»Malina« von Ingeborg Bachmann: »Die Vergangenheit ableiden«

Trauriges Dreiergespann auf dem Schlachtfeld der eigenen Wohnung: Constanze Becker, Josefin Platt und Maeve Metelka. Foto: @ Joerg Brueggemann / OSTKREUZ

Es beginnt mit einem Kritzeln, einem Kratzen. Drei Frauen, deren Dackelfrisuren, 60er-Jahre-Deutschlehrerinnen-Kostüme und Lesebrillen so angestrengt wirken wie ihre Schreibhände, bearbeiten mit Stiften fünf große unbewegliche Blöcke. Die drei Schauspielerinnen, die hier zugange sind, Constanze Becker, Maeve Metelka und Josefin Platt, kostümiert von Elena Scheicher, lassen sich durch hereinkommendes Publikum nicht stören – dieses Kritzeln unlesbarer Sätze ist keine Kommunikation, sondern ein vergeblicher Versuch, sich aus einer hoffnungslosen Situation herauszuschreiben.

So beginnt Fritzi Wartenbergs Inszenierung »Malina« am Berliner Ensemble nach dem gleichnamigen Roman von Ingeborg Bachmann, die vergangenen Mittwoch Premiere hatte. Bachmann nannte den Roman »ausdrücklich eine Autobiografie, aber nicht im herkömmlichen Sinn. Eine geistige, imaginäre Autobiografie«. Das Buch in eine Bühnenform zu bringen, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Wie die Übersetzung des Schreibprozesses in Handlungen, des Körperlosen in Körper, des unaussprechlichen Horrors in ausgesprochenen Horror gelingen kann, zeigt etwa die geschickte Wahl, die drei Schauspielerinnen alle das weibliche »Ich« des Romans spielen zu lassen und zugleich eine andere männliche Rolle. Dadurch wird möglich, was paradox klingt: dass ein Gespräch passiert und gleichzeitig nicht passiert.

Die Hauptfiguren in Bachmanns Roman sind zwei Männer, Ivan und Malina, und ein »Ich«, das keine klassische Erzählerin ist, sondern unmittelbar aus einem Moment heraus, einem »Heute«, schreibt. Beiden Männern untergeordnet, kann »Ich« auf keinen von ihnen verzichten. Ivan (meist gespielt von Maeve Metelka) arbeitet in einem »Institut für äußerst notwendige Angelegenheiten«, hat wenig Zeit und liebt nach eigener Aussage niemanden. Er entscheidet, wann er kommt und geht und was Ivan und »Ich« zusammen tun: meistens Schachspielen, was auch Kriegspielen bedeutet. In Wartenbergs Inszenierung verrenkt sich Constanze Becker, von Ivan dirigiert, in Posen sexueller Unterwerfung über ein aus Zetteln gelegtes Schachbrett – oder sind es Küchenfliesen? Wenn Ivan nicht zu Besuch ist, sind »Ich« und Ivan durch das Telefon verbunden. Im Zentrum des Bühnenbilds (Janina Kuhlmann) liegt ein perverses Riesentelefon, an, auf und unter dem die Angerufene sich abmüht. Wie an einer Nabelschnur hält sie sich an der schwarzen Telefonstrippe fest, die sich bald auch um ihren Hals legen könnte.

Der zweite Mann, Malina (meist gespielt von Josefin Platt), scheint anfänglich eher zum Inventar als zum Personal der Wohnung zu gehören. Auf der Bühne sitzt oder steht er irgendwo herum wie der Tisch mit der Schreibmaschine, die Aschenbecher und der Whiskey, allerdings nicht untätig, sondern mithörend, wenn telefoniert wird, mitschreibend, wenn ein Brief aufgesetzt wird.

Mit der Zeit wird klar, dass der Körper, die Wohnung, die Ivan aufsucht und verändert, eigentlich schon immer Malinas Wohnung gewesen ist. Das Leben, das nicht ihres ist, beendet sie damit, dass sie buchstäblich in der Wand der Wiener Wohnung, Ungargasse 6, verschwindet. Als Ivan in der letzten Szene zum letzten Mal anruft, geht Josefin Platt als Malina ans Telefon und erklärt, dass in dieser Wohnung nie eine Frau gelebt habe.

Wartenbergs Inszenierung verlässt, wie die Romanvorlage, nie die Wohnung. Die Zeit steht still wie in ganz Österreich, wo niemand an einer Zukunft arbeitet, sondern es gilt, »die Vergangenheit ganz abzuleiden« (Bachmann). Weil sich nichts verändert, ist der Übergang zwischen Langeweile und Grauen nur eine Lichteinstellung – der Raum bleibt derselbe, wenn das Morden wieder beginnt.

Die Aufführung ist klassisches Sprechtheater mit einer Vielzahl an Stimmen, die einander unterfüttern, überlagern, ins Wort fallen. Im Pathos bläst Becker ihre Stimme auf, bis sie platzt, Metelka weiß, wie ein Wiener das Wort »widerlich« artikuliert, und Platt spricht mit alter und zugleich kindlicher Stimme den überzeitlichen Horror aus.

Die Inszenierung ist zu genau, um sentimental zu werden. Einmal entsteht ein Moment der Euphorie, als die Ich-Schreiberin bei immer heller werdendem Licht aufzählt, welche Bücher sie wann, wo und wie gelesen hat, gipfelnd in der Erinnerung ans Lesen von Lenin, vollkommen betrunken, und an die Freude beim Lesen von Zeitungen und Zetteln seit ihrer Kindheit.

Der Schritt in die Wand, an der Bachmanns »Ich« gekratzt hat, ist kein Schritt in die Zukunft. Nicht verschwunden ist ihr Zeugnis davon, dass außerhalb dieser Wände eine andere Welt sein könnte.

Nächste Vorstellungen: 8., 9. und 10. April