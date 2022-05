Die Nationalmannschaft der Ukraine warb zuletzt bei Testspielen wie hier in Mönchengladbach um Solidarität und Spenden. Foto: imago/Vitalii Kliuiev

Ana­to­lij Tymoscht­schuk war so etwas wie ein sport­li­cher Bot­schaf­ter sei­nes Lan­des. Der Fuß­bal­ler hat­te 144 Län­der­spie­le für die Ukrai­ne bestrit­ten, noch immer ein Rekord. Nach sei­ner Kar­rie­re zog Tymoscht­schuk 2016 nach St. Peters­burg und wur­de Assis­tenz­trai­ner bei Zenit, dem Lieb­lings­klub von Russ­lands Prä­si­dent Wla­di­mir Putin. Auch nach Beginn des rus­si­schen Angriffs­krie­ges auf Tymoscht­schuks Hei­mat woll­te er sich nicht von Russ­land distan­zie­ren. Und so erteil­te ihm der Ukrai­ni­sche Fuß­ball­ver­band ein lebens­lan­ges Ver­bot für Tätig­kei­ten in der Ukraine.

Tymoscht­schuk ist nur ein Bei­spiel für die poli­ti­schen Aus­ru­fe­zei­chen, die im ukrai­ni­schen Fuß­ball zuletzt gesetzt wur­den. Die wich­tigs­te Bot­schaft möch­te die Natio­nal­mann­schaft in die­ser Woche ver­brei­ten. In zwei Play­off­spie­len möch­te sie sich noch für die WM im Dezem­ber 2022 in Katar qua­li­fi­zie­ren. Dafür muss sie an die­sem Mitt­woch zunächst in Schott­land gewin­nen und am Sonn­tag dann noch gegen Wales. Für die Ukrai­ner wäre das Errei­chen der glo­ba­len Büh­ne ein Zei­chen der Zuver­sicht, auch in Abgren­zung zu Russ­land. Dabei ver­bin­det bei­de Natio­nen eine gemein­sa­me Fußballgeschichte.

Seit Genera­tio­nen prägt der Fuß­ball den ukrai­ni­schen Patrio­tis­mus. Das war schon in der Sowjet­uni­on so, als die Ukrai­ne am Rand des Viel­völ­ker­staa­tes lag, im Fuß­ball aber sein Zen­trum bil­de­te. Zwi­schen 1961 und 1990 gewann Dyna­mo Kiew 13 Mal die sowje­ti­sche Meis­ter­schaft. »Vie­le Men­schen in der Ukrai­ne fühl­ten sich vom Zen­trum in Mos­kau domi­niert«, sagt die ukrai­ni­sche His­to­ri­ke­rin Kate­ry­na Cher­nii. »Kiew war eine rus­si­fi­zier­te Stadt, doch der Fuß­ball präg­te eine loka­le Identität.«

In der UdSSR ver­such­te der Kreml, Tra­di­tio­nen der Teil­re­pu­bli­ken zu ersti­cken. In Brie­fen an Lokal­zei­tun­gen schimpf­ten Fans aus Kiew aber mit­un­ter gegen Schieds­rich­ter aus der Haupt­stadt Mos­kau. Etli­che Brie­fe wur­den auf Ukrai­nisch ver­fasst, damals unge­wöhn­lich und uner­wünscht, daher durf­ten sie nicht ver­öf­fent­licht werden.

In Kiew pro­fi­tier­ten Fuß­ball und Poli­tik von­ein­an­der. Die Erfol­ge von Dyna­mo gin­gen auf Wolo­dym­yr Scht­scher­byz­kyj zurück. Der Ers­te Sekre­tär der Kom­mu­nis­ti­schen Par­tei der Ukrai­ne war Fuß­ball­fan. Und so konn­te Trai­ner Walerij Loba­now­skyj Dyna­mo mit wis­sen­schaft­li­chen Metho­den ins Spit­zen­feld füh­ren. Als legen­där gilt der Gewinn des Euro­päi­schen Super­cups 1975 gegen den FC Bay­ern Mün­chen. Für die Eli­ten in Mos­kau war das kein ukrai­ni­scher, son­dern ein sowje­ti­scher Tri­umph. Sie kamen an Loba­now­skyj nicht mehr vor­bei und berie­fen ihn auch zum Trai­ner des sowje­ti­schen Natio­nal­teams. Dort ließ Loba­now­skyj die bes­ten Spie­ler aus Kiew als Gerüst für die UdSSR spie­len. »Nur in Momen­ten des unzwei­fel­haf­ten, über­zeu­gen­den Erfol­ges wur­de er von Mos­kau aner­kannt und unter­stützt«, schreibt der Autor Juri Andruchow­ytsch im Sam­mel­band »Total­niy Fut­bol«. »Kaum erlitt er eine Nie­der­la­ge, fiel Mos­kau scho­nungs­los und scha­den­froh über ihn her.« Drei­mal war Loba­now­skyj Trai­ner der UdSSR, zwei­mal dau­er­te sein Enga­ge­ment nur eini­ge Mona­te an.

Irgend­wann aber lag die Auf­merk­sam­keit woan­ders, denn die Welt­macht zer­fiel. Im Okto­ber 1990 gin­gen Stu­den­ten in Kiew in den Hun­ger­streik, sie mach­ten sich für die Unab­hän­gig­keit stark. Eini­ge Spie­ler von Dyna­mo hiss­ten auf dem Mai­dan ihre Ver­eins­fah­ne neben der blau-gel­ben Natio­nal­flag­ge. Sie glaub­ten, dass die Ukrai­ne als eigen­stän­di­ger Staat bes­ser dran wäre, ihre Betrie­be, ihr Getrei­de­an­bau und auch: ihr Sport.

Anfang der 1990er Jah­re fehl­te auch im Fuß­ball die Ori­en­tie­rung. Sou­ve­rän hat­te sich die Sowjet­uni­on für die Euro­pa­meis­ter­schaft 1992 qua­li­fi­ziert, doch dann hör­te ihr Staat auf zu exis­tie­ren. Und so spiel­te in Schwe­den als Über­gang die Mann­schaft der GUS, der »Gemein­schaft Unab­hän­gi­ger Staa­ten«. Auch die­ses Team wur­de von ukrai­ni­schen Spie­lern geprägt, von Oleh Kus­ne­zow, And­rei Kant­schelskis oder Ser­gei Juran. Inzwi­schen aber spiel­ten sie nicht mehr für Dyna­mo Kiew, son­dern im Wes­ten, für die Glas­gow Ran­gers, Man­ches­ter United oder Ben­fi­ca Lis­sa­bon. Der sowje­ti­sche Vor­zei­ge­trai­ner Loba­now­skyj hat­te sich den Auf­lö­sungs­er­schei­nun­gen ent­zo­gen und war Trai­ner in den Ver­ei­nig­ten Ara­bi­schen Emi­ra­ten geworden.

Russ­land erhielt die Erlaub­nis, an der Qua­li­fi­ka­ti­on für die WM 1994 teil­zu­neh­men. Die neue ukrai­ni­sche Mann­schaft durf­te erst in der Qua­li­fi­ka­ti­on für die EM 1996 ein­stei­gen. »Vie­le Ukrai­ner emp­fan­den das als gro­ße Unge­rech­tig­keit«, sagt Kate­ry­na Cher­nii, die am Leib­niz-Zen­trum für Zeit­his­to­ri­sche For­schung in Pots­dam zur Trans­for­ma­ti­on des ukrai­ni­schen Fuß­balls forscht. Der ukrai­ni­sche Ver­band hat­te so wenig Geld, dass er kaum Flug­ti­ckets für das Aus­wahl­team zah­len konnte.

In der Sowjet­uni­on kamen vie­le Natio­nal­spie­ler aus gemisch­ten Ehen, ihre Eltern stamm­ten aus Geor­gi­en, Bela­rus oder Aser­bai­dschan. Die Fifa stell­te ihnen die Wahl für die Natio­nal­teams der Nach­fol­ge­staa­ten frei. Die Aus­sicht auf höhe­re Prä­mi­en führ­te dazu, dass eini­ge sowje­tisch-ukrai­ni­sche Spie­ler die rus­si­sche Staats­bür­ger­schaft annah­men, so auch Juran, auf­ge­wach­sen in Luhansk, im Osten der Ukrai­ne. Etli­che Ukrai­ner bezeich­ne­ten ihn dar­auf­hin als Ver­rä­ter, der sei­ne Iden­ti­tät auf­ge­ge­ben habe.

In den 90ern teil­ten sich ein­fluss­rei­che Män­ner in der Ukrai­ne die Kon­kurs­mas­se des Kom­mu­nis­mus auf. Einer von ihnen, Gri­go­riy Sur­kis, hat­te im Woh­nungs­bau-Kom­bi­nat in Kiew gear­bei­tet. Nach der Unab­hän­gig­keit inves­tier­te er in Erd­öl, Ban­ken, Land­wirt­schaft. Woher sein Geld stamm­te, ist unklar. Sur­kis kauf­te 1993 sei­nen Lieb­lings­klub Dyna­mo Kiew und über­nahm als Prä­si­dent den Ukrai­ni­schen Fuß­ball­ver­band. In der Poli­tik woll­te er auch mit­mi­schen, und so sorg­te er dafür, dass die Spie­ler Dyna­mos 1998 der Sozi­al­de­mo­kra­ti­schen Par­tei beitraten.

Gri­go­riy Sur­kis und sein eben­falls schwer­rei­cher Bru­der Igor mach­ten aus dem Fuß­ball ein Werk­zeug der Olig­ar­chen. Sie waren nicht die Ein­zi­gen: Im Osten führ­te der Roh­stoff­mil­li­ar­där Rinat Ach­me­tow Schachtar Donezk 2009 zum Gewinn des Uefa-Pokals. Bei den Sie­ges­fei­ern zeig­te sich auch Wik­tor Janu­ko­wytsch, ein Ver­trau­ter Putins, der sich für das Prä­si­den­ten­amt in der Ukrai­ne in Stel­lung brachte.

Sur­kis, Ach­me­tow und Janu­ko­wytsch woll­ten sich als Staats­män­ner prä­sen­tie­ren, als die Ukrai­ne 2012 gemein­sam mit Polen die Euro­pa­meis­ter­schaft aus­trug. Jeweils fünf Spie­le fan­den in Kiew und Donezk statt. Die Don­bass-Are­na in Donezk war für fast 200 Mil­lio­nen Euro errich­tet und erst 2009 eröff­net wor­den. Kate­ry­na Cher­nii enga­gier­te sich 2012 als Hel­fe­rin in Kiew, sie sagt: »Die Euro hat den Ukrai­nern ein Gemein­schafts­ge­fühl beschert.«

Ver­blass­te Zei­ten. Das Sta­di­on in Donezk wur­de wäh­rend des Krie­ges beschä­digt. Der rus­si­sche Fuß­ball­ver­band woll­te 2015 die Pro­fi­klubs von der Krim in den rus­si­schen Spiel­be­trieb ein­glie­dern, aber die Uefa unter­sag­te das. Seit­her gin­gen zahl­rei­che ost­ukrai­ni­sche Ver­ei­ne ins Exil.

Seit Beginn des Angriffs­krie­ges ist der Fuß­ball ein noch stär­ke­rer Teil der Pro­pa­gan­da. Das ukrai­ni­sche Natio­nal­team und Dyna­mo Kiew sind seit Wochen für Freund­schafts­spie­le in Euro­pa unter­wegs. Spie­ler wer­ben um Soli­da­ri­tät und Spen­den. Zeit­gleich schlie­ßen sich Hun­der­te Hoo­li­gans und Ultras den Frei­wil­li­gen-Batail­lo­nen an der Front an. Aktu­ell könn­te der Fuß­ball den Ukrai­nern etwas Hoff­nung geben, sagt Cher­nii. Eine Teil­nah­me bei der WM in Katar wäre ein Sym­bol der Souveränität.