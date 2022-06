Kurz vor dem Platzen: Die Linke ist derzeit in ihrer tiefsten Krise seit der Gründung 2007. Foto: iStock/ollo

In einem die­se Woche publi­zier­ten Auf­ruf heißt es, Die Lin­ke müs­se »offen und ein­la­dend sein, bereit und fähig zum Gespräch, nicht absto­ßend, aus­gren­zend und ver­schre­ckend«. Sie müs­se für die »Mehr­heit der Bevöl­ke­rung, die Arbei­ten­den, die Fami­li­en, die Rent­ne­rin­nen und Rent­ner und die sozi­al Benach­tei­lig­ten aktiv« sein, schrei­ben die Initia­to­ren des Appells »Für eine popu­lä­re Lin­ke«. Es gehe um »gemein­sa­me Klas­sen­in­ter­es­sen«. Der Ton des Papiers, das Sah­ra Wagen­knecht und vie­le ihr ver­bun­de­ne Mit­glie­der des Bun­des­ta­ges, aber auch Akti­ve ande­rer Strö­mun­gen unter­zeich­net haben, ist recht ver­bind­lich. Ver­bind­li­cher jeden­falls als der, den Wagen­knecht in ihrem Buch »Die Selbst­ge­rech­ten« – und zuletzt in einem am 30. Mai ver­öf­fent­lich­ten Gast­bei­trag für die »Welt« – anschlägt. So heißt es im Auf­ruf, die Par­tei müs­se sich »in Stadt und Land, bei Jung und Alt, egal wel­chen Geschlechts, bei hier Gebo­re­nen wie Ein­ge­wan­der­ten sowie Men­schen mit Behin­de­run­gen verankern«.

»Der Anspruch ist abso­lut rich­tig«, meint Lin­ke-Bun­des­ge­schäfts­füh­rer Jörg Schind­ler mit Blick auf den Auf­ruf. Aller­dings brau­che es für die Umset­zung kon­kre­te Vor­schlä­ge. Auf die hof­fe er auch von­sei­ten der Unter­zeich­ner, sag­te er »nd.DieWoche«. Dass dies kei­ne leich­te Auf­ga­be sein wird, dar­über ist man sich im Lin­ke-Vor­stand im Kla­ren. In einem von drei Leit­an­trä­gen der Par­tei­spit­ze an den Par­tei­tag Ende Juni in Erfurt geht es fol­ge­rich­tig um den Auf­bau – bezie­hungs­wei­se Wie­der­auf­bau – der von desas­trö­sen Wahl­er­geb­nis­sen gebeu­tel­ten Lin­ken. Dar­in wer­den als ers­te Daten für ange­streb­te bes­se­re Ergeb­nis­se vor­sichts­hal­ber erst die Wah­len ab dem kom­men­den Jahr genannt.

Ange­sichts des Zustands der Par­tei und öffent­lich ver­kün­de­ter Aus­trit­te auch pro­mi­nen­ter Mit­glie­der ist es schon fast erstaun­lich, dass die Zahl der Genos­sin­nen und Genos­sen mit 60 681 Ende 2021 sogar etwas grö­ßer war als ein Jahr zuvor und dass es sogar 6500 Neu­ein­trit­te gab. Über­haupt ändert sich die Mit­glie­der­struk­tur stän­dig, die Par­tei wird suk­zes­si­ve jün­ger. Wie stark der Anteil der ver­schie­de­nen Schich­ten und Berufs­grup­pen ist, lässt sich der­zeit indes nicht sagen, denn die Par­tei erfasst bei Ein­trit­ten nur Alter und Geschlecht. Die letz­te gro­ße Par­tei­mit­glie­der­stu­die von 2017 beschei­nig­te der Lin­ken jedoch, die Par­tei zu sein, in der die meis­ten Men­schen mit gerin­gem Ein­kom­men, die meis­ten Erwerbs­lo­sen und die meis­ten Arbei­ter aktiv sind.

Dass der Wan­del gewal­tig ist, zeigt die Tat­sa­che, dass sich die Stär­ke der Lan­des­ver­bän­de im Osten seit der Fusi­on der PDS mit der WASG zur Lin­ken 2007 teil­wei­se hal­biert hat. So »schrumpf­te« Die Lin­ke in Sach­sen von fast 13 300 auf heu­te unter 7300 Mit­glie­der. Der größ­te Lan­des­ver­band ist seit Län­ge­rem mit knapp 8600 Mit­glie­dern der in Nord­rhein-West­fa­len, wobei die­ser im ver­gan­ge­nen Jahr 250 Genos­sin­nen und Genos­sen ver­lor, was wohl zu erheb­li­chen Tei­len den hef­ti­gen Rich­tungs­kämp­fen geschul­det ist, die in der knap­pen erneu­ten Nomi­nie­rung Sah­ra Wagen­knechts als NRW-Spit­zen­kan­di­da­tin zur Bun­des­tags­wahl kulminierten.

Die Mit­glie­der­zahl geht im Wes­ten immer noch leicht nach oben, aber eben nicht genug, um außer­halb der Groß­städ­te wahr­nehm­bar zu sein und inner­halb der Metro­po­len jen­seits von Wahl­kämp­fen in kom­mu­na­len Ver­tre­tun­gen oder sozia­len Bewe­gun­gen eine wesent­li­che Kraft zu sein.

Im Leit­an­trag ist das Ziel for­mu­liert, inner­halb der nächs­ten zehn Jah­re »eine star­ke Lin­ke mit 100 000 Mit­glie­dern auf­zu­bau­en«. Dass das nicht leicht wird, wis­se man, sagt Jörg Schind­ler. Aber es sei lang­fris­tig nötig. Man wol­le eine Kraft sein, »die die Gesell­schaft ver­än­dern kann«. Bereits im letz­ten Bun­des­tags­wahl­kampf habe sich gezeigt, dass man Men­schen, die ins Nicht­wäh­ler­la­ger abge­wan­dert sind, eigent­lich nur noch durch direk­te und mög­lichst regel­mä­ßi­ge Kon­tak­te für Die Lin­ke gewin­nen kön­ne. Durch Talk­show-Auf­trit­te pro­mi­nen­ter Lin­ker sei­en gera­de vie­le Nicht­wäh­ler nicht mehr ansprech­bar, kon­sta­tiert der Geschäfts­füh­rer. Auch nicht durch Kund­ge­bun­gen und Pla­ka­te. An Orten, an denen Akti­ve der Lin­ken im Wahl­kampf Haus­tür­ge­sprä­che geführt hät­ten, sei­en die Ergeb­nis­se signi­fi­kant bes­ser gewe­sen als im jewei­li­gen Landesdurchschnitt.

»Es ist unse­re Pflicht, die Mil­lio­nen zu errei­chen, deren Inter­es­sen wir ver­tre­ten«, sagt Schind­ler. Dafür brau­che es »poli­ti­sche Ermu­ti­gung, eine Stär­kung des poli­ti­schen Bewusst­seins, wel­cher Klas­se man zuge­hö­rig ist«. Natür­lich sei dafür auch eine »popu­lä­re Anspra­che« nötig, die an den Lebens­all­tag der Leu­te anknüp­fe, stimmt der Poli­ti­ker den Initia­to­ren des neu­es­ten Auf­rufs zu. Zugleich sei Prä­senz vor Ort wich­tig, »gemein­sa­mes poli­ti­sches und sozia­les Enga­ge­ment mit den Men­schen, die wir anspre­chen wol­len, etwa für den Erhalt des Bür­ger­hau­ses, der Kita oder einer Buslinie«.

Im Leit­an­trag heißt es: »Jeder Kreis­ver­band, jeder Lan­des­ver­band und jeder Vor­stand müs­sen sich fra­gen, ob die eige­ne Arbeits­wei­se, das Auf­tre­ten und der Umgang mit­ein­an­der dazu bei­tra­gen, dass Men­schen aus unse­ren Dör­fern und Nach­bar­schaf­ten ger­ne bei uns mit­ma­chen und das Gefühl haben, bei uns ein poli­ti­sches Zuhau­se zu fin­den.« Not­wen­dig sei eine »Mit­glied­schaft, die in der Gesell­schaft sicht- und vor allem auch ansprech­bar ist, die ver­an­kert ist und Ver­trau­en genießt, als Bot­schaf­te­rin einer ande­ren, einer sozia­lis­ti­schen Welt wirkt«.

Drin­gend nötig sei es aber auch, so Schind­ler, dass die Par­tei »geeint Ant­wor­ten zu gesell­schaft­lich rele­van­ten Fra­gen« wie dem sozi­al­öko­lo­gi­schen Gesell­schafts­um­bau und zur Frie­dens- und Außen­po­li­tik gebe. Zu die­sen The­men­be­rei­chen hat der Vor­stand Leit­an­trä­ge an den Par­tei­tag mit den Titeln »Kli­ma­ge­rech­tig­keit statt Auf­rüs­tung« und »Für eine neue Frie­dens­ord­nung und inter­na­tio­na­le Soli­da­ri­tät« formuliert.

Neben der teils feh­len­den Ver­an­ke­rung vor Ort bleibt ein wesent­li­ches Pro­blem die inner­par­tei­li­che Soli­da­ri­tät, der Respekt gegen­über ande­ren Mei­nun­gen, sei es in der Migra­ti­ons­po­li­tik, sei es in Sachen Kampf gegen Ras­sis­mus und Sexis­mus und in der Frie­dens­po­li­tik. Da wird etwa im Auf­ruf für eine popu­lä­re Lin­ke vor allem nach »Sei­ten­hie­ben« auf ande­re gesucht, die hier aber tat­säch­lich weit­ge­hend ver­mie­den wer­den – wohl ein Grund dafür, dass ihn Ver­tre­ter ver­schie­de­ner Strö­mun­gen und ins­ge­samt in den drei Tagen seit der Ver­öf­fent­li­chung mehr als 4600 Per­so­nen unter­zeich­net haben. Der lang­jäh­ri­ge Chef der Links­frak­ti­on im Bun­des­tag, Gre­gor Gysi, for­der­te am Frei­tag im Fern­seh­sen­der Phoe­nix: »Das Nie­der­träch­ti­ge müs­sen wir über­win­den, indem wir den Leu­ten klar­ma­chen, sie brin­gen sich um ihre eige­ne Existenz.«

Das kürz­lich von der par­tei­na­hen Rosa-Luxe­m­­burg-Sti­f­­tung ver­öf­fent­lich­te Ergeb­nis einer reprä­sen­ta­ti­ven Umfra­ge beschei­nigt einer »sozi­al-öko­lo­gisch aus­ge­rich­te­ten« Par­tei mit »sozia­lis­ti­scher Per­spek­ti­ve« übri­gens nach wie vor ein Poten­zi­al von 18 Pro­zent der wahl­be­rech­tig­ten Bevöl­ke­rung. Die Lin­ke muss sich nur ent­schlie­ßen, es zu heben.