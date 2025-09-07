Zusammen arbeiten, feiern, kämpfen

Die KP-Organisation der portugiesischen Hauptstadt präsentiert sich mit Hammer und Sichel. Foto: Peter Steiniger

Drei Tage und lange Abende dauert Portugals größtes politisch-kulturelles Event, und seit dem Freitagnachmittag strömen Massen von Menschen aller Generationen auf das Festgelände am Tejoufer im Großraum von Lissabon.

Vorbereitet und durchgeführt wird die nach der Wochenzeitung der PCP benannte »Festa do Avante!« von Tausenden Freiwilligen – Mitgliedern und Sympathisanten der Partei und ihres Jugendverbandes JCP. Es ist eine Tradition, die bis zur ersten Ausgabe der Veranstaltung 1976 zurückreicht. Wie jedes Jahr haben sie eine ganze mit Fahnen und Losungen geschmückte Stadt aus Ständen und Pavillons errichtet. Hier präsentieren sich alle Regionen des Landes und im internationalen Bereich Dutzende Parteien und Bewegungen aus Europa, Lateinamerika, Afrika und Asien. Ausstellungen widmen sich der Geschichte, der Wissenschaft und den bildenden Künsten, Debatten aktuellen politischen Problemen. Auf mehreren Bühnen finden rund um die Uhr Konzerte mit Musik von Klassik über Fado bis zu Rock und Rap statt, dazu kommen ein Freilichtkino, Poetry-Slams und Theateraufführungen. Veranstaltet wird auch ein großes Sportfest.

Die Leitthemen der diesjährigen Veranstaltung sind der 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges und der heutige Kampf der Linken gegen eine Politik der Aufrüstung und Konfrontation, verbunden mit einem klaren Nein zur Nato. Besonders im Mittelpunkt steht die Solidarität mit dem palästinensischen Volk angesichts des mörderischen Gaza-Kriegs. Zum Auftakt des Festes hatte der PCP-Vorsitzende Paulo Raimundo die Regierung zur »bedingungslosen Anerkennung« des Staates Palästina aufgefordert. Portugal sei ein souveränes Land und müsse sich für einen solchen Schritt mit niemandem abstimmen, erklärte der Generalsekretär.

Die Großveranstaltung ist auch der traditionelle politische Auftakt nach der Sommerpause. Die Kommunisten, die seit der Wahl im Mai mit drei Sitzen im nationalen Parlament vertreten sind, kritisieren vehement von der bürgerlichen Regierung geplante Reformen, mit denen Arbeitsrechte beschnitten werden sollen. Eine Großkundgebung vor der Hauptbühne »25. April«, benannt nach dem Datum des Sturzes des Faschismus in Portugal 1974, wird am frühen Sonntagabend der Höhepunkt der KP-Veranstaltung.

Am 12. Oktober finden in Portugal landesweite Kommunalwahlen statt. Im kommenden Jahr steht dann bereits die 50. Ausgabe des Presse- und Volksfestes von »Avante!« an.

Ein gefragtes Motiv findet sich bei der Assoziation Juri Gagarin, die aus Portugals Freundschaftsgesellschaft mit der Sowjetunion hervorgegangen ist. Foto: Peter Steiniger

Gemeinsam mit der Europäischen Linken fordert die PCP Frieden im Nahen Osten und ein Ende des israelischen Massakers an den Palästinensern. Foto: Peter Steiniger

Auf dem Sportplatz des Festes finden Turniere und Vorführungen in unterschiedlichen Disziplinen statt. Foto: Peter Steiniger

Gespräch unter Genossen: Der Ökonom Sérgio Silva (l.) hilft auf dem Fest beim Brotbacken. Für die linke Wahlallianz CDU kandidiert er in Marinha Grande als Bürgermeister. Arménio Fortunato engagierte sich für die Linke in Brandenburg und nun wieder in der alten Heimat. Foto: Peter Steiniger

Die Solidarität mit dem palästinensischen Volk ist 2025 ein zentrales Thema bei »Avante!«. Foto: Peter Steiniger

Das Fest der portugiesischen Kommunisten zieht viele junge Menschen an. Foto: Peter Steiniger

Die Arbeit verbindet auch am »Ofen von Leiria«, wo Brot mit und ohne Chouriço gebacken wird, alle Generationen. Foto: Peter Steiniger

Die brasilianische Hardcore-Band »Dead Fish« macht mit »Musik gegen die Ungerechtigkeiten« Stimmung auf der Hauptbühne. Foto: Peter Steiniger

Ja zum Klassenkampf am Stand der Französischen Kommunistischen Partei. Foto: Peter Steiniger