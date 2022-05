Jai Hindley feierte in Verona zwei Premieren: Er ist erster australischer Sieger und sein Bora-Team gewann als erstes deutsches den Giro. Foto: imago/LaPresse

Jai Hind­ley fuhr im rosa Tri­kot, mit rosa Helm und auf einem rosa Rad in das anti­ke Amphi­thea­ter ein und konn­te sich für sei­nen Sieg beim Giro d’Italia fei­ern las­sen. Ein gan­zer Kon­ti­nent fei­er­te gleich mit, schließ­lich ist Hind­ley der ers­te Aus­tra­li­er, der die Ita­li­en­rund­fahrt gewin­nen konn­te. Einen deut­schen Sie­ger gibt es bis­lang nicht. Bei sei­ner ein­zi­gen Teil­nah­me im Mai 2006 gab Jan Ull­rich vor­zei­tig auf. Damals plopp­ten ers­te Gerüch­te über die Dopin­ger­mitt­lung »Ope­ra­ci­on Puer­to« in Spa­ni­en auf, und Ull­rich stieg schnell in ein Team­fahr­zeug, bevor »nd« ihn damals am Ran­de des Ren­nens dazu befra­gen konnte.

Den­noch ist der Giro anno 2021 auch eine deut­sche Erfolgs­ge­schich­te. Denn mit Bora-hans­gro­he hat erst­mals ein deut­sches Pro­fi­team mit einem sei­ner Fah­rer den Giro gewon­nen. Abzu­se­hen war das nicht: »Wir sind mit dem Ziel her­ge­kom­men, um unter die bes­ten Fünf zu kom­men, maxi­mal einen Podi­ums­platz zu errei­chen. Dann aber ist das Ren­nen so gelau­fen, dass wir um den Sieg mit­fuh­ren«, blick­te Boras sport­li­cher Lei­ter Jens Zem­ke gegen­über »nd« auf die ver­gan­ge­nen drei Wochen zurück. Der Erfolg hat offen­sicht­lich auch die kühns­ten Erwar­tun­gen übertroffen.

Völ­lig unge­plant war er aber natür­lich auch nicht. Der Renn­stall aus Raub­ling hat sich in der Win­ter­pau­se kom­plett umge­baut: Der drei­fa­che Welt­meis­ter Peter Sagan, der ers­te gro­ße Star, den das Team jemals hat­te, und des­sen Sie­ge Bora über Jah­re immer wie­der Ruhe ver­schaff­ten, erhielt einen Lauf­pass. Statt­des­sen hol­te das Team vor­nehm­lich jun­ge Rund­fahrt­ta­len­te und ersetz­te Sagan in der Abtei­lung Sprint mit dem iri­schen Rück­keh­rer Sam Bennett.

Zur neu­en Gar­de jener jun­gen Rund­fah­rer gehör­te auch der aktu­el­le Giro-Sie­ger Hind­ley. Dabei galt er aller­dings als der unschein­bars­te von ihnen. Mehr Poten­zi­al trau­te man dem Rus­sen Alex­an­der Wlas­sow zu, spek­ta­ku­lä­rer fährt der Kolum­bia­ner Ser­gio Higui­ta durch die Ber­ge. Hind­ley aber war der ers­te der Neu­en, der zu einer Grand Tour antrat – und umge­hend ablieferte.

Das sorgt nun für gestei­ger­te Erwar­tun­gen, auch inner­halb der Mann­schaft: »Alex ist ja auch extrem gut unter­wegs bis­her. Ich den­ke, der hat Mög­lich­kei­ten, ums Podi­um bei der Tour mit­zu­fah­ren«, sag­te Ema­nu­el Buch­mann über Wlas­sow, den desi­gnier­ten rus­si­schen Tour-de-Fran­ce-Kapi­tän sei­nes Renn­stalls. So klar wur­de das Ziel Tour­po­di­um in der Ver­gan­gen­heit bei Bora noch nie umris­sen. Natür­lich, Buch­mann, dem Tour-Vier­ten von 2019, hat­te man es gewünscht. Man hat es ihm auch zuge­traut, unter der Bedin­gung, dass für ihn alles gut läuft, dass er sich pri­ma ver­ste­cken kann im Feld der Bes­ten, Kräf­te spart und dann irgend­wie vorn mit ankommt.

Aber mit den neu­en Fah­rern ist auch ein neu­er Geist ein­ge­zo­gen. Bora will die Ren­nen jetzt bestim­men. An zwei Tagen die­ses Giro zeig­te sich die­se neue Hal­tung beson­ders deut­lich. Am Sams­tag der vor­letz­ten Woche zer­leg­te eine Kol­lek­ti­vat­ta­cke von fünf eige­nen Fah­rern schon 80 Kilo­me­ter vor dem Ziel in Turin das Feld der Favo­ri­ten. Nur ein gutes Dut­zend konn­te noch fol­gen, und Hind­ley saß nach dem Coup schon auf Platz zwei der Gesamt­wer­tung, nur weni­ge Sekun­den hin­ter Olym­pia­sie­ger Richard Cara­paz aus Ecua­dor. »Die­ser Tag hat dem gesam­ten Team viel Selbst­ver­trau­en gege­ben. Wir haben gese­hen, wenn wir selbst eine Akti­on star­ten, kön­nen wir ande­re Mann­schaf­ten in Bedräng­nis brin­gen«, bilan­zier­te Zem­ke später.

Dies war also die Gesel­len­prü­fung als neue Rund­fahrt­mann­schaft. Das Meis­ter­zer­ti­fi­kat erwarb sich die Bora-Trup­pe eine Woche spä­ter, bei der Königs­etap­pe über drei Dolo­mi­ten­päs­se. Der instinkt­si­che­re Len­nard Käm­na schaff­te den Sprung in die Flucht­grup­pe des 20. und damit vor­letz­ten Tages­ab­schnitts. Er war wäh­rend des gesam­ten Giro der aktivs­te Aus­rei­ßer der Mann­schaft, sorg­te mit sei­nem frü­hen Etap­pen­sieg am Ätna zudem für eine ent­spann­te Atmosphäre.

In der Schluss­pha­se der 20. Etap­pe ließ sich der Nord­deut­sche dann tak­tisch cle­ver aus der Flucht­grup­pe zurück­fal­len: »Er kam in genau dem rich­ti­gen Moment. Er war­te­te auf mich, ging in die Füh­rung und gab mir mit sei­nem Antritt den Schub, der es mir ermög­lich­te, von Cara­paz weg­zu­fah­ren«, fass­te Hind­ley danach die den Giro ent­schei­den­de Renn­si­tua­ti­on zusam­men. Klar, der Aus­tra­li­er muss­te danach noch selbst kur­beln, ganz allein andert­halb Minu­ten auf Cara­paz her­aus­fah­ren und ins rosa Tri­kot des Gesamt­füh­ren­den schlüp­fen. Aber dass er über­haupt die Lücke rei­ßen konn­te, war Frucht einer gut durch­dach­ten Teamtaktik.

Hier mach­te sich auch ein Wech­sel in der sport­li­chen Lei­tung bezahlt. Als Mas­ter­mind stell­te sich Neu­zu­gang Enri­co Gas­parot­to her­aus. Der Ita­lie­ner war als Renn­fah­rer kein Über­ta­lent. Er mach­te aber sehr viel aus sei­nen beschränk­ten Mög­lich­kei­ten, gewann zwei­mal eher über­ra­schend das Ams­tel Gold Race. Gas­parot­to heck­te die Über­fall­tak­tik der Turin-Etap­pe aus. Und auch in den Dolo­mi­ten sorg­te er fürs per­fek­te Timing bei Käm­nas Hilfe.

Gene­rell muss man den Stra­te­gie­wech­sel bei Bora hin zu einer aggres­si­ve­ren Fahr­wei­se aber wohl dem neu­en Sport­di­rek­tor Rolf Aldag zuschrei­ben. Aldag über­nimmt dann auch bei der Tour de Fran­ce den Job im Begleit­wa­gen. Der ist kom­ple­xer: »Bei der Tour haben wir ja noch Sam Ben­nett, der vor zwei Jah­ren das Grü­ne Tri­kot gewann und auf Etap­pen­jagd bei den Sprints gehen wird. Das ist dann Rolfs Bau­stel­le«, blickt Giro-Betreu­er Zem­ke bereits auf den Juli vor­aus. In Frank­eich will Bora also die Balan­ce zwi­schen Sprint und Gesamt­klas­se­ment fin­den. Das ist so etwas wie die Dok­tor­ar­beit im Stra­ßen­rad­sport. Damit ist das 2010 als klei­nes Con­ti­nen­tal Team namens NetApp mit beschei­de­nem Bud­get gegrün­de­te Pro­fi­team auf dem Weg in eine ganz neue Dimension.