutschland. Musliminnen werden zugleich häufig als fremdbestimmt angesehen. Dass solche Stigmatisierungen in Deutschland sehr weit verbreitet sind, konstatiert der Unabhängige Expertenrat Muslimfeindlichkeit (UEM) in seinem am Donnerstag veröffentlichten 400-seitigen Abschlussbericht. Die muslimische Bevölkerung – immerhin 5,5 Millionen Menschen – sei »eine der am meisten unter Druck stehenden Minderheiten«, heißt es darin. Das Gremium fordert Politik, Sicherheitsbehörden, Justiz, aber auch Medien und Kultur deshalb auf, Diskriminierung und Rassismus entgegenzuwirken.

Laut Bericht, für den mehrere Studien ausgewertet wurden, stimmt jeder Zweite in Deutschland muslimfeindlichen Aussagen zu. Muslime und als muslimisch wahrgenommene Menschen würden vielfach als »fremde« Zuwanderer und als Angehörige einer reaktionären Religion angesehen. Viele Deutsche schrieben ihnen pauschal »weitestgehend unveränderbare, rückständige und bedrohliche Eigenschaften« zu. Insbesondere kopftuchtragende Frauen berichteten von »drastischen Formen von Anfeindungen«. Nach Angaben von UEM-Mitglied Yasemin El-Menouar erfährt etwa ein Drittel der muslimischen Bevölkerung regelmäßig Diskriminierung.

Der Islam werde vielfach »mit Gewalt, Extremismus und Rückständigkeit verknüpft«, heißt es im Report. Dadurch werde »bewusst oder unbewusst eine ›Fremdheit‹ oder sogar Feindlichkeit konstruiert«. Betroffene erlebten solche Zuschreibungen nicht vereinzelt, sondern immer wieder.

Zur Reproduktion solcher Stereotype tragen offenkundig auch Medien und Kulturbetrieb bei. So werden der Islam sowie Musliminnen und Muslime nach einer repräsentativen UEM-Studie in den großen deutschen Medien häufig in einem negativen Kontext behandelt. Es gehe oft um von ihnen ausgeübte Gewalt; die Debatte sei auf religiöse Faktoren verengt. Gegen sie gerichtete, in der Regel rechtsextreme, Gewalt sei hingegen ein Randthema. Es fehlten Darstellungen ihrer täglichen Lebenswelt. Einer weiteren UEM-Untersuchung zufolge zeigen zudem fast 90 Prozent der untersuchten deutschsprachigen Filme Negativbezüge zum Islam: »Im Mittelpunkt stehen Geschichten über Terroranschläge, Radikalisierung, Kriege und Frauenunterdrückung.«

Eine Gefahr geht nach Ansicht des Expertenkreises von Diskussionen in Online-Netzwerken aus. Deutsche soziale Medien bilden laut Bericht einen »toxischen Diskursraum, dessen rassistische Sprechakte pogromartige Gewalt wie in Hanau fördern können«. Positiv sei, dass gerade Instagram- und Youtube-Kommentare Raum schafften für eine gewisse Gegenöffentlichkeit.

Das Gremium fordert von der Bundesregierung die Einrichtung eines Sachverständigenrates und die Ernennung eines Bundesbeauftragten für die Bekämpfung von Muslimfeindlichkeit. Zudem müssten Beschwerde-, Melde- und Dokumentationsstellen auf- und ausgebaut werden – wie es sie zumindest in elf Bundesländern bereits zur Erfassung antisemitischer Vorfälle und zur Unterstützung Betroffener gibt. Staatliche Institutionen müssten in Sachen gleichberechtigter Teilhabe und Vertretung von Muslimen »eine Vorbildfunktion einnehmen«, fordert der UEM.

Weiter empfiehlt der Rat für das Personal von Kitas und Schulen, Sicherheitsbehörden, Justiz, Verwaltungen, Medienhäusern und Kultureinrichtungen Schulungen zur Sensibilisierung. In den Schulen müsse die Auseinandersetzung mit Vorurteilen gegen Muslime verpflichtend werden. An die Kultusministerkonferenz appelliert der UEM, eine »fächerübergreifende Überarbeitung der Lehrpläne und Schulbücher« anzuordnen, um muslimfeindliche Inhalte zu entfernen. Rassismuskritische Studien sollten angeschoben und gefördert werden. Bei Tests werden Jugendliche mit arabischen oder türkischen Namen laut Bericht negativer beurteilt, als es ihrem Leistungsvermögen entspricht.

Positiv bewertet das Gremium, dass in der polizeilichen Kriminalstatistik inzwischen auch »islamfeindliche Straftaten« gesondert erfasst würden. Die Fachleute gehen von einer hohen Dunkelziffer aus, denn Angriffe, Beleidigungen oder Belästigungen würden nur selten zur Anzeige gebracht. Viele Betroffene wüssten zudem nicht, dass es Beratungs- und Unterstützungsangebote gibt.

Der UEM, dem aktuell vier Frauen und fünf Männer angehören, hat Anhörungen veranstaltet und Studien in Auftrag gegeben. Mit dem Abschlussbericht soll sich nun die Deutsche Islam-Konferenz, ein Dialogforum zwischen Staat und Muslimen, befassen. Für den Herbst ist eine Fachkonferenz geplant, die sich mit den Befunden des Berichts zu den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen befassen soll. Der Expertenkreis war im September 2020 vom damaligen Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) unter dem Eindruck der Mordserie von Hanau eingesetzt worden. Am 19. Februar 2020 hatte ein deutscher Rassist in der hessischen Stadt neun Menschen ermordet, die er für muslimische Migranten hielt.

Das Gremium gab den Report dem Bundesinnenministerium. Ressortchefin Nancy Faeser (SPD) versprach, dass sich die Bundesregierung »intensiv mit den Ergebnissen und Handlungsempfehlungen beschäftigen und alles tun« werde, »um Diskriminierungen abzubauen und Musliminnen und Muslime besser vor Ausgrenzung zu schützen«. Muslimisches Leben gehöre selbstverständlich zu Deutschland, alle sollten die gleichen Chancen und Rechte haben, betonte die Ministerin. Weil viele Muslime im Alltag Ausgrenzung und Diskriminierung »bis hin zu Hass und Gewalt« erlebten, sei es sehr wichtig, dies sichtbar zu machen und »ein Bewusstsein für noch immer weitverbreitete Ressentiments zu schaffen«, sagte Faeser.

Zuvor hatte bereits die vom Bundesfamilienministerium geförderte Allianz gegen Islam- und Muslimfeindlichkeit (Claim) in ihrem am Montag veröffentlichten ersten Lagebild zu antimuslimischem Rassismus Datenmaterial und Fakten zu Anfeindungen und Benachteiligungen geliefert, die etwa Frauen, die das muslimische Kopftuch tragen, und Personen mit arabischem oder türkischem Nachnamen immer wieder erleben.

Fast 900 Vorfälle hat die Allianz für das vergangene Jahr erfasst. Auch Claim betonte, die Dunkelziffer sei vermutlich hoch. Unter den dokumentierten Fällen waren 500 verbale Attacken: volksverhetzende Äußerungen, Beleidigungen, Bedrohungen und Nötigungen. Weiter wurden 190 Diskriminierungserfahrungen und 167 Fälle von »verletzendem Verhalten« erfasst. In letztere Kategorie fallen 71 Körperverletzungen, 44 Sachbeschädigungen, drei Brandstiftungen und 49 weitere Gewalttaten. Rassistisch motivierte Angriffe auf Jugendliche und Kinder nehmen dem Bericht zufolge zu. Es gebe Fälle, in denen Frauen in Gegenwart ihrer Kinder attackiert worden seien. Schwangere Frauen seien in den Bauch getreten oder geschlagen worden.

Auch elf Drohbriefe an Moscheegemeinden mit »oft exzessiven Gewalt- und Morddrohungen« wurden erfasst. Dabei seien Verschränkungen mit dem Antisemitismus erkennbar. Einige der Briefe hätten Nazisymbole oder Verweise auf die NS-Zeit enthalten.